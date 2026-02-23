CHP Kadın Kolları'ndan erkek şiddeti tepkisi: Sorumluluk iktidarda

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları, art arda yaşanan kadın cinayetlerine ilişkin açıklama yaptı.

Erkeklerin bir günde 6 kadını öldürmesine tepki gösterilen açıklamada, yaşananların “münferit olaylar” olarak değerlendirilemeyeceği belirtilerek sorumluluğun siyasi iktidarda olduğu vurgulandı.

Açıklamada, kadın cinayetlerinin sıradan bir istatistiğe dönüştürüldüğü ifade edilerek, “Bir günde 6 kadın öldürüldü diye okuyup geçtiğimiz şey bir haber değil; alışmamız beklenen bir cinskırımdır” denildi. Hayatını kaybeden kadınların yalnızca sayılardan ibaret olmadığına dikkat çekilen metinde, her birinin bir yaşamı, hayalleri ve yarım bırakılmış hikâyeleri olduğu kaydedildi.

CHP Kadın Kolları, öldürülen kadınlardan üçünün hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğunu hatırlatarak, bu durumun devletin koruma yükümlülüğünü yerine getirmediğini açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Açıklamada, “Bir ülkede kadınlar, haklarında verilmiş koruma kararlarına rağmen öldürülüyorsa sorun yalnızca bireysel suçlar değildir; 6284 sayılı yasanın uygulanmamasıdır” ifadelerine yer verildi. Koruma kararlarının etkin biçimde denetlenmemesi, başvuruların kimi zaman “aile içi mesele” olarak küçümsenmesi ve önleyici mekanizmaların kâğıt üzerinde kalmasının şiddeti artırdığına işaret edildi.

“Cezasızlık failleri cesaretlendiriyor”

Kadın cinayetlerinde cezasızlık politikasının failleri cesaretlendirdiği belirtilen açıklamada, pek çok dosyanın “şüpheli ölüm” ya da “intihar” denilerek kapatıldığı, bazı vakalarda ise etkin soruşturma yürütülmediği ileri sürüldü.

İktidarın yıllardır kadınları koruyan mekanizmaları güçlendirmek yerine zayıflattığı savunulan metinde, şiddeti önlemesi gereken kurumların yeterince işletilmediği ve caydırıcılığın ortadan kalktığı kaydedildi. “Mesele yalnızca işlenen suçlar değil; engellenmeyen cinayetlerdir” denilerek siyasi iradenin sorumluluktan kaçamayacağı ifade edildi.

CHP Kadın Kolları açıklamasının sonunda, kadınların korkmadan yaşayabildiği, başvurduğunda etkin biçimde korunabildiği ve faillerin cezasız kalmadığı bir düzenin mümkün olduğu vurgulandı.

“Kadınların yalnız bırakılmadığı, hukukun gerçekten kadınları koruduğu bir ülke için söz söylemeye de mücadele etmeye de devam edeceğiz. Kadınlar asla yalnız yürümeyecekler” çağrısı yaptı.

Erkek Şiddeti Veritabanı, Avrupa Birliği tarafından eş finanse edilen ve Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) tarafından yürütülen ‘Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz III LOT I’ kapsamında hayata geçirildi. Veritabanına https://erkeksiddeti.org/adresinden ulaşabilirsiniz.

(EMK)