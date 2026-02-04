Erkek şiddeti Ocak 2026

Ocak'ta basına yansıyan erkek şiddeti, kadın cinayetleri, çocuğa yönelik şiddet, cinayete teşebbüs, taciz, cinsel şiddet, tecavüz ve yaralama vakalarının gün gün tam listesi.

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler Aralık'ta en az 27 kadını ve dört çocuğu öldürdü.

Erkekler, en az 51 kadına şiddet uyguladı. Aralarında oğlanların da olduğu 59 çocuğu istismar eden erkekler, en az dokuz kadını taciz etti.

1 Ocak

Çocuğa Şiddet

Ankara’da D.K. isimli öğretmen, İ.D.S. (10) isimli oğlan sınıfta darp etti. Çocuğun annesi darp raporu alarak şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Batman’da jimnastik kulübünde görev yapan eğitmen bir erkek, kursa gelen bir kızı (15) istismar etti. Ailesi şikayetçi oldu. Erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

2 Ocak

Cinayet

Antalya’da 23 Aralık’ta yaralanan Nora Dzuliashvili (62) isimli kadın hayatını kaybetti. Aralık ayında çeteleye yaralama olarak geçen olayda H.A.Y. (48) isimli erkek, tartıştığı babası Ali Y. ‘yi (72) tabancayla öldürmüş, abisinin beraber yaşadığı eski karısı Nora Dzuliashvili’yi (62) ağır yaralamıştı. Kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Urfa’da Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Destek Hizmetleri eski Daire Başkanı Hatice Tuba İ., evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Muğla’da Hüdaverdi U. (65) isimli kadın, evinin yakınındaki depoda iple asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Diyarbakır’da balkondan düşen Muhammed Ali Ş. (4) isimli oğlan hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Sosyal medyada bir erkek, gazeteci M.A. isimli erkeğin kızla olan fotoğrafının altına uygunsun yorumlar yazdı. M.A. suç duyurusunda bulundu. Şahıs özür dileyerek hesabını kapattı.

3 Ocak

Şüpheli Ölüm

Afyon’da Nurten Y. (35) isimli kadın, AVM’de 2. kattan kendini atarak intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Denizli’de Zehra B. (93) isimli kadın, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Samsun'da bir evde çıkan yangında Zeynep K. (90) ile gelini Tuğba K. (38) hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Balıkesir’de G.T. (42) isimli erkek, restoranda bulunan Hasan Durka (36) ve Zafer Aydoğdu (50) isimli erkekleri tüfekle öldürdü, mekân sahibi A.E. ile ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralandı. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

Diyarbakır’da bir erkek, sokakta kendisine kar topu atan 3 çocuğu darp etti. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi. Erkek gözaltına alındı.

4 Ocak

Cinayet

Antalya’da Z.C. (45) isimli erkek, tartıştığı karısı Songül C. (41) ve kızı Sena C. (7) isimli kızı bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası Ankara’ya giden erkek teslim oldu. Soruşturma başlatıldı. Erkek hastaneye yatırıldı.

Şüpheli Ölüm

Balıkesir’de 8 gün önce kamp yaptığı bölgeden aracıyla ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Elif K. (34) isimli kadın, gölette boğulmuş olarak ölü bulundu. Kadının sevgilisi E.G. ile yanlarında bulunan Y. isimli erkek gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma devam ediyor.

Denizli’de Şevval D. (22) isimli kadın, balkonda ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da Güllü S. isimli kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Samsun’da T.Ç. (43) isimli erkek, tartıştığı evden ayrılan karısı H.Ç.’nin ailesinin evini yaktı. T.Ç. ve olay sırasında yanında olan oğlu D.H.Ç. (18) gözaltına alındı. T.Ç. tutuklandı, D.H.Ç. ise yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çocuğa Şiddet

Antep’te F.K. isimli erkek, H.E. (11) isimli kızı markette darp etti, bıçakla yaraladı. Markettekilerin müdahale ettiği olay güvenlik kameralarına yansıdı. Çocuk hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

5 Ocak

Cinayet

Mardin’de Süheyla Ö. (44) ile kız kardeşi Sümeyye K.A. (41) evlerinde tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu. Sümeyye K.A.’nın beraber yaşadığı M.B. (59) isimli erkeğin kadınları öldürdükten sonra kaçtığı belirlendi. Tutuklanan erkek, cezaevinde 22 Ocak’ta intihar etti.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de H.G. isimli erkek, karısı F.G. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tehdit

Edirne’de N.C.C. isimli erkek, beraber yaşadığı sevgilisi G.N. isimli kadını tehdit etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

6 Ocak

Şüpheli Ölüm

Muğla’da Z.B. (86) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Kocaeli’de Nurseven M. (65) isimli kadın, evinin bahçesinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Samsun’da O.A. (37) isimli erkek, eski sevgilisi M.Ü. (34) isimli kadını evinde darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek gözaltına alındı.

