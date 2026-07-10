Japonya’da gözaltına alınan işçi Murat Çiçek yaşamını yitirdi

Japonya’da yaşayan Kürt senarist ve oyuncu ve aynı zamanda işçi Murat Çiçek, maddi hasarlı bir trafik kazasının ardından götürüldüğü polis merkezinde hayatını kaybetti. Ailesi, 25 Haziran’da gözaltına alınan Çiçek’in 3 Temmuz’da öldüğünü ancak kendilerine beş gün sonra haber verildiğini açıkladı. Ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

2019’dan beri Kürt nüfusunun yoğun olduğu Kawaguchi kentinde yaşayan Çiçek, kazanın ardından Hachioji’deki Takao Karakoluna götürüldü. Yakınlarının aktardığına göre telefonu elinden alındı ve gözaltına alındıktan sonra avukat dahil hiç kimseyle görüştürülmedi.

Çiçek’in Kürt ve Japon arkadaşları bilgi almak için karakola üç kez gitti ancak yalnızca gözaltında olduğu bilgisine ulaşabildi. Durum daha sonra Almanya’da yaşayan ailesine bildirildi.

Ölümü ailesine beş gün sonra bildirildi

Aileye 8 Temmuz’da Japonya’daki Türkiye konsolosluğundan bir görevli ulaştı. Görevli, Japon makamlarından alınan bilgiye göre Çiçek’in 3 Temmuz’da yaşamını yitirdiğini, ölüm nedeninin ise bilinmediğini söyledi.

Aile, cenaze işlemleri ve süreci takip etmek üzere 10 Temmuz’da Japonya’ya gitti. Çiçek’in hangi koşullarda öldüğünün ve ölüm bilgisinin neden günlerce açıklanmadığının yanıtlanmasını isteyen aile, kötü muamele ve işkence ihtimalinden şüphelendiklerini belirtiyor.

Eylül’de memleketine dönmeye hazırlanıyordu

Yakınlarına göre Murat Çiçek, Japonya’daki yaşamını sonlandırarak eylül ayında memleketi Hakkâri’ye dönmeyi planlıyordu. Gözaltına alınmadan önce konuştuğu son kişiye, “Beni doğrudan Türkiye’ye göndermelerini isteyeceğim” dediği aktarıldı.

Çok sevdiği sinemaya Japonya’da zor şartlarda devam etti

Japonya’ya gittikten sonra çeşitli işlerde çalışan Murat Çiçek, geçtiğimiz yıl yayınlanan ve biri Japon diğeri Kürt iki işitme engelli kişinin iletişim çabasını konu alan *Minna, Oshaberi!* filminde rol aldı. Film, Tokyo Uluslararası Film Festivali programında yer aldı.

Türkiye’de iken bazı projelerde yardımcı rollerde yer alan Çiçek kısa bir süre Beşiktaş Kültür Merkezi’nde oyuncu ve senarist olarak da çalıştı.

(ET/EMK)