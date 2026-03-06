ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN
YT: Yayın Tarihi: 06.03.2026 14:21 6 Mart 2026 14:21
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.03.2026 15:01 6 Mart 2026 15:01
Okuma Okuma:  3 dakika

İHD Kadın Komisyonu’ndan erkek şiddeti protestosu: Erkek egemen aile kadınları öldürüyor

Açıklama sırasında bölgede çok sayıda çevik kuvvet polisinin konuşlandırıldığı dikkat çekti. Kadınlar adına basın açıklamasını İHD İstanbul Şubesi Başkanı Jiyan Kaya okudu.

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Görseli Büyüt
İHD Kadın Komisyonu’ndan erkek şiddeti protestosu: Erkek egemen aile kadınları öldürüyor
Fotoğraflar: Erdoğan Alayumut

İnsan Hakları Derneği (İHD) Kadın Komisyonu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde Türkiye’nin birçok ilinde düzenledikleri açıklama ile erkek şiddetini protesto etti. Kadınlar, il Aile ve Sosyal Hizmetler müdürlükleri önünde yaptıkları açıklamalarla hükümete kadına yönelik şiddete karşı etkili politikalar geliştirme çağrısı yaptı.

İstanbul’daki eylem, İstanbul İl Sosyal Politikalar Müdürlüğü'nün bulunduğu Cağaloğlu'ndaydı. Açıklama sırasında bölgede çok sayıda çevik kuvvet polisinin konuşlandırıldığı dikkat çekti. Kadınlar adına basın açıklamasını İHD İstanbul Şubesi Başkanı Jiyan Kaya okudu.

Kadınlar, yaptıkları açıklamada Türkiye’de erkek egemen, militer ve feodal değerlerin kadına yönelik şiddeti beslediğini belirterek, neredeyse her gün yeni bir kadın cinayeti haberiyle güne başlandığını vurguladı. Kaya açıklamada şöyle seslendi:

"Biz kadınlar güvende değiliz. Yaşam güvencemiz yoktur. Kadına yönelik şiddet konusunda bugüne kadar hazırlanmış en kapsamlı uluslararası metin, İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen Avrupa Konseyi sözleşmesidir. Bu sözleşme, bizim coğrafyamızda verilen kadın mücadelesinin bir sonucu olarak hazırlanmıştır. Diyarbakır’da annesi eşi tarafından öldürülen, kendisi de ağır yaralanan Nahide Opuz’un başvurusu üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye’yi kadına yönelik şiddet konusunda gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle mahkûm etmiştir. Bu kararın ardından Avrupa Konseyi, üye devletlere kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin kapsamlı bir sözleşme hazırlanması çağrısında bulunmuştur. İstanbul Sözleşmesi bu süreçte hazırlanmıştır. Sözleşme 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da imzaya açılmış, ilk imzacısı Türkiye Cumhuriyeti devleti olmuştur."

"Aile Yılı'nda kadınlar öldürüldü"

Sözleşme'nin önemini anlatan Kaya şunları söyledi:

"Ancak sözleşme yürürlükte olduğu dönemde dahi yeterince uygulanmamıştır. Buna ilişkin eleştirilerimizi kadınlar olarak her zaman dile getirdik. Buna rağmen sözleşme, kadınlara hem hukuki hem de moral güç sağlamış, mücadele alanımızı genişletmiştir. Ne yazık ki 20 Mart 2021 tarihinde tek bir imzayla sözleşmeden çekilme kararı alınmıştır. Oysa sözleşme Meclis onayından geçerek yürürlüğe girmiştir. Buna rağmen bir Cumhurbaşkanı kararıyla feshedilmiştir. Yapılan tüm itirazlar sonuçsuz kalmıştır."

"Veriler açıkça ortadadır: • 2021 yılında 280 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 217 kadın şüpheli biçimde yaşamını yitirdi. • 2022 yılında 334 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 245 kadın şüpheli biçimde yaşamını yitirdi. • 2023 yılında 315 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 248 kadın şüpheli biçimde yaşamını yitirdi. • 2024 yılında 394 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 259 kadın şüpheli biçimde yaşamını yitirdi. • 2025 yılında 294 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 297 kadın şüpheli biçimde yaşamını yitirdi. Katillerin kimliklerine bakıldığında en büyük oranı kadınların evli oldukları erkekler oluşturmaktadır. İkinci sırada eski partnerler, üçüncü sırada ise akrabalar yer almaktadır. Bu tablo açıkça göstermektedir ki erkek egemen ve feodal aile yapısı kadınları öldürmektedir."

"İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayın"

"2025 yılının “aile yılı” ilan edilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği tartışmalarının adeta yasaklanması, kadınların en çok şiddete maruz kaldığı alanın aile içi olduğunu görmezden gelmektir" diyen Kaya son olarak şöyle dedi:

"Biz insan hakları savunucusu kadınlar olarak, kadına yönelik şiddetin önlenmesinin birinci koşulunun İstanbul Sözleşmesi’ne geri dönmek olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. “İstanbul Sözleşmesi yaşatır” söylemi içi boş bir slogan değildir. Bu sözleşme, erkek egemen zihniyetle mücadele etmek üzere kadınların emeğiyle hazırlanmış, uluslararası kabul görmüş bir şiddet önleme mekanizmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetenleri 11 Mayıs 2011’de ortaya konan iradeye geri dönmeye ve İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden imzalamaya davet ediyoruz. Unutulmamalıdır ki kadına yönelik şiddet politiktir. Devlet dili ne kadar sert, ayrıştırıcı ve ötekileştirici olursa, şiddet de o ölçüde artar. Biz kadınlar yaşamdan yanayız. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden imzalayın."