Kocaeli’de bir araç içerisinden açılan silahlı saldırıda Ö.E. (50) isimli erkek ve durakta bekleyen S.A. (35) isimli kadın yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Aydın’da M.Ç. (86) isimli erkek, tartıştığı karısı Z.Ç. (78) isimli kadını bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı.

Ankara’da Diyanet İşleri’nde birim amiri olan M. isimli bir erkek, boşanma aşamasında olduğu karısını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında uzaklaştırma kararı verildi.

Taciz

İzmir’de bir üniversitede kadın öğrencilerin fotoğrafları siber saldırıyla çalınıp, oluşturulan bir internet sitesinde oylama yapıldı. Şikâyet üzerine site kapatıldı. Soruşturma başlatıldı. 3 kişi gözaltına alındı.

Çocuk İstismarı

Samsun’da M.S. (23) isimli erkek, sevgilisi E.E.O. (15) isimli kızı istismar etti. Çocuk şikayetçi oldu. M.S. ile arkadaşları olan H.K. (27) ve S.D. (24) isimli erkekler gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

7 Ocak

Şüpheli Ölüm

Ordu’da Gülden D.D. isimli kadın, odunlukta ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ’da Müjgan A. (71) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Mardin’de A.K. isimli bir erkek, sokakta tanımadığı bir kadını darp etti. Daha sonra sokağa çıkan bir kızı kovalayıp darp etti. Olay güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

Çocuk İstismarı

İzmir’de A.Y. (34) isimli erkek, kızını (14) istismar etti. Erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Bursa'da bir meslek lisesinde görev yapan bir öğretmen, kız öğrencileri istismar etti. Öğrenciler şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

8 Ocak

Çocuk Cinayeti

Antep’te D.K. (15) isimli oğlanı, eski iş arkadaşı Abdullah Kaya (17) isimli oğlanı bıçaklayarak öldürdü. Kaçan çocuk yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Batman’da Zeynep A. (87) isimli kadın ve kocası A.A. (82) evde hareketsiz bulundu. Hastaneye kaldırılan kadın öldü. Çiftin ocaktan sızan gazdan zehirlendiği belirlendi.

Denizli’de Esma B. (91) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Sakarya’da Ilhame S. (14) isimli kız, okulda pencereden düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

Eskişehir’de bir okul bahçesinde M.S.K. (17) isimli oğlan bıçaklandı, babası M.M.K. (48) darp edildi. Soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan D.G. (19), E.D. (19) ve E.T. (19) isimli 3 erkek "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Taciz

Bolu’da bir erkek, bir ortaokulun çevresinde dolaşarak kadın velileri ve öğrencileri sözlü olarak taciz etti. Okul yönetimi şikayetçi oldu. Erkek gözaltına alındı.

Çocuk İstismarı

Urfa’da bir erkek, takip ettiği bir kızı (16) sokakta istismar etti. Çevredekiler müdahale ederek erkeği darp etti. Erkek gözaltına alındı.

9 Ocak

Ocak Ayında Basına Yansıyan Cinayet

İstanbul’da 9 aydır kayıp olarak aranan Nuriye Dilmaç (37) isimli kadının eski kocası D.D. (47) isimli erkek tarafından boğularak öldürüldüğü belirlendi. Cansız bedeninin saklanması için yardım eden oğlu E.D. (23), M.S. isimli erkek ve D.D.’nin erkek kardeşleri Z.D., E.D. ile C.D. gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Zonguldak’ta Nurten Ç. (65) isimli kadın, evinde iple asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Manisa’da 8 gündür kayıp olarak aranan Şerife Ç. (52) isimli kadın, dere yatağında ölü bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Hakkâri’de Aslı A. (19) isimli kadın evini çatısında asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Adana’da bir erkek, boşanma aşamasında olduğu karısının arabasına çarptı, kadını darp etti. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi.

