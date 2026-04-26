İsrail, ateşkese rağmen Lübnan’a saldırmaya devam ediyor

İsrail, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'daki saldırılarını dürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları Sur'a bağlı Bazuriyye ve Semmaiye beldelerini hedef aldı.

Söz konusu beldeler, İsrail'in Lübnan'da işgal ettiği alanların dışında yer alıyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 7 kişinin öldüğünü, 3'ü çocuk 24 kişinin yaralandığını bildirdi.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre de, saldırıların ardından çok sayıda kişi araçlarıyla Sur'dan kuzey bölgelere göç etmeye başladı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, akşam saatlerinde ateşkese rağmen orduya Lübnan'a yönelik şiddetli saldırılar düzenlenmesi talimatı vermişti.

Bunun üzerine İsrail ordusu, gece saatlerinde Hırbet Silm, Sultaniyye, Hadasa ve Zebkin beldelerine hava saldırıları gerçekleştirmişti.

İsrail’den yerinden edilenlere: Geri dönmeyin

İsrail ordusu, Lübnan'da zorla yerinden ettiği sivilleri, işgal altındaki 50'dan fazla beldeye ve işgal ettiği alanların dışında kalan belirli köylerin güneyine dönmemeleri için yeniden uyardı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu onlarca belde için bir uyarı mesajı daha yayımladı. Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, geçici ateşkes sürecinde ordunun Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu beldelerdeki mevzilerinde konuşlanmayı sürdürdüğünü belirtti.

Yerinden edilen sivillerden işgal altındaki 50'den fazla beldeye ve bu alanların dışında kalan belirli köylerin güneyine ve çevresine hareket etmemelerini istedi.

İsrail ordusu ayrıca Sur kentine Manusriyye beldesine de havadan bildiriler attı.

İsrail ordusu 2 Mart'ta başlattığı saldırılarla birlikte Lübnan'ın güneyinde onlarca beldeyi işgal ederek, bölge halkını zorla yerinden etmişti.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından yerinden edilen aileler, güneydeki evlerine dönmeye başlamıştı.

Yeni sürdün emri

Öte yandan Avichay Adraee Litani Nehri'nin hemen kuzeyinde yer alan 7 belde için sürgün emri çıkardı.

İsrail ordusunun işgal ettiği alanlar dışında kalan Meyfadun, Şukine, Yuhmur, Arnun, Batı Zawter, Doğu Zawter, Kfar Tebnit beldelerinde Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü yapılara saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunan Adraee, belde sakinlerinin bölgeden en az bir kilometre uzaklaşmalarını istedi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

