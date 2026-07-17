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YT: Yayın Tarihi: 17.07.2026 13:55 17 Temmuz 2026 13:55
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.07.2026 14:24 17 Temmuz 2026 14:24
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Japonya’da gözaltında ölen Kürt sinemacı Murat Çiçek’in cenazesi Türkiye’ye getirildi

Çiçek, Hakkâri’deki Yeni Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Japonya’da gözaltında ölen Kürt sinemacı Murat Çiçek’in cenazesi Türkiye’ye getirildi
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Japonya’da gözaltındayken şüpheli şekilde yaşamını yitiren Kürt sinemacı Murat Çiçek’in cenazesi bugün Türkiye’ye getirildi.

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre Çiçek’in cenazesi, gün içinde önce İstanbul’dan Van’a götürülecek. 

Çiçek’in Hakkâri’deki Yeni Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verilmesi bekleniyor.

Ne olmuştu?

2019’dan bu yana Japonya’da yaşayan Çiçek, 25 Haziran’da geçirdiği trafik kazasının ardından “Göçmenlik Kontrol Yasası’nı ihlal ettiği” iddiasıyla gözaltına alındı. 

Hachiōji kentindeki Takao Karakolu’na götürülen Çiçek, 2 Temmuz’da burada şüpheli şekilde yaşamını yitirdi.

Yakınları, gözaltına alındıktan sonra Çiçek’in avukat dahil hiç kimseyle görüştürülmediğini, ölüm haberinin ise ancak günler sonra Japonya’daki Türkiye Konsolosluğu aracılığıyla aileye bildirildiğini aktardı.

Cenaze işlemleri için Japonya’ya giden aile, Çiçek’in hangi koşullarda yaşamını yitirdiğinin ve ölüm haberinin neden günlerce gizlendiğinin açıklanmasını isterken, kötü muamele ve işkence şüphesi bulunduğunu belirtti.

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Yakınlarına göre Çiçek, eylül ayında memleketine dönmeyi planlıyordu. 

Japonya’da çeşitli işlerde çalışmayı sürdüren Çiçek, geçen yıl Tokyo Uluslararası Film Festivali programında yer alan Minna, Oshaberi! filminde rol almıştı.

Türkiye’deyken bazı projelerde yardımcı rollerde yer alan Çiçek, kısa bir süre Beşiktaş Kültür Merkezi’nde (BKM) oyuncu ve senarist olarak da çalışmıştı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
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