İstanbul’da bir erkek, sokakta 2 kadını darp etti. Olay çevredekiler taraşından görüntülendi. Soruşturma başlatıldı.

10 Ocak

Seks İşçiliğine Zorlama

İzmir’de 8 kişi, Türkiye vatandaşı olmayan 14 kadını seks işçiliğine zorladı. Şahıslar tutuklandı.

11 Ocak

Çocuk Cinayeti

Antep’te iki grup arasında çıkan kavgada M.D. (17) isimli oğlanı bıçaklanarak öldü. Y.H., M.H. ve A.A. isimli oğlan çocukları yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Siirt’te Fatma S. (31) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Muğla’da Hatice D. (78) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Antalya’da Abdullah A. (12) isimli çocuk, sulama havuzunda ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Bursa’da A.Y. (30) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı T.Y. (21) isimli kadını tabancayla evlerinde yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek teslim oldu. Soruşturma başlatıldı.

12 Ocak

Cinayet

Ankara’da Esra M. (28) isimli kadın, evinde boğularak öldürüldü. Kadının sevgilisi O.K. isimli erkek ve annesi Ç.Y. isimli kadın gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Batman’da M.C. (23) isimli kadın, 4. kattaki balkondan düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Mardin’de Çiğdem A. (20) isimli kadın, evinde silahla vurulmuş olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Sakarya’da Sefanur S. (29) isimli kadın, evinde asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de S.E. isimli erkek, tartıştığı karısı N.E. isimli kadını darp etti.

Edirne’de M.E.A. isimli erkek, karısı Y.A. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek, kadının şikayetini geri çekmesi üzerine serbest bırakıldı.

Bursa’da A.Y. isimli erkek, tartıştığı karısı S.Y. isimli kadını darp etti. Kadın, kızıyla (10) beraber yakınlardaki camiye sığındı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Evin içinde etrafa tabancayla ateş eden erkek gözaltına alındı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Ankara’da 2 kızı, seks işçiliğine zorlandıklarını bildirerek şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı. 11 eğlence mekânı mühürlenerek kapatıldı.

13 Ocak

Cinayet

İzmir’de kayıp olarak aranan Mihriban Yılmaz’ın (26) cansız bedeni ormana gömülü olarak bulundu. Gözaltına alınan 5 şüpheliden kadını boğduktan sonra ormana gömdüğünü itiraf eden F.İ. (26) isimli erkek ve kardeşi Ö.İ. (25) tutuklandı. R.Ç. (34), R.Ç. (32) ve H.İ. (37) isimli erkekler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma devam ediyor.

Çocuk Cinayeti

Adana’da Muhammed Y. (16) isimli oğlanı ve babası B.Y. (43) husumetli oldukları A.E. (21) isimli erkek tarafından sokakta tabancayla yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti. Kaçan erkeğin yakalanması için soruşturma başlatıldı. Cinayeti azmettirdiği öne sürülen M.N.E., ağabeyi E.E. ile yeğenleri M.E. isimli 3 erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Nevşehir’de Ebru D. (30) isimli kadın, evinde asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Karabük’te H.T. (63) isimli kadın, evinde ölü bulunu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de B.K. isimli erkek, dini nikahlı karısı F.K. isimli kadını darp etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de G.K. isimli erkek, eski sevgilisi S.K. isimli kadını takip ederek rahatsız etti. Kadın şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Samsun'da E.A. (40) isimli erkek, karısı E.N.A. (35) isimli kadını tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakıldıktan sonra eve döndüğünde karısını darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek tutuklandı.

Adana’da çıkan bir sokak kavgasında kavgayı ayırmaya çalışan E.E. (57) isimli kadın, 3 erkek tarafından darp edildi. Hastaneye kaldırılan kadın darp raporu alarak şikayetçi oldu. K.Y. ve M.Y. isimli erkeklerin sabıka kaydı olduğu öğrenildi. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da Cumhuriyet Savcısı M.Ç.K. (33) isimli erkek, Hâkim A.K. (45) isimli kadını adliyede tabancayla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı, tutuklandı. Soruşturma başlatıldı. Erkeğin geçmişte, Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda çalıştığı öğrenildi.