Erkekler Şubat’ta 22 kadını öldürdü
ERKEK ŞİDDETİ ÇETELESİ ŞUBAT 2026
Erkekler Şubat’ta 22 kadını öldürdü
Bugün 08:00

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Kadın açıklaması erkek şiddeti Jiyan kaya Eren Keskin ihd
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara yazıları ile katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor.

Devamını Göster
ilgili haberler
Pınar Bulunmaz cinayetinde müebbet hapis, sanığa iyi hâl indirimi
Bugün 14:05
/haber/pinar-bulunmaz-cinayetinde-muebbet-hapis-saniga-iyi-hal-indirimi-317439
ERKEK ŞİDDETİ ÇETELESİ ŞUBAT 2026
Erkekler Şubat’ta 22 kadını öldürdü
Bugün 08:00
/haber/erkekler-subatta-22-kadini-oldurdu-317391
ERKEK ŞİDDETİ ÇETELESİ OCAK 2026
Erkekler Ocak’ta 16 kadını öldürdü
4 Şubat 2026
/haber/erkekler-ocakta-16-kadini-oldurdu-316291
Erkekler 2025'te en az 299 kadını öldürdü
22 Ocak 2026
/haber/erkekler-2025-te-en-az-299-kadini-oldurdu-315580
Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler: Devletin yetki verdiği erkekleri kim denetleyecek?
14 Ocak 2026
/haber/kadin-cinayetlerine-karsi-feministler-devletin-yetki-verdigi-erkekleri-kim-denetleyecek-315582
ERKEK ŞİDDETİ ÇETELESİ ARALIK 2025
Erkekler Aralık'ta 28 kadını öldürdü
7 Ocak 2026
/haber/erkekler-aralik-ta-28-kadini-oldurdu-315289
Tamamı erkeklerden oluşan AYM, kadınlar için ‘iddet müddeti’ Anayasa’ya uygun dedi
31 Aralık 2025
/haber/tamami-erkeklerden-olusan-aym-kadinlar-icin-iddet-muddeti-anayasaya-uygun-dedi-315098
ALEVİ KADINLAR ANLATIYOR – 2
Elif Keleş: Erkekler görünmez bir dayanışma içindeler
5 Aralık 2025
/haber/elif-keles-erkekler-gorunmez-bir-dayanisma-icindeler-314228
Erkekler Kasım’da 25 kadını öldürdü
2 Aralık 2025
/haber/erkekler-kasimda-25-kadini-oldurdu-314102
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Pınar Bulunmaz cinayetinde müebbet hapis, sanığa iyi hâl indirimi
Bugün 14:05
/haber/pinar-bulunmaz-cinayetinde-muebbet-hapis-saniga-iyi-hal-indirimi-317439
ERKEK ŞİDDETİ ÇETELESİ ŞUBAT 2026
Erkekler Şubat’ta 22 kadını öldürdü
Bugün 08:00
/haber/erkekler-subatta-22-kadini-oldurdu-317391
ERKEK ŞİDDETİ ÇETELESİ OCAK 2026
Erkekler Ocak’ta 16 kadını öldürdü
4 Şubat 2026
/haber/erkekler-ocakta-16-kadini-oldurdu-316291
Erkekler 2025'te en az 299 kadını öldürdü
22 Ocak 2026
/haber/erkekler-2025-te-en-az-299-kadini-oldurdu-315580
Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler: Devletin yetki verdiği erkekleri kim denetleyecek?
14 Ocak 2026
/haber/kadin-cinayetlerine-karsi-feministler-devletin-yetki-verdigi-erkekleri-kim-denetleyecek-315582
ERKEK ŞİDDETİ ÇETELESİ ARALIK 2025
Erkekler Aralık'ta 28 kadını öldürdü
7 Ocak 2026
/haber/erkekler-aralik-ta-28-kadini-oldurdu-315289
Tamamı erkeklerden oluşan AYM, kadınlar için ‘iddet müddeti’ Anayasa’ya uygun dedi
31 Aralık 2025
/haber/tamami-erkeklerden-olusan-aym-kadinlar-icin-iddet-muddeti-anayasaya-uygun-dedi-315098
ALEVİ KADINLAR ANLATIYOR – 2
Elif Keleş: Erkekler görünmez bir dayanışma içindeler
5 Aralık 2025
/haber/elif-keles-erkekler-gorunmez-bir-dayanisma-icindeler-314228
Erkekler Kasım’da 25 kadını öldürdü
2 Aralık 2025
/haber/erkekler-kasimda-25-kadini-oldurdu-314102
diğer yazıları
Pınar Bulunmaz cinayetinde müebbet hapis, sanığa iyi hâl indirimi
Bugün 14:05
Pınar Bulunmaz cinayetinde müebbet hapis, sanığa iyi hâl indirimi
KADINLAR ANLATIYOR: MÜCADELE, SİYASET, DAYANIŞMA-5
Ülkü İnanlı: Halka rağmen yapamazsınız!
Bugün 12:00
Ülkü İnanlı: Halka rağmen yapamazsınız!
Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor
Bugün 08:00
Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor
ERKEK ŞİDDETİ ÇETELESİ ŞUBAT 2026
Erkekler Şubat’ta 22 kadını öldürdü
Bugün 08:00
Erkekler Şubat’ta 22 kadını öldürdü
KADINLAR ANLATIYOR: MÜCADELE, SİYASET, DAYANIŞMA-3
Asu Kaya: Eşitlik bir lütuf değil, Anayasal haktır
5 Mart 2026
Asu Kaya: Eşitlik bir lütuf değil, Anayasal haktır
Sayfa Başına Git