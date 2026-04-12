DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 12.04.2026 15:52 12 Nisan 2026 15:52
 ~  SG: Son Güncelleme: 12.04.2026 15:54 12 Nisan 2026 15:54
Okuma Okuma:  1 dakika

İsrail ateşkese rağmen saldırıyor: Can kaybı 72 bini aştı

Ateşkese rağmen saldırıların sürmesi, bölgedeki insani krizin derinleşmesine yol açıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İsrail ateşkese rağmen saldırıyor: Can kaybı 72 bini aştı
Fotoğraf: AA

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları can kaybını artırmaya devam ediyor. Ekim 2023’ten bu yana süren operasyonlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 329’a ulaştı.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde hastanelere 2 kişinin cansız bedeninin getirildiğini, 8 kişinin ise yaralı olarak tedavi altına alındığını açıkladı.

AA'nın haberine göre, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025’ten bu yana ise saldırılarda 750 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 90 kişi yaralandı.

Toplam yaralı sayısı 172 bin 192’ye yükselirken, bölgede arama kurtarma çalışmalarının yetersizliği nedeniyle enkaz altında hâlâ binlerce kişinin bulunduğu ifade ediliyor. Bu durum, gerçek can kaybının açıklanan rakamların da üzerinde olabileceğine işaret ediyor. Ateşkese rağmen saldırıların sürmesi, bölgedeki insani krizin derinleşmesine yol açıyor.

"Devletler, İsrail'e silah transferini acilen durdurmalı"
AF ÖRGÜTÜ’NDEN ‘LÜBNAN’ TEPKİSİ
“Devletler, İsrail’e silah transferini acilen durdurmalı”
9 Nisan 2026
İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan’ı bombaladı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan’ı bombaladı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
8 Nisan 2026

(EMK)

ateşkes ateşkes ihlali israil anlaşması israil filistin ateşkesi İsrail Filistin çatışmaları
ilgili haberler
Özel'den İsrail'e tepki: Hadsizlik
Bugün 13:29
/haber/ozel-den-israil-e-tepki-hadsizlik-318626
İsrail Konsolosluğu’na yönelik saldırıda gözaltına alınan 12 şüpheli adliyede
11 Nisan 2026
/haber/israil-konsolosluguna-yonelik-saldirida-gozaltina-alinan-12-supheli-adliyede-318607
Pakistan’da İran-ABD görüşmeleri: İsrail’in Lübnan’a saldırıları süreci zorluyor
10 Nisan 2026
/haber/pakistanda-iran-abd-gorusmeleri-israilin-lubnana-saldirilari-sureci-zorluyor-318585
Lübnanlı şair Khatun Salma, İsrail saldırısında hayatını kaybetti
10 Nisan 2026
/haber/lubnanli-sair-khatun-salma-israil-saldirisinda-hayatini-kaybetti-318576
İsrail Konsolosluğu’na yönelik saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 14’e yükseldi
9 Nisan 2026
/haber/israil-konsolosluguna-yonelik-saldiriya-iliskin-gozalti-sayisi-14e-yukseldi-318539
AF ÖRGÜTÜ’NDEN ‘LÜBNAN’ TEPKİSİ
“Devletler, İsrail’e silah transferini acilen durdurmalı”
9 Nisan 2026
/haber/devletler-israile-silah-transferini-acilen-durdurmali-318530
İsrail, Gazze ve Lübnan'da bir günde 3 gazeteciyi öldürdü
9 Nisan 2026
/haber/israil-gazze-ve-lubnan-da-bir-gunde-3-gazeteciyi-oldurdu-318524
İsrail ordusunun Lübnan’a saldırıları sürüyor: Bir günde en az 254 can kaybı
9 Nisan 2026
/haber/israil-ordusunun-lubnana-saldirilari-suruyor-bir-gunde-en-az-254-can-kaybi-318516
İran’daki Rafi Niya Sinagogu İsrail’in saldırılarında tamamen yıkıldı
9 Nisan 2026
/haber/irandaki-rafi-niya-sinagogu-israilin-saldirilarinda-tamamen-yikildi-318515
İsrail Konsolosluğuna saldırı sonrası video soruşturması: 8 gözaltı, Gratis’te işten çıkarma
8 Nisan 2026
/haber/israil-konsolosluguna-saldiri-sonrasi-video-sorusturmasi-8-gozalti-gratiste-isten-cikarma-318496