Tehdit

Edirne’de E.T. isimli erkek, polis merkezini arayarak karısını öldüreceğini itiraf etti. Evinde 2 av tüfeği olduğu belirlenen erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Çocuk İstismarı / Tehdit

Balıkesir’de İ.Ç. isimli erkek, fırında yanında stajyer olarak çalışan kızı (15) istismar etti. Çocuğun ailesi şikayetçi oldu. Olay erkeğin karısının bir tv programında açıklama yapmasıyla ortaya çıktı. S.Ç. istismarı çocuğun ailesine söylediğinde, İ.Ç.’nin kendisine silah çektiğini ve tehdit ettiğini söyledi. S.Ç., kocası hakkında uzaklaştırma kararı aldığını belirtti. Kaçan erkek hakkında soruşturma başlatıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

İstanbul’da 11 kişi, 7 kadını seks işçiliğine zorladı. Şüpheliler tutuklandı.

14 Ocak

Şüpheli Ölüm

Burdur’da Aliye S. (86) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

İzmir’de Suna S. (83) ve kızı Ebru S. (55) isimli kadınlar, evlerinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Malatya’da İsmet E. (60) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de F.Y. isimli erkek, dini nikahlı eski karısı V.K. isimli kadını darp etti, tehditte bulundu. Kadın şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Edirne’de M.B.Y. isimli erkek, karısı S.M.Y. isimli kadını tehdit etti Kadın, psikolojik şiddete maruz kaldığını bildirerek şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Sakarya’da E.Ö. isimli erkek, bir kızı (14) istismar etti. Kız şikayetçi oldu. Erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

15 Ocak

Ocak ayında Aydınlatılan Cinayet

İstanbul'da Hatice B. (27) isimli öğretmenin 9 Ekim 2024’te 7. kattan düşerek ölümüne ilişkin soruşturmada kadının sevgilisi B.Ö. (34) isimli kişi tutuklandı. Daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan erkeğin tırnağında kadına ait DNA profili bulundu.

Çocuk Cinayeti

Adana’da S.A. (34) isimli erkek, tartıştığı karısının evi terk etmesi üzerine çocukları Ada A. (8) ve Mert A.’yı (6) tabancayla öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti.

Şüpheli Ölüm

Denizli’de Gülsüm G. (80) isimli kadın, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Antep’te bir erkek, bir kadını sokakta darp etti. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi.

Taciz

Aksaray’da bir lisede müdür yardımcısı olan S.A.İ. isimli erkek, bir kadın öğretmeni taciz etti. Erkek hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Kocaeli’de 4 kişi, Özbekistan vatandaşı 6 kadını seks işçiliğine zorladı. Şahıslar tutuklandı.

16 Ocak

Çocuk Cinayeti

İstanbul’da E.Ç. (15) isimli oğlan çocuğu, Atlas Çağlayan (17) isimli oğlan çocuğunu sokakta bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan E.Ç. tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Kayseri’de E.H. isimli bebek, yatağında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de T.K. isimli erkek, tartıştığı karısı A.K. isimli kadını darp etti. Kadın tehdit ve hakarete de maruz kaldığını bildirerek şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de H.T. isimli erkek, karısı E.T. isimli kadını tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Kayseri’de A.G. isimli erkek, eski nişanlısı C.U. ile kadının kızları S.D. (13) ve S.D. (9) isimli kız çocuklarını evlerinde bıçakla yaraladı. Yaralı kadın ve çocukları hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Tehdit

Edirne’de O.D. isimli erkek, beraber yaşadığı F.Ç. isimli kadını tehdit etti. Kadın şikayetçi oldu.

Ankara’da Y.Ç. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı F.Ç. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek serbest bırakıldı. Şehir değiştiren kadın, tehdit içerikli mesajlar almaya devam ettiğini bildirerek yardım istedi. Erkek tutuklandı.

Taciz

Kocaeli’de bir kadın, aile sağlık merkezinde muayene sırasında tacize maruz kaldığını bildirerek şikayetçi oldu. Olay sonrası idari makamların soruşturma yerine tarafları uzlaştırmaya çalıştığı öğrenildi.

Çocuk İstismarı

Sivas’ta bir kız çocuğu (15), staj yaptığı yerde istismara maruz kaldı. İşten ayrılan kızın sözleşme nedeniyle yeni bir iş bulamadığı için okuldan da ayrılmak zorunda kaldığı öğrenildi.

Seks İşçiliğine Zorlama

Sakarya’da 10 kişi, 10 kadını ve 2 kızı seks işçiliğine zorladı. Şahıslar tutuklandı.

