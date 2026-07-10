TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
JIYAN
DW: Dîroka Weşanê: 10.07.2026 15:56 10 Tîrmeh 2026 15:56
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 10.07.2026 16:00 10 Tîrmeh 2026 16:00
Xwendin Xwendin:  3 xulek

Karkerê Kurd Murat Çiçekê ku li Japonyayê hatibû desteserkirin, mir

Li gorî xizmên wî, Murat Çiçek dixwest ku dawî li mayîna xwe ya li Japonyayê bîne û meha Îlonê vegere bajarê xwe, Colemêrgê.

Ercan Tatlı
TRTürkçesini Oku ENRead in English
Ercan Tatlı

Ercan Tatlı
TRTürkçesini Oku ENRead in English
Dîmenê mezin bike
Karkerê Kurd Murat Çiçekê ku li Japonyayê hatibû desteserkirin, mir
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Senarîst, lîstikvan û karkerê Kurd Murat Çiçek ê ku li Japonyayê dijiya, piştî qezayeke trafîkê, birin navenda polîsan û li wir jiyana xwe ji dest da. Malbata Çiçek ragihand ku ew di 25ê Hezîranê de hatibû desteserkirin û di 3ê Tîrmehê de jiyana xwe ji dest daye. Lê belê polîsan piştî pênc rojan malbat agahdar kiriye. Sedema mirina wî hîn jî nayê zanîn.

Çiçek ji sala 2019an û vir ve li bajarê Kawaguchiyê dijiya ku li wî bajarî hejmara Kurdan zêde ne.  Piştî qezayê Çîçek dibin Qereqola Takaoyê ya li Hachiojiyê. Li gorî agahiyên ku xizmên wî ragihandine, polîsan dest danîne ser telefona wî û piştî desteserkirinê destûr nedane ku ew bi tu kesî re, parêzerê wî jî di nav de, hevdîtinê bike.

Hevalên Çiçek ên Kurd û Japon, ji bo ku agahiyê li ser rewşa wî bigirin sê caran çûne qereqolê, lê polîsan tenê gotiye ku ew desteserkirî ye û tu agahiyeke din nedane wan. Piştî vê rewşê, agahî dane malbata wî ya ku li Almanyayê dijî. 

Pênc roj piştî mirinê malbata wî hat agahdarkirin

Di 8ê Tîrmehê de berpirsekî ji Konsolosxaneya Tirkiyeyê ya li Japonyayê peywendî bi malbatê re danî. Wî berpirsî diyar kir ku li gorî agahiyên ji meqamên Japonî hatine standin, Çiçek di 3ê Tîrmehê de jiyana xwe ji dest daye, lê sedema mirina wî nayê zanîn.

Malbat ji bo şopandina pêvajoyê û karûbarên cenazeyê, îro (10ê Tîrmehê) çû Japonyayê. Malbat dixwaze sedema mirina kurê wan aşkere bibe û dipirse bê ka çima agahiya mirina kurê wan bi rojan hatiye veşartin. Her weha malbat guman dike ku îşkence û muameleya xirap li Çîçek hatibe kirin.

Xwe amade dikir ku di meha Îlonê de vegere

Li gorî xizmên wî, Murat Çiçek dixwest ku dawî li mayîna xwe ya li Japonyayê bîne û meha Îlonê vegere bajarê xwe, Colemêrgê. Hat ragihandin ku Çiçek berî ku bê desteserkirin ji kesê herî dawî re ku pê re axivîbû, gotiye: “Ez ê ji wan bixwazim ku min rasterast bişînin Tirkiyeyê.”

Li Japonyayê di bin şert û mercên giran de karê sînemayê dikir

Murat Çiçek piştî ku çû Japonyayê di karên curbecur de dixebitî. Sala par di fîlma bi navê Minna, Oshaberi! de lîst. Fîlm behsa hewldana têkilîdanînê  ya du kesên astengdar de dike ku yek Japon û yek jî Kurd e.  Ev fîlm di bernameya Festîvala Fîlman a Navdewletî ya Tokyoyê de jî cih girtibû.

Çiçek, dema ku li Tirkiyeyê jî bû, di hinek projeyan de weke lîstikvanê ne sereke cih digirt. Demekê di bin sîwana Navenda Çandê ya Beşiktaşê (BKM) de wekî lîstikvan û senarîst xebitîbû.

(ET/EMK/AY)




Cihê Nûçeyê
Stenbol
mirina karkeran mirinên karkeran japonya
Ercan Tatlı
Ercan Tatlı
[email protected] Hemû Nivîsên wî/wê
2009 yılında Lefke Avrupa Üniversitesi’nde Gazetecilik bölümünü bitirmesinin ardından aynı üniversite de yüksek lisans yapıp 2012-2014 yılları arası Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. Milliyetçilik ve...

2009 yılında Lefke Avrupa Üniversitesi’nde Gazetecilik bölümünü bitirmesinin ardından aynı üniversite de yüksek lisans yapıp 2012-2014 yılları arası Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. Milliyetçilik ve Fanatizmin Kitle İletişim Araçlarına Yansıması üzerine çalışma yapan Ercan Tatlı bugün freelance gazetecilik yapıyor.

Domahiyê nîşan bide
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê