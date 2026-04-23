HABER
YT: Yayın Tarihi: 23.04.2026 12:28 23 Nisan 2026 12:28
 ~  SG: Son Güncelleme: 23.04.2026 12:35 23 Nisan 2026 12:35
Okuma Okuma:  2 dakika

Ateşkese rağmen: İsrail Lübnan’da bir gazeteciyi daha öldürdü

Saatler süren arama çalışmalarının ardındanAl-Akhbar muhabiri Emel Halil’in cansız bedeni enkaz altında bulundu. İsrail, Halil'e ulaşmaya çalışan ilk yardım ekiplerine ateş açtı ve kurtarma çalışmalarını geciktirdi.

BİA Haber Merkezi

İsrail, dün (22 Nisan) öğle saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Tayri beldesi yakınlarında bir aracı hedef aldı. Araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Saldırı sırasında araçlarıyla olay yerinde bulunan 2 gazeteci ise kaçarak bir eve sığındı.

İsrail ordusu, Al-Akhbar muhabiri Emel Halil ve Zeyneb Farac'ı takip ederek sığındıkları eve ikinci bir saldırı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu yaralanan gazetecileri kurtarmak için olay yerine gelen Lübnan Kızılhaç ambulansına ses bombası atıp, ateş açarak ekiplerin insani yardım görevini yapmasını engelledi.

Açıklamada, Bint Cubeyl ilçesine bağlı Tayri beldesine düzenlenen 2 hava saldırısında 2 kişinin yaşamını yitirdiği, kadın gazetecilerden Farac'ın yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İsrail'in sağlık ekiplerini hedef alması nedeniyle gazeteci Halil’i kurtarma girişimlerinin yarıda kaldığı, daha sonra gerekli koordinasyon sağlanarak çalışmalara yeniden başlandığı kaydedildi.

Sivil savunmadan yapılan açıklamaya göre, arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalan Emel Halil'in cansız bedenine ulaştı.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, gazeteci Halil'in öldürülmesini kınadı, gazetecileri hedef almanın ve kurtarma ekiplerinin yaralılara ulaşmasını engellemenin "açık bir savaş suçu" olduğunu söyledi.

Emel Halil, 2 Mart'tan bu yana sahada görev yaparken İsrail tarafından Lübnan’da öldürülen dördüncü gazeteci.

Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkes, 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

İsrail ordusu gazetecileri hedef aldığını itiraf etti

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde gazetecileri hedef aldığını itiraf etti.

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah tarafından kullanılan bir askeri tesisten ayrılan iki aracın tespit edildiği, araçlardaki kişilerin İsrail ordusunun çizdiği sözde "savunma hattı"nı aşarak tehdit oluşturduğu iddia edildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun araçlardan birini vurduğu, diğer araçtaki iki kişinin de kaçtıkları bir evde hedef alındığı itiraf edildi.

İsrail ordusunun, kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşmasını engellemediği iddia edilen açıklamada, bu iddiaya rağmen olayın ayrıntılarının incelendiği ileri sürüldü.

İsrail, Gazze ve Lübnan'da bir günde 3 gazeteciyi öldürdü
9 Nisan 2026

(HA)

ilgili haberler
Lübnan'da ateşkes başladı
17 Nisan 2026
AF ÖRGÜTÜ’NDEN ‘LÜBNAN’ TEPKİSİ
“Devletler, İsrail’e silah transferini acilen durdurmalı”
9 Nisan 2026
İsrail, Gazze ve Lübnan'da bir günde 3 gazeteciyi öldürdü
9 Nisan 2026
İsrail, karalama kampanyalarıyla Gazze'deki gazeteci cinayetlerini meşrulaştırıyor
17 Eylül 2025
Dünya medyası İsrail'in Gazze'de öldürdüğü gazeteciler için ekran kararttı
1 Eylül 2025
İsrail, Gazze’de 6 gazeteciyi daha öldürdü
11 Ağustos 2025
Gazze’de gazeteci olmak: Kaybedilen yakınlar, yaşanan zorluklar
16 Haziran 2025
Tüm dünyadan basın özgürlüğü kuruluşları, gazeteler ve gazeteciler İsrail’e seslendi
10 Haziran 2025
‘Gerçeğin bedeli’: İsrail'in Gazze'de öldürdüğü Filistinli gazeteciler
5 Ekim 2024