İzmir’de 4 kişi, yabancı uyruklu 14 kadını seks işçiliğine zorladı. Şahıslar tutuklandı.

17 Ocak

Cinayet

Konya’da N.T. (23) isimli erkek, tartıştığı annesi İsmihan T.’yi ve kız kardeşi Nida T.’yi (19) tabancayla öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti. Bir süre önce cezaevinden çıkan erkeğin 10’a yakın suç kaydının olduğu öğrenildi.

Şüpheli Ölüm

Sakarya’da Ecem Nazlı Ü. (25) isimli kadın, havuzda hareketsiz bulundu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Çorum’da Teslime Y. (64) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Mardin’de kayıp olarak aranan Davut E. (9) ve Abdullah E. (7) isimli oğlan çocuklarının cansız bedeni gölette bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Tehdit

İstanbul’da bıçaklanarak öldürülen Atlas Ç.’nin annesi G.Ç. isimli kadını ve ailesini sosyal medya üzerinden tehdit eden 6 kişi gözaltına alındı, tutuklandı.

18 Ocak

Cinayet

Çorum’da Hasan B. (68), karısı Satı B. (64) isimli kadını evlerinde tabancayla öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Antalya’da İ.K. isimli erkek, tartıştığı karısı Helin K. isimli kadını tabancayla yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Erkek gözaltına alındı, tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü / Çocuk İstismarı

Uşak'ta M.A.Y. (17) isimli oğlanı S.D. (17) isimli kızı istismar etti. Hamile kalan kız çocuğunun yeni doğmuş bebeğinin cansız bedeni çöp konteynerinde bulundu. S.D. hastaneye kaldırıldı. M.A.Y. gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

Elazığ’da bir erkek, durakta bekleyen 2 kadını telefonla kaydederek taciz etti. Durumu fark eden kadın muhtar olaya müdahale etti.

19 Ocak

Ocak Ayında Aydınlatılan Cinayet

İzmir’de Mihriban Yılmaz'ı öldürüp, gömdüğü gerekçesiyle tutuklanan F.İ. (26) isimli erkeğin, 2023 yılında Manisa’da çalıştığı inşaatta düşerek ölen iş güvenliği uzmanı Naile Büşra Sarıgül'ü (24) de öldürdüğü ortaya çıktı. Erkek 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Burdur’da Güzin A. (74) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Antalya’da kayıp olarak aranan Efe Mevlüt Ç. (14) isimli oğlanın cansız bedeni yol kenarında bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de A.K. isimli erkek, tartıştığı karısı K.K. isimli kadını darp etti. Kadın, erkeğin kendisini tehdit ettiğini de bildirerek şikayetçi oldu.

Adana’da E.G. (29) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı L.G. (30) isimli kadını darp etti. Kadın darp raporu alarak şikayetçi oldu. Erkek hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı alındı.

20 Ocak

Şüpheli Ölüm

Samsun’da Hatice A. (70) isimli kadın, balkondan düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Aksaray’da Hamza K. (11) isimli oğlan tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu. Çocuğun abisi (15) ve kuzeni B.S. (18) gözaltına aldı. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de O.Y. isimli erkek, karısı S.Y. isimli kadını darp etti. Kadın, erkeğin kendisini tehdit ettiğini ve hakarette bulunduğunu da bildirerek şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

İstanbul’da bir erkek, tartıştığı bir kadını sokakta darp etti. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi.

İstanbul’da taraftar bir erkek, maç sonrası muhabir F.T. isimli kadına saldırdı. Kadın şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Samsun’da E.A. (25) isimli erkek, eski sevgilisi G.Y. (25) isimli kadını darp etti, cinsel saldırıda bulundu. Kadın KADES üzerinden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Adana’da 14 kişi, 12 kadını seks işçiliğine zorladı. Şahıslar tutuklandı.

