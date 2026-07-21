ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 21.07.2026 16:33 21 Temmuz 2026 16:33
 ~  SG: Son Güncelleme: 21.07.2026 16:34 21 Temmuz 2026 16:34
Okuma Okuma:  1 dakika

DEM Partili Serhat Eren'den Japonya Büyükelçisi'ne Murat Çiçek mektubu

Elçiliğin yanıtında soruşturmanın sürdüğü bilgisi paylaşılırken, olayın ayrıntıları ya da Eren'in diğer taleplerine ilişkin ek bir değerlendirmeye yer verilmedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
DEM Partili Serhat Eren'den Japonya Büyükelçisi'ne Murat Çiçek mektubu
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Amed Milletvekili ve Türkiye-Japonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Eren, Japonya'da gözaltına alındıktan sonra karakolda yaşamını yitiren Murat Çiçek'in ölümüne ilişkin Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi Tamura Masami'ye mektup gönderdi.

Eren, mektubunda 25 Haziran'da gözaltına alınan ve daha sonra yaşamını yitiren Çiçek'in ölümünün tüm yönleriyle, şeffaf ve tarafsız biçimde soruşturulmasını talep etti. Ayrıca olayın sorumlularının ortaya çıkarılmasını ve Japonya'da yaşayan Kürt toplumuna yönelik ırkçı saldırıların önlenmesi için gerekli adımların ivedilikle atılmasını istedi.

Japonya'da yaşamını yitiren Murat Çiçek Hakkâri'de son yolculuğuna uğurlandı
Japonya'da yaşamını yitiren Murat Çiçek Hakkâri'de son yolculuğuna uğurlandı
20 Temmuz 2026

Elçilikten yanıt

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Eren'in mektubuna yazılı yanıt verdi.

Büyükelçi Tamura Masami imzasıyla gönderilen yanıtta, mektubun Japonya Dışişleri Bakanlığı'na da iletildiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Sayın Milletvekili, mektubunuzu Japonya Dışişleri Bakanlığı'na da ilettim. Bu konuda Japon yetkililer tarafından titiz bir soruşturma yürütüldüğünü de biliyorum."

Elçiliğin yanıtında soruşturmanın sürdüğü bilgisi paylaşılırken, olayın ayrıntıları ya da Eren'in diğer taleplerine ilişkin ek bir değerlendirmeye yer verilmedi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Murat Çiçek ihd Serhat Eren Japonya'daki Kürtler
ilgili haberler
Japonya'da yaşamını yitiren Murat Çiçek Hakkâri'de son yolculuğuna uğurlandı
20 Temmuz 2026
/haber/japonya-da-yasamini-yitiren-murat-cicek-hakkari-de-son-yolculuguna-ugurlandi-321683
İHD: Japonya’da gözaltında ölen Murat Çiçek’in ölümü etkin biçimde soruşturulmalı
14 Temmuz 2026
/haber/ihd-japonyada-gozaltinda-olen-murat-cicekin-olumu-etkin-bicimde-sorusturulmali-321484
Japonya’da gözaltına alınan işçi Murat Çiçek yaşamını yitirdi
10 Temmuz 2026
/haber/japonyada-gozaltina-alinan-isci-murat-cicek-yasamini-yitirdi-321363
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Japonya'da yaşamını yitiren Murat Çiçek Hakkâri'de son yolculuğuna uğurlandı
20 Temmuz 2026
/haber/japonya-da-yasamini-yitiren-murat-cicek-hakkari-de-son-yolculuguna-ugurlandi-321683
İHD: Japonya’da gözaltında ölen Murat Çiçek’in ölümü etkin biçimde soruşturulmalı
14 Temmuz 2026
/haber/ihd-japonyada-gozaltinda-olen-murat-cicekin-olumu-etkin-bicimde-sorusturulmali-321484
Japonya’da gözaltına alınan işçi Murat Çiçek yaşamını yitirdi
10 Temmuz 2026
/haber/japonyada-gozaltina-alinan-isci-murat-cicek-yasamini-yitirdi-321363
Sayfa Başına Git