İsrail, Lübnan’dan bildiren RT ekibine saldırdı

Russia Today (RT) muhabiri Steve Sweeney ve kameraman Ali Rida, Lübnan'ın güneyinde çekim yaparken İsrail'in düzenlediği bir saldırıda yaralandı.

Ekip, güney Lübnan’da El-Kasmiya (El-Kasımiye) Köprüsü yakınlarındaki yine bir İsrail saldırısının haberi yapıyordu.

İsrail, Sweenet ve Rida çekim yaparken aynı noktaya füze ateşledi. Füzenin düştüğü noktasından sadece birkaç metre ileride duran Sweenet ve Rida saldırıdan yaralı olarak kurtuldu.

Olay sonrası hastaneden bir video paylaşan Rida, İsrail’in basın üniforması giymelerine rağmen kendilerine "kasten saldırdığını" söyledi. Rida ayrıca doktorların Sweeney'nin kolundan şarapnel parçalarını çıkardığı görüntüleri de paylaştı.

Çeşitli basın özgürlüğü ve insan hakları örgütleri, İsrail güçlerini gazetecileri kasten hedef almakla suçluyor. Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), 28 Şubat'ta başlayan bölgesel gerilimden bu yana İran ve Gazze'de en az üç gazetecinin öldürüldüğünü bildirdi.

En son Al-Manar çalışanı Mohamed Sherri, 18 Mart sabahı Beyrut'un merkezindeki Zuqaq al-Blat mahallesinde ailesiyle birlikte yaşadığı binaya düzenlenen İsrail saldırısında hayatını kaybetmişti.

İsrail, Çarşamba günü Lübnan'ın güneyindeki köprüleri hedef alacağı konusunda açık bir tehdit yayınlamıştı. Bundan kısa bir süre sonra da Litani Nehri üzerindeki geçiş noktalarını vurmuştu. İsrail gerekçe olarak Hizbullah'ın güneye takviye birlikleri ve silah taşımasını engellemeyi göstermişti.

Lübnanlı yetkililer, Mart başından bu yana İsrail'in kara harekatı ve hava saldırıları nedeniyle 1 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini söylüyor.