21 Ocak

Şüpheli Çocuk Ölümü

Siirt’te S.K. (3,5 aylık) isimli bebek, yatağında hareketsiz bulundu. Hastaneye kaldırılan bebek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de T.E.K. isimli erkek, tartıştığı karısı D.M.K. isimli kadını darp ederek yaraladı. Kadın erkek hakkında uzaklaştırma talebi olduğunu bildirerek şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Bolu’da F.D. isimli bir erkek, bir okul binasına girerek kız öğrencileri istismar etti. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

22 Ocak

Şüpheli Ölüm

Manisa’da Hatice K. (84) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Antalya’da Merdiye Y. (82) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Tehdit

Denizli’de hastane müdürü olan erkek, hastanede çalışan hemşireyi dilekçe verdiği için tehdit etti. Erkek hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

23 Ocak

Cinayet

İzmir’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan L.E. (33) isimli erkek, eski sevgilisi Gözde Akbaba (26) isimli kadını yaşadığı sitenin önünde tabancayla vurarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda kaçan erkek gözaltına alındı, tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Aksaray’da Gülizar Ö. (74) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Aydın’da Nihal T. (50) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Burdur’da Ayşe D. (82) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Kütahya’da Hamide Ç. (72) isimli kadın, evinde çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Kütahya’da Suzan A. (49) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Mardin’de Nur Banu Ö. (14) isimli kız misafir olarak kaldığı halasının evinde tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Hatay’da Fatih G. (17) isimli oğlan okul bahçesinde tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de K.A. isimli erkek, tartıştığı karısı K.A. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tehdit

Edirne’de A.E.A. isimli erkek, karısı M.E.M. isimli kadını tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

Seks İşçiliğine Zorlama

Kayseri’de 6 kişi, 19 kadını seks işçiliğine zorladı. Şahıslar tutuklandı.

24 Ocak

Cinayet

İstanbul’da Özbekistan vatandaşı Durdona K. (37) isimli kadının cansız bedeni, başı kesilmiş olarak çöp konteynerinde bulundu. Soruşturma başlatıldı. Kamera görüntülerinden tespit edilen kadının sevgilisi D.A.U.T. (31) ve arkadaşı G.A.K. (29) isimli 2 erkek yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı. E.K. isimli bir erkek daha gözaltına alındı. Kadının darp edilerek ve bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

Çocuk Cinayeti

Antep’te Mustafa D. (17) sokakta 3 oğlan tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Soruşturma başlatıldı. 3 çocuk tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Karabük’te Ayşe E. (78) isimli kadın, 5. kattaki dairesinden düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Antalya’da Berra B. (3) isimli kız su tahliye kanalına düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Manisa’da Şirin Alya Y. isimli 3 aylık bebek, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Antep’te A.K. (36) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı S.K. (31) isimli kadını koli bandı ile bağlayıp, kezzap dökerek yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuğa Şiddet / Çocuk İstismarı

İstanbul’da bir kreşte spor öğretmenliği yapan Ö.D. isimli erkek, U.A.B. (3) isimli oğlanı darp ve istismar etti. Çocuğun ailesi şikayetçi oldu. Erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

25 Ocak

Ocak Ayında Aydınlatılan Cinayet

Aralık ayında bianet Erkek Şiddeti Çetelesi’ne şüpheli ölüm olarak alınan İzmir’de Dilan Geyik (18) isimli kadını, sevgilisi M.B. (27) isimli erkeğin boğarak öldürdüğü belirlendi. Kadını boğduktan sonra intihar gibi göstermeye çalıştığı, intihar notunu da kendisinin yazdığı tespit edildi. Tutuklanan M.B., 22 Aralık’ta cezaevinde intihar etti. Olay basına Ocak ayında yansıdı.

Şüpheli Ölüm

Zonguldak’ta İnci Y. (67) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Kayseri’de T.A. (17) isimli çocuk, evinde duş aldıktan sonra fenalaştı. Eve gelen sağlık ekipleri, T.A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Soruşturma başlatıldı.

Bursa’da su kuyusunu temizlerken fenalaşan babasına yardım etmek için kuyuya inen Efe A. (17) isimli oğlanı metan gazından zehirlenerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de A.F. isimli erkek, eski sevgilisi A.K. isimli kadını darp etti. Kadın, erkeğin tehdit ve hakarette bulunduğunu da bildirerek şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

İstanbul’da nişan töreninde bir kadının sözlü taciz edildiğini iddia etmesi üzerine akraba iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada 3 kişi yaralanırken polise direnen 1 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

