KADIN
YT: Yayın Tarihi: 27.02.2026 12:14 27 Şubat 2026 12:14
 ~  SG: Son Güncelleme: 27.02.2026 13:19 27 Şubat 2026 13:19
Okuma Okuma:  2 dakika

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İstanbul Şubesi'nden erkek şiddeti açıklaması

Açıklamada, kadınların bedenlerinin ve yaşamlarının değersizleştirilmesi, ötekileştirilmesi ve şiddetin gündelik hayatın olağan bir parçası haline getirilmesi konularının kaygı verici olduğu vurgulandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İstanbul Şubesi'nden erkek şiddeti açıklaması
Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianet

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İstanbul Şubesi son dönemde artan kadın cinayetlerine dikkat çekerek, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında elde edilen kazanımların sistematik olarak aşındırıldığına dikkat çekti.

Dernek açıklamasında, toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmanın artık yalnızca politik bir tutum değil, yaşam hakkını, beden bütünlüğünü ve insan onurunu korumanın vazgeçilmez bir parçası olduğu vurgulandı.

Açıklamada, bir gün içinde altı kadının erkekler tarafından katledilmesine dikkat çekilerek, “Kadınlardan beşinin boşanma sürecinde ya da boşanmış olması, kadınların en temel hakkı olan yaşam hakkının ne derece tedbirsiz bırakıldığını bir kez daha gösteriyor” denildi.

Dernek, boşanma kararının erkek egemen tahakküm açısından “itaatsizlik” olarak kodlandığını ve bu iradeye yönelen ölümcül saldırıların, kadınların kendi yaşamları üzerindeki söz hakkına yönelik doğrudan bir cezalandırma biçimi olduğunu söyledi.

Sosyal hizmet mesleğinin eşitlik, sosyal adalet ve ayrımcılık karşıtlığı ilkeleri doğrultusunda hareket ettiğini belirten dernek, mevcut siyasal iklimde mesleğin itibarsızlaştırılmak ve kriminalize edilmek istendiğine dikkat çekti.

Açıklamada, kadınların bedenlerinin ve yaşamlarının değersizleştirilmesi, ötekileştirilmesi ve şiddetin gündelik hayatın olağan bir parçası haline getirilmesi konularının kaygı verici olduğu vurgulandı.

"Kadınların yaşam hakkı pazarlık konusu yapılamaz"

Dernek, kadın cinayetlerinin istatistiksel verilere indirgenmesinin toplumsal vicdanı aşındırdığını ve şiddeti normalleştirdiğini belirtti.

Kadınların boşanma sürecinde hedef alınmasının, erkek egemenliğinin “mülkiyet” ve “denetim” iddiasının ölümcül tezahürü olduğunu vurgulayan açıklamada, şiddetin yalnızca fiziksel değil, toplumsal düzeni tesis eden bir disiplin aracı olarak işlev gördüğü ifade edildi.

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İstanbul Şubesi, açıklamasında şunları kaydetti:

“Kadınların yaşam hakkı pazarlık konusu yapılamaz, şiddetin hiçbir biçimi meşrulaştırılamaz ve kadın cinayetleri münferit değil, yapısal bir sorundur. Toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmaya ve kadınlarla yürüttüğümüz güçlenme çalışmalarını sürdürmeye devam edeceğiz.”

İstanbul
erkek şiddeti kadın cinayetleri sosyal hizmetler uzmanı shuder sosyal hizmet uzmanları derneği
2025’in Şiddet Haritası: 3 Bin 422 silahlı olay
Bugün 13:31
/haber/2025in-siddet-haritasi-3-bin-422-silahli-olay-317166
DEM Parti Kadın Meclisi erkek şiddetinin önlenmesi için Meclis’te görüşme açılmasını istedi
25 Şubat 2026
/haber/dem-parti-kadin-meclisi-erkek-siddetinin-onlenmesi-icin-mecliste-gorusme-acilmasini-istedi-317078
CHP Kadın Kolları'ndan erkek şiddeti tepkisi: Sorumluluk iktidarda
23 Şubat 2026
/haber/chp-kadin-kollari-ndan-erkek-siddeti-tepkisi-sorumluluk-iktidarda-316984
PROF. DR. KADRİYE BAKIRCI ANLATTI
"Boğma" erkek şiddeti davalarında neden görünmüyor?
4 Şubat 2026
/haber/bogma-erkek-siddeti-davalarinda-neden-gorunmuyor-316332
Erkek şiddeti Ocak 2026
4 Şubat 2026
/haber/erkek-siddeti-ocak-2026-316305
Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor
4 Şubat 2026
/haber/kadinlar-mucadele-ediyor-erkek-siddeti-yargilaniyor-316304
KADINLARIN GÜNDEMİ
Bu kentlerde erkek şiddeti yok mu?
25 Ocak 2026
/yazi/bu-kentlerde-erkek-siddeti-yok-mu-315980
Rojava için sokağa çıkan kadınlar: HTŞ erkek şiddetinin yeni adı
21 Ocak 2026
/haber/rojava-icin-sokaga-cikan-kadinlar-hts-erkek-siddetinin-yeni-adi-315831
Melisa Aydınalp’ten erkek şiddeti eylemi
18 Ocak 2026
/haber/melisa-aydinalpten-erkek-siddeti-eylemi-315733
