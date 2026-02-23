ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN
YT: Yayın Tarihi: 23.02.2026 12:58 23 Şubat 2026 12:58
 ~  SG: Son Güncelleme: 23.02.2026 13:03 23 Şubat 2026 13:03
Okuma Okuma:  2 dakika

CHP Kadın Kolları'ndan erkek şiddeti tepkisi: Sorumluluk iktidarda

CHP Kadın Kolları, öldürülen kadınlardan üçünün hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğunu hatırlatarak, bu durumun devletin koruma yükümlülüğünü yerine getirmediğini açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
CHP Kadın Kolları'ndan erkek şiddeti tepkisi: Sorumluluk iktidarda
Fotoğraf: csgorselarsiv.org/Hülya Çetinkaya

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları, art arda yaşanan kadın cinayetlerine ilişkin açıklama yaptı.

Erkeklerin bir günde 6 kadını öldürmesine tepki gösterilen açıklamada, yaşananların “münferit olaylar” olarak değerlendirilemeyeceği belirtilerek sorumluluğun siyasi iktidarda olduğu vurgulandı.

Açıklamada, kadın cinayetlerinin sıradan bir istatistiğe dönüştürüldüğü ifade edilerek, “Bir günde 6 kadın öldürüldü diye okuyup geçtiğimiz şey bir haber değil; alışmamız beklenen bir cinskırımdır” denildi. Hayatını kaybeden kadınların yalnızca sayılardan ibaret olmadığına dikkat çekilen metinde, her birinin bir yaşamı, hayalleri ve yarım bırakılmış hikâyeleri olduğu kaydedildi.

CHP Kadın Kolları, öldürülen kadınlardan üçünün hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğunu hatırlatarak, bu durumun devletin koruma yükümlülüğünü yerine getirmediğini açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Açıklamada, “Bir ülkede kadınlar, haklarında verilmiş koruma kararlarına rağmen öldürülüyorsa sorun yalnızca bireysel suçlar değildir; 6284 sayılı yasanın uygulanmamasıdır” ifadelerine yer verildi. Koruma kararlarının etkin biçimde denetlenmemesi, başvuruların kimi zaman “aile içi mesele” olarak küçümsenmesi ve önleyici mekanizmaların kâğıt üzerinde kalmasının şiddeti artırdığına işaret edildi.

“Cezasızlık failleri cesaretlendiriyor”

Kadın cinayetlerinde cezasızlık politikasının failleri cesaretlendirdiği belirtilen açıklamada, pek çok dosyanın “şüpheli ölüm” ya da “intihar” denilerek kapatıldığı, bazı vakalarda ise etkin soruşturma yürütülmediği ileri sürüldü.

İktidarın yıllardır kadınları koruyan mekanizmaları güçlendirmek yerine zayıflattığı savunulan metinde, şiddeti önlemesi gereken kurumların yeterince işletilmediği ve caydırıcılığın ortadan kalktığı kaydedildi. “Mesele yalnızca işlenen suçlar değil; engellenmeyen cinayetlerdir” denilerek siyasi iradenin sorumluluktan kaçamayacağı ifade edildi.

CHP Kadın Kolları açıklamasının sonunda, kadınların korkmadan yaşayabildiği, başvurduğunda etkin biçimde korunabildiği ve faillerin cezasız kalmadığı bir düzenin mümkün olduğu vurgulandı.

“Kadınların yalnız bırakılmadığı, hukukun gerçekten kadınları koruduğu bir ülke için söz söylemeye de mücadele etmeye de devam edeceğiz. Kadınlar asla yalnız yürümeyecekler” çağrısı yaptı.

Erkek Şiddeti Veritabanı, Avrupa Birliği tarafından eş finanse edilen ve Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) tarafından yürütülen ‘Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz III LOT I’ kapsamında hayata geçirildi.

Veritabanına https://erkeksiddeti.org/adresinden ulaşabilirsiniz.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
kadın erkek şiddeti CHP kadın kolları CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya
ilgili haberler
Ağrı’da Güler Ö. cinayetinde etkin soruşturma yürütülmedi
Bugün 11:30
/haber/agrida-guler-o-cinayetinde-etkin-sorusturma-yurutulmedi-316971
Erkek şiddeti Ocak 2026
4 Şubat 2026
/haber/erkek-siddeti-ocak-2026-316305
KADINLARIN GÜNDEMİ
Bu kentlerde erkek şiddeti yok mu?
25 Ocak 2026
/yazi/bu-kentlerde-erkek-siddeti-yok-mu-315980
bianet erkek şiddeti videosu ve infografiği yayında
22 Ocak 2026
/haber/bianet-erkek-siddeti-videosu-ve-infografigi-yayinda-315863
Rojava için sokağa çıkan kadınlar: HTŞ erkek şiddetinin yeni adı
21 Ocak 2026
/haber/rojava-icin-sokaga-cikan-kadinlar-hts-erkek-siddetinin-yeni-adi-315831
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Ağrı’da Güler Ö. cinayetinde etkin soruşturma yürütülmedi
Bugün 11:30
/haber/agrida-guler-o-cinayetinde-etkin-sorusturma-yurutulmedi-316971
Erkek şiddeti Ocak 2026
4 Şubat 2026
/haber/erkek-siddeti-ocak-2026-316305
KADINLARIN GÜNDEMİ
Bu kentlerde erkek şiddeti yok mu?
25 Ocak 2026
/yazi/bu-kentlerde-erkek-siddeti-yok-mu-315980
bianet erkek şiddeti videosu ve infografiği yayında
22 Ocak 2026
/haber/bianet-erkek-siddeti-videosu-ve-infografigi-yayinda-315863
Rojava için sokağa çıkan kadınlar: HTŞ erkek şiddetinin yeni adı
21 Ocak 2026
/haber/rojava-icin-sokaga-cikan-kadinlar-hts-erkek-siddetinin-yeni-adi-315831
Sayfa Başına Git