26 Ocak

Şüpheli Ölüm

İstanbul’da Fatime J. (44), kızı Zehra M. (7) ve kocası Abdülaziz M. (71) evlerinde ölü bulundu. Kızları G.M. (35) hastaneye kaldırıldı. Ailenin karbonmonoksit zehirlenmesinden öldüğü belirlendi. Soruşturma devam ediyor.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Kütahya’da kayıp olarak aranan Tuba D. (15) isimli kızı dere kenarında ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Kayseri’de 2 günlük bir bebek, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de D.G. isimli erkek, karısı M.G. isimli kadını tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de F.G. isimli erkek, beraber yaşadığı M.I. isimli kadını sokakta darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Kadın, aynı zamanda tehdit ve hakarete de maruz kaldığını bildirerek şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

Adana’da M.T.A. (19) isimli erkek, çevrimiçi oyun üzerinden tanıştığı R.G. (17) isimli oğlan çocuğunu boş bir araziye götürerek darp etti. Çocuk şikayetçi oldu. M.T.A., Y.A. (22) isimli erkekler ve H.A.D. (17) isimli oğlanı tutuklandı.

Taciz

Antalya’da Doç. Dr. M.T.Ö. isimli erkek, hastanede çalışan asistan hekimleri taciz ve tehdit etti. Erkek hakkında şikâyet dilekçesi verildi. Soruşturma başlatıldı.

27 Ocak

Cinayet

Manisa’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan H.K. (41) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı Pınar K. (41) isimli kadını, sokakta tabancayla öldürdü. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı, tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Bartın’da N.Ç. (58) isimli erkek, tartıştığı karısı Rukiye Ç. (44) isimli kadını av tüfeğiyle öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Ankara’da E.B. (53) isimli erkek, barışma isteğini kabul etmeyen eski karısı S.K.’yi (52) ailesiyle beraber kaldığı evde silahla yaraladı, kadının annesi Ülker Koçak’ı (73) öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti. S.K. hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı. Erkeğin suç kaydı olduğu ve aileyi sürekli rahatsız ettiği öğrenildi.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de E.C. isimli erkek, karısı E.C. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Karabük’te üniversite rektörü F.K. isimli erkek, karısı E.K. (49) isimli kadını darp etti. Darp raporu alan kadın şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

İzmir’de M.K. A.S. isimli erkekler, tartıştıkları M.Ö. isimli kadını iş yerinde psikolojik şiddet uyguladı, tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu. Erkekler hakkında uzaklaştırma kararı verildi.

Çocuğa Şiddet

Aksaray’da A.E.A. (18) isimli erkek, tartıştığı arkadaşı Y.K. (15) isimli oğlanı pompalı tüfekle yaraladı. Çocuk hastaneye kaldırıldı. Daha önce 15 farklı suç kaydı olduğu belirlenen erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

28 Ocak

Ocak ayında Aydınlatılan Cinayet

Antalya’da 2016 yılında ölü bulunan Samiye Karabıyık (67) isimli kadının ölümü ile 2019 yılında yine evinde boğularak öldürülen Gürcistan uyruklu Ketevan Katamadze D. cinayeti arasında benzerlik tespit etti. DNA testi ile tespit edilen M.K. (67) isimli erkek tutuklandı. Erkeğin daha önceden sabıka kaydı olduğu ve cezaevinde kaldığı öğrenildi.

Şüpheli Ölüm

Kayseri’de L.K. (65) isimli kadın, evinde karbonmonoksit zehirlenmesinden ölü bulundu. Kocası D.K. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Nevşehir’de Kiraz D. (81) isimli kadın, evinde kafasını çarpmış olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de S.A. isimli erkek, karısı E.A. isimli kadının boğazını sıktı ve darp etti. Kadın şikayetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ankara’da Adalet Bakanlığı'nda tetkik hâkim olarak görev yürüten C.G. isimli erkek, karısı M.G. isimli kadını darp ve tehdit etti. Darp raporu alan kadın şikayetçi olurken, koruma ve tedbir kararı talep etti. Soruşturma başlatıldı.

Antep’te F.Y. isimli erkek, boşanmak isteyen karısı N.Y. (26) isimli kadını adliye önünde darp etti. Kadın hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Antalya’da İ.İ. ve R.O. isimli 2 erkek, Özbekistan vatandaşı 4 kadını seks işçiliğine zorladı. Erkekler tutuklandı.

29 Ocak

Cinayet

İstanbul’da V.G. (47) isimli erkek, birlikte yaşadığı anneannesi Fatma Demircan (93) isimli kadını otomobilde darp ederek öldürdü. Kadının cansız bedeni göl kenarında bulundu. İntihara teşebbüs eden erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı. V.G. ile beraber erkek kardeşi B.G., annesi G.G., babası V.G. ve eski karısı M.Y. gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüpheli Ölüm

Ağrı’da bir kadın (35), ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı. Kadının kocasından sistematik olarak şiddet gördüğü öğrenildi.

