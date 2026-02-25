DEM Parti Kadın Meclisi erkek şiddetinin önlenmesi için Meclis’te görüşme açılmasını istedi

DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, kadınların yaşam hakkının korunmasında ciddi eksiklikler olduğunu belirterek, bu eksikliklerin araştırılması için TBMM’de genel görüşme açılmasını talep etti. Türkoğlu, kadınları koruyan ulusal ve uluslararası mekanizmaların tasfiye edilmesi, koruyucu yasaların etkin uygulanmaması ve cezasızlık politikaları nedeniyle kadınların yaşam hakkının sistematik biçimde korunmadığını vurguladı.

Açıklamada, Türkiye’de her gün yaklaşık 6 kadının katledildiğine dikkat çekilerek, İstanbul Sözleşmesi’nin feshi ve 6284 sayılı Kanun’un etkin uygulanmamasının bu durumu derinleştirdiği belirtildi.

Kadın cinayetlerinin çoğunlukla aile içinde gerçekleştiği ve boşanma sürecindeki kadınların en yüksek risk altında olduğu vurgulandı. Örnek olarak İstanbul Arnavutköy’de Filiz Sağbangül, Osmaniye’de İlknur Kor ve Aksaray’da Kübra Kılıç’ın erkek şiddeti sonucu yaşamlarını yitirdiği aktarıldı.

Türkoğlu, mevcut yasaların etkin biçimde uygulanmamasının, faillerin cezasız kalması ve kamusal mekanizmaların yetersizliğinin kadınların yaşamlarını korumada büyük bir engel oluşturduğunu söyledi.

Ayrıca, “Aile Yılı” politikaları ve erkek egemen yaklaşımların, şiddet gören kadınların başvurduğu merkezlerde yaşadığı sorunları artırdığına dikkat çekti.

Türkoğlu, bu yapısal sorunların açığa çıkarılması, mevcut yasal düzenlemelerin neden etkili uygulanamadığının araştırılması ve kadınların özgür ve eşit yaşamını esas alan yeni, caydırıcı ve bütüncül politikaların hayata geçirilmesi için Anayasa’nın 98. ve TBMM İçtüzüğü’nün 102. maddeleri gereğince Genel Görüşme açılmasını talep etti.

Başvurunun sonunda şu noktaya dikakt çekildi:

