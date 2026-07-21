DEM Partili Serhat Eren'den Japonya Büyükelçisi'ne Murat Çiçek mektubu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Amed Milletvekili ve Türkiye-Japonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Eren, Japonya'da gözaltına alındıktan sonra karakolda yaşamını yitiren Murat Çiçek'in ölümüne ilişkin Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi Tamura Masami'ye mektup gönderdi.

Eren, mektubunda 25 Haziran'da gözaltına alınan ve daha sonra yaşamını yitiren Çiçek'in ölümünün tüm yönleriyle, şeffaf ve tarafsız biçimde soruşturulmasını talep etti. Ayrıca olayın sorumlularının ortaya çıkarılmasını ve Japonya'da yaşayan Kürt toplumuna yönelik ırkçı saldırıların önlenmesi için gerekli adımların ivedilikle atılmasını istedi.

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Elçilikten yanıt

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Eren'in mektubuna yazılı yanıt verdi.

Büyükelçi Tamura Masami imzasıyla gönderilen yanıtta, mektubun Japonya Dışişleri Bakanlığı'na da iletildiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Sayın Milletvekili, mektubunuzu Japonya Dışişleri Bakanlığı'na da ilettim. Bu konuda Japon yetkililer tarafından titiz bir soruşturma yürütüldüğünü de biliyorum."

Elçiliğin yanıtında soruşturmanın sürdüğü bilgisi paylaşılırken, olayın ayrıntıları ya da Eren'in diğer taleplerine ilişkin ek bir değerlendirmeye yer verilmedi.

(EMK)