İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, milletvekili Enginyurt'a TBMM grubundaki konuşmasından soruşturma açtı

Salı günü TBMM Grubu toplantısında CHP'ye katıldığını açıklayan İstanbul milletvekili Cemal Enginyurt'a toplantıdaki konuşması gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "tehdit" suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Enginyurt 14 Mayıs seçimlerinde Demokrat Parti üyesiyken Millet İttifakı kapsamında CHP listelerinden milletvekili seçilmiş ve TBMM'ye girdikten sonra Demokrat Parti'den istifa ederek bağımsız kalmıştı. Enginyurt salı günü grup toplantısında CHP'ye katılmıştı.

Re'sen soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Enginyurt'un CHP grubundaki konuşmasının hemen ardından ''İstanbul milletvekili Cemal Enginyurt hakkında bugün partisinin grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanına sarfettiği sözlerden dolayı Cumhurbaşkanına hakaret ve tehdit suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır'' denildi.

Enginyurt ne demişti? Cemal Enginyurt, CHP Grup toplantısında yeni partisine katılımının anlamı üzerine yaptığı konuşmada, “[...] Saraylarda yaşayan Yezid olmaktansa Kerbela çöllerinde Şehit Hüseyin olacağız dedik. Onun için bu korku imparatorluğunun yaratıcısına sesleniyorum, bu tek adamlık sevdasıyla baskı ve zulüm düzenini kurana sesleniyorum ve Silivri'dekiler adına sesleniyorum; zulüm denizinde yüzemez gemi, batırmazsak bize yazıklar olsun. Suçsuz yattığımız zindanda sizi yatırmazsak bize yazıklar olsun'' demişti.

Enginyurt'a soruşturma açılmasına Özel, İmamoğlu ve Emir'den tepkiler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i eleştirdi. Başsavcının "Yetkisiz olduğunu bile bile" Enginyurt hakkında soruşturma başlatmasını eleştiren Özel: "Meclis sınırlarında konuşan Milletvekilinin kürsü dokunulmazlığı vardır, dışarıda suç iddiası varsa da soruşturmakta yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu’dur." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada “Türkiye Başsavcılığı kuruldu da haberimiz mi yok?” dedi.

Enginyurt'a "geçmiş olsun" dileklerini ileten İmamoğlu, "Hukuka güven, devlet ciddiyeti ve adabı açısından toplumda oluşan soru işaretleri giderek büyüyor." dedi. "Yargımızın ve değerli mensuplarının saygınlığını korumak adına bu tepkiyi ortaya koymak zorunda kalmasından ötürü üzgün olduğunu" ifade etti.

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir de soruşturmanın açılmasını "her şeyden işkillenen, her şeyden ‘beni tehdit ettiler’ diyen, her şeyden ‘bana hakaret ediyorlar’ diyen bir Cumhurbaşkanı ve kendini onun yerine koyup, hatta ondan daha fazla işgüzarlıkla harekete geçen bir İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı"yla ilişkilendirdi ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığını "işgüzarlık"la eleştirdi: "İstanbul’dan kalkıp Ankara’daki grup konuşmasına soruşturma açacak kadar şirazeden çıkmışlar." dedi.

Anayasa ne diyor? Milletvekili dokunulmazlığını düzenleyen Anayasanın 83. Maddesi'nin 1. Fıkrası milletvekillerinin Meclisteki sözlerinden sorumlu tutulamayacaklarını açıkça ifade ediyor. (1) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerinden ve bunları Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar. Anayasada belirtilen "Meclis çalışmaları", yalnızca Genel Kurul'daki tartışma ve konuşmalardan ibaret değil. TBMM Komisyonları'ndaki çalışmalar, TBMM Grup Toplantıları, TBMM'de düzenlenen basın toplantıları, paneller ve sempozyumlarda dile getirilen yazılı veya sözlü düşünceler, TBMM'de görevli basın mensuplarına verilen demeçler, uluslararası parlamentolardaki çalışmalar bir bütün olarak milletvekillerinin "Meclis çalışmaları" kapsamında yer alıyor. Cemal Enginyurt'un TBMM'nin en popüler kürsülerinden biri olan Meclis Grubu kürsüsünden yaptığı konuşmanın Anayasa koruması altında olduğu ve bu nedenle hiçbir soruşturma başlatılamayacağı, başlatılan bir soruşturmanın da hukuken sonuçsuz kalacağı kuşkusuz.

(AEK)