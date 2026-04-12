İsrail ateşkese rağmen saldırıyor: Can kaybı 72 bini aştı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları can kaybını artırmaya devam ediyor. Ekim 2023’ten bu yana süren operasyonlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 329’a ulaştı.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde hastanelere 2 kişinin cansız bedeninin getirildiğini, 8 kişinin ise yaralı olarak tedavi altına alındığını açıkladı.

AA'nın haberine göre, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025’ten bu yana ise saldırılarda 750 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 90 kişi yaralandı.

Toplam yaralı sayısı 172 bin 192’ye yükselirken, bölgede arama kurtarma çalışmalarının yetersizliği nedeniyle enkaz altında hâlâ binlerce kişinin bulunduğu ifade ediliyor. Bu durum, gerçek can kaybının açıklanan rakamların da üzerinde olabileceğine işaret ediyor. Ateşkese rağmen saldırıların sürmesi, bölgedeki insani krizin derinleşmesine yol açıyor.

(EMK)