Sinop’ta Mükerrem T. (60) isimli kadın, evinde kocası tarafından asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de E.K. isimli erkek, tartıştığı boşanma aşamasında olduğu karısı S.K. isimli kadını arabada darp etti, tehdit ve hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ’da S.T. (23) isimli erkek, tartıştığı komşusu R.Ö. (62) isimli kadını bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da bir erkek, karısını darp edip eve kilitledi. Kadın, kendini camdan attı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadının yüzünde ve vücudunda darp izleri olduğu öne sürülürken, olay cep telefonu kamerasına yansıdı. Soruşturma başlatıldı.

Tehdit

Edirne’de İ.Ç. isimli erkek, eski karısı A.İ. isimli kadını tehdit etti. Kadın şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

İstanbul’da bir erkek, otobüs durağında bekleyen kadınları taciz etti, Kadınlar şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Balıkesir’de A.T. (52) isimli erkek, M.S. (21) isimli kadını sokakta taciz etti. Kadın şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma başlatıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Kars’ta 12 kişi, 21 kadını seks işçiliğine zorladı. Şahıslar tutuklandı.

30 Ocak

Şüpheli Ölüm

Erzurum’da Ülkühan A. (45) isimli kadın, cam silerken 3. Kattaki pencereden düşerek hayatını kaybetti.

Muğla’da kayıp olarak aranan Ömriye D. (46) isimli kadın, yaylada ağaca asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Kütahya’da Saadet Ç. (90) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Sakarya’da İnci Y. (3) isimli kız bungalov tesisindeki havuza düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Adana’da O.O. (33) isimli erkek, evine girdiği boşanma aşamasında olduğu karısı C.O.'yu (32) darp etti, eşyalara zarar verdi. Kadın, erkeğin kendisini tehdit ettiğini de bildirerek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

Tehdit

İstanbul’da M.N.D. isimli erkek, erkek kardeşinin kızını tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu, koruma talebinde bulundu. Kadın, hakkında iki kez uzaklaştırma kararı aldırdığı amcasının tehditlerine devam ettiğini belirterek yardım istedi. Erkek hakkında uzaklaştırma kararı verildi.

Taciz

Sakarya’da bir belediye otobüsünün şoförü, yoldan geçen bir kadını taciz etti. Erkek hakkında şikâyette bulunuldu.

Seks İşçiliğine Zorlama

Adıyaman’da 3 kişi, 3 kadını seks işçiliğine zorladı. Şahıslar gözaltına alındı.

Eskişehir’de 8 kişi, 15 kadını seks işçiliğine zorladı. Şahıslar tutuklandı.

Maraş’ta 13 kişi, 19 kadını seks işçiliğine zorladı. Şahıslar gözaltına alındı.

31 Ocak

Şüpheli Ölüm

Mardin’de Türkiye T. (76) isimli kadın, 7. kattan düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Ordu’da Songül G. (27) isimli kadın, odasında asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı. 12 yıl önce ablası Sevilay G.’nin de ölü bulunduğu öğrenildi.

Antep’te 2 gündür haber alınamayan bir kadın (57), evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

İzmir’de 5-6 yaşlarında bir oğlanın cansız bedeni, kıyıya vurmuş olarak sahilde bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Manisa'da bir erkek, motosikletiyle seyir halindeyken durdurduğu kadından para istedi, vermeyince bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek kaçtı. Soruşturma başlatıldı.

Tehdit

Samsun’da G.D. (33) isimli erkek, ailesinin evinde olan karısı A.G.D. (33) ile tartıştıktan sonra evin önünde kuru sıkı tabancayla havaya ateş açtı. Kadın şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

Çocuk İstismarı

Isparta’daki bir ortaokulda kız ve erkek öğrenci tuvaletlerine güvenlik kamerası yerleştirildiğinin ortaya çıkması üzerine veliler suç duyurusunda bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Manisa’da 2 kişi, 3 kadını seks işçiliğine zorladı. Şahıslar gözaltına alındı.

Çanakkale’de 6 kişi, 8 kadını seks işçiliğine zorladı. Şahıslar gözaltına alındı.

