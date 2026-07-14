İHD: Japonya’da gözaltında ölen Murat Çiçek’in ölümü etkin biçimde soruşturulmalı

*Dernek, Japonya'daki Kürtlerin göçmenlik statüsü ve ayrımcılık nedeniyle baskı altında olduğunu belirterek, olayın bu bağlamda değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve konsolosluklardan da ailenin adalete erişimi, cenaze nakli ve sürecin takibinde aktif rol alması talep edildi.

*Çiçek, 25 Haziran'da maddi hasarlı trafik kazası sonrası gözaltına alınmış, 3 Temmuz'da hayatını kaybetmiş ancak haber ailesine günler sonra ulaşmıştı. İHD, gözaltı koşullarının, kamera kayıtlarının, sağlık raporlarının incelenmesini, ailenin kötü muamele ve işkence iddialarının araştırılmasını istedi.

*İnsan Hakları Derneği Hakkari Şubesi, Japonya'da gözaltında yaşamını yitiren Kürt senarist ve tiyatro oyuncusu Murat Çiçek'in ölümüne ilişkin etkin ve bağımsız soruşturma çağrısı yaptı.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Hakkari Şubesi, Japonya'da gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitiren Kürt senarist ve tiyatro oyuncusu Murat Çiçek'in ölümüne ilişkin etkin, bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi çağrısı yaptı. Dernek, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile ilgili konsoloslukların da süreçte sorumluluk üstlenmesini istedi.

İHD Hakkari Şubesi'nde düzenlenen basın açıklamasını Şube Eş Başkanı Sibel Çapraz okudu. Çapraz, Çiçek'in 25 Haziran'da maddi hasarlı bir trafik kazasının ardından Japonya'da gözaltına alındığını, 3 Temmuz'da yaşamını yitirdiğini, ancak ölüm haberinin ailesine günler sonra ulaştığını söyledi.

"Yaşam hakkı sınırlarla sınırlanamaz"

MA'nın haberine göre, Çapraz, gözaltında bulunan bir kişinin yaşamını yitirmesi halinde devlet makamlarının sorumluluğunun ağırlaştığını belirterek, olayın tüm yönleriyle ortaya çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Çapraz, "Yaşam hakkı, ulusal sınırlar ve yurttaşlık statüsüyle sınırlandırılamayacak en temel insan hakkıdır. Gözaltı altında bulunan bir kişinin yaşamını yitirmesi halinde olayın etkili, bağımsız, tarafsız ve şeffaf biçimde soruşturulması zorunludur" dedi.

İHD, Murat Çiçek'in gözaltı sürecinde avukatına ve ailesine erişiminin sağlanıp sağlanmadığının, sağlık durumunun nasıl takip edildiğinin, gözaltı koşullarının, kamera kayıtlarının, nezarethane kayıtlarının, sağlık raporlarının ve diğer resmi belgelerin eksiksiz biçimde incelenmesini istedi.

"Yalnızca adli bir olay olarak görülemez"

İHD, Çiçek'in ailesinin dile getirdiği kötü muamele ve işkence iddialarının da uluslararası insan hakları standartları doğrultusunda araştırılması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, Japonya'da yaşayan Kürtlerin uzun süredir göçmenlik statüsü, çalışma koşulları, yabancı düşmanlığı ve ayrımcı söylemler nedeniyle ciddi sosyal ve hukuki baskılarla karşı karşıya kaldığı belirtilerek, Murat Çiçek'in ölümünün bu bağlamdan bağımsız değerlendirilemeyeceği ifade edildi.

İHD, göçmen, mülteci, sığınmacı ve işçi statüsündeki herkesin yaşam hakkı, kişi güvenliği, adil yargılanma hakkı, avukata erişim hakkı ve kötü muamele yasağının güvence altına alınması gerektiğini kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı ve konsolosluğa çağrı

İHD, Japonya makamlarını Murat Çiçek'in ölümüne ilişkin tüm bilgi ve belgeleri ailesi ile avukatlarıyla paylaşmaya, ölüm nedenini bilimsel ve denetlenebilir biçimde ortaya koymaya ve etkin bir soruşturma yürütmeye çağırdı.

Dernek ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile ilgili konsoloslukların da ailenin adalete erişim hakkı, cenazenin Türkiye'ye getirilmesi, hukuki sürecin takibi ve bilgi edinme hakkı konusunda aktif sorumluluk üstlenmesini istedi.

Açıklamanın sonunda, "Bu olayın üzerinin kapatılmaması, ölüm nedeninin karanlıkta bırakılmaması ve sorumluluğu bulunan kişi ya da kurumların etkili biçimde soruşturulması için sürecin takipçisi olacağız" denildi.

(EMK)