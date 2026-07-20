Japonya'da yaşamını yitiren Murat Çiçek Hakkâri'de son yolculuğuna uğurlandı

Japonya'da 25 Haziran'da gözaltına alındıktan sonra karakolda yaşamını yitiren sinema sanatçısı ve işçi Murat Çiçek'in cenazesi bugün Van'a getirildi.

MA’daki habere göre, Van Adli Tıp Kurumu'nda (ATK) yapılan otopsinin ardından Çiçek'in cenazesi vasiyeti üzerine defnedilmek üzere memleketi Hakkâri’ye götürüldü.

Dini törenin ardından Çiçek, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, sanatçılar ve çok sayıda yurttaşın katılımıyla Yeni Mahalle Mezarlığı’nda defnedildi. Çiçek'in ailesi ve dostları taziyeyi Yeni Mahalle'de kabul edecek.

İHD: Japonya’da gözaltında ölen Murat Çiçek’in ölümü etkin biçimde soruşturulmalı

(EMK)