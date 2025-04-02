Türkiye Otizm Meclisi’nden 2 Nisan Farkındalık Filmi

Türkiye Otizm Meclisi (TOM), 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında hazırladığı farkındalık filmini yayınladı.

Filmde, otistiklerin eşit vatandaşlık haklarına sahip olduğu vurgulanırken, eğitim, sağlık, ulaşım, çalışma hayatı ve adalete erişim gibi alanlarda hâlâ ciddi ayrımcılıklar yaşandığına dikkat çekiliyor.

TOM’un Nisan ayı boyunca sürdüreceği farkındalık kampanyasında, bu hakların yalnızca söylemde kalmaması gerektiği, gerçek hayatta uygulanmasının şart olduğu mesajı veriliyor.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü

Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü, tüm dünyada otizme dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Türkiye’de de Nisan ayı, Otizm Farkındalık Ayı olarak kabul ediliyor ve bu kapsamda birçok farkındalık çalışması yürütülüyor.

2012 yılında temelleri atılan Türkiye Otizm Meclisi, bugün Türkiye genelindeki 98 üyesiyle otizm alanında faaliyet gösteren en büyük platformlardan biri konumunda. Meclis, otistiklerin haklarının hayata geçirilmesi ve Otizm Eylem Planı’nın uygulanması için yoğun çaba harcıyor.

Türkiye’de otistiklerin hakları anayasa, yasalar ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış durumda. Ancak uygulamada ciddi eksiklikler yaşanıyor ve otistiklerin yaygın hak ihlalleriyle karşı karşıya kalıyor. Özellikle denetim eksikliği ve cezasızlık, bu ihlallerin önüne geçilmesini zorlaştırıyor. Türkiye Otizm Meclisi, bu sorunların çözümü için yıl boyunca çeşitli çalışmalar yürütmeye devam ediyor.

#Otizm365GünBizimle

Bu yıl Türkiye Otizm Meclisi, yalnızca 2 Nisan’a değil, yılın tamamına yayılan bir farkındalık kampanyası başlattı. “#Otizm365GünBizimle” sloganıyla yürütülen kampanya, hazırlanan farkındalık filminin paylaşımıyla başladı. Kampanya kapsamında şu mesaj veriliyor:

“Bu ülkede hepimizin eşit hakları var. Çalışma hayatında, sosyal yaşamda, ulaşımda, adalete erişimde… Peki gerçekten eşit miyiz? Otistikler herkesle eşit haklara sahiptir. Ancak haklar uygulanmadığında, iyi niyet söylemleri içi boş temennilere dönüşür. Türkiye Otizm Meclisi, bu hakların hayata geçmesi için çalışmaktadır.”

Türkiye Otizm Meclisi, tüm halkı ve basın mensuplarını, otistikler eşit yurttaşlar olarak haklarını kullanabilmeleri için kampanyaya destek vermeye çağırıyor.

(EMK)