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YT: Yayın Tarihi: 20.07.2026 15:52 20 Temmuz 2026 15:52
 ~  SG: Son Güncelleme: 20.07.2026 16:11 20 Temmuz 2026 16:11
Okuma Okuma:  1 dakika

Japonya'da yaşamını yitiren Murat Çiçek Hakkâri'de son yolculuğuna uğurlandı

Çiçek'in ailesi ve dostları taziyeyi Yeni Mahalle'de kabul edecek.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Japonya'da yaşamını yitiren Murat Çiçek Hakkâri'de son yolculuğuna uğurlandı
Fotoğraflar: Ajansa Welat
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Japonya'da 25 Haziran'da gözaltına alındıktan sonra karakolda yaşamını yitiren sinema sanatçısı ve işçi Murat Çiçek'in cenazesi bugün Van'a getirildi.

MA’daki habere göre, Van Adli Tıp Kurumu'nda (ATK) yapılan otopsinin ardından Çiçek'in cenazesi vasiyeti üzerine defnedilmek üzere memleketi Hakkâri’ye götürüldü.

Dini törenin ardından Çiçek, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, sanatçılar ve çok sayıda yurttaşın katılımıyla Yeni Mahalle Mezarlığı’nda defnedildi. Çiçek'in ailesi ve dostları taziyeyi Yeni Mahalle'de kabul edecek.

İHD: Japonya’da gözaltında ölen Murat Çiçek’in ölümü etkin biçimde soruşturulmalı
İHD: Japonya’da gözaltında ölen Murat Çiçek’in ölümü etkin biçimde soruşturulmalı
14 Temmuz 2026

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Murat Çiçek japonya Japonya'daki Kürtler Japonya'da Kürt Olmak
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