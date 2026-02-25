ENGLISH KURDÎ
YT: Yayın Tarihi: 25.02.2026 13:57 25 Şubat 2026 13:57
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.02.2026 14:01 25 Şubat 2026 14:01
DEM Parti Kadın Meclisi erkek şiddetinin önlenmesi için Meclis’te görüşme açılmasını istedi

Halide Türkoğlu ayrıca, “Aile Yılı” politikaları ve erkek egemen yaklaşımların, şiddet gören kadınların başvurduğu merkezlerde yaşadığı sorunları artırdığına dikkat çekti.

Fotoğraf: csgorselarsiv.org

DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, kadınların yaşam hakkının korunmasında ciddi eksiklikler olduğunu belirterek, bu eksikliklerin araştırılması için TBMM’de genel görüşme açılmasını talep etti. Türkoğlu, kadınları koruyan ulusal ve uluslararası mekanizmaların tasfiye edilmesi, koruyucu yasaların etkin uygulanmaması ve cezasızlık politikaları nedeniyle kadınların yaşam hakkının sistematik biçimde korunmadığını vurguladı.

Açıklamada, Türkiye’de her gün yaklaşık 6 kadının katledildiğine dikkat çekilerek, İstanbul Sözleşmesi’nin feshi ve 6284 sayılı Kanun’un etkin uygulanmamasının bu durumu derinleştirdiği belirtildi.

Kadın cinayetlerinin çoğunlukla aile içinde gerçekleştiği ve boşanma sürecindeki kadınların en yüksek risk altında olduğu vurgulandı. Örnek olarak İstanbul Arnavutköy’de Filiz Sağbangül, Osmaniye’de İlknur Kor ve Aksaray’da Kübra Kılıç’ın erkek şiddeti sonucu yaşamlarını yitirdiği aktarıldı.

Türkoğlu, mevcut yasaların etkin biçimde uygulanmamasının, faillerin cezasız kalması ve kamusal mekanizmaların yetersizliğinin kadınların yaşamlarını korumada büyük bir engel oluşturduğunu söyledi.

Ayrıca, “Aile Yılı” politikaları ve erkek egemen yaklaşımların, şiddet gören kadınların başvurduğu merkezlerde yaşadığı sorunları artırdığına dikkat çekti.

Türkoğlu, bu yapısal sorunların açığa çıkarılması, mevcut yasal düzenlemelerin neden etkili uygulanamadığının araştırılması ve kadınların özgür ve eşit yaşamını esas alan yeni, caydırıcı ve bütüncül politikaların hayata geçirilmesi için Anayasa’nın 98. ve TBMM İçtüzüğü’nün 102. maddeleri gereğince Genel Görüşme açılmasını talep etti.

Başvurunun sonunda şu noktaya dikakt çekildi:

"Kadın cinayetlerindeki artışın ardındaki yapısal nedenlerin araştırılması, yaşam hakkı korunmayan 6 kadının hangi kamusal ihmaller ve kurumsal sorumluluklar nedeniyle korunamadığının açığa çıkarılması, mevcut yasal düzenlemelerin neden etkili biçimde uygulanmadığının tespit edilmesi ve kadınların özgür ve eşit yaşamını esas alan yeni, caydırıcı ve bütüncül politikaların hayata geçirilmesi amacıyla Anayasa’nın 98. ve TBMM İçtüzüğünün 102. maddeleri gereğince Genel Görüşme açılmasını arz ve talep ederim."

Erkek Şiddeti Veritabanı, Avrupa Birliği tarafından eş finanse edilen ve Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) tarafından yürütülen ‘Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz III LOT I’ kapsamında hayata geçirildi.

Veritabanına https://erkeksiddeti.org/adresinden ulaşabilirsiniz.

(EMK)

