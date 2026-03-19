HABER
YT: Yayın Tarihi: 19.03.2026 16:07 19 Mart 2026 16:07
 ~  SG: Son Güncelleme: 19.03.2026 16:22 19 Mart 2026 16:22
Okuma Okuma:  2 dakika

İsrail, Lübnan’dan bildiren RT ekibine saldırdı

Muhabir Steve Sweeney ve kameraman Ali Rida, İsrail saldırısından yaralı kurtuldu.

BİA Haber Merkezi

Russia Today (RT) muhabiri Steve Sweeney ve kameraman Ali Rida, Lübnan'ın güneyinde çekim yaparken İsrail'in düzenlediği bir saldırıda yaralandı.

Ekip, güney Lübnan’da El-Kasmiya (El-Kasımiye) Köprüsü yakınlarındaki yine bir İsrail saldırısının haberi yapıyordu.

İsrail, Sweenet ve Rida çekim yaparken aynı noktaya füze ateşledi. Füzenin düştüğü noktasından sadece birkaç metre ileride duran Sweenet ve Rida saldırıdan yaralı olarak kurtuldu.

Olay sonrası hastaneden bir video paylaşan Rida, İsrail’in basın üniforması giymelerine rağmen kendilerine "kasten saldırdığını" söyledi. Rida ayrıca doktorların Sweeney'nin kolundan şarapnel parçalarını çıkardığı görüntüleri de paylaştı.

Çeşitli basın özgürlüğü ve insan hakları örgütleri, İsrail güçlerini gazetecileri kasten hedef almakla suçluyor. Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), 28 Şubat'ta başlayan bölgesel gerilimden bu yana İran ve Gazze'de en az üç gazetecinin öldürüldüğünü bildirdi.

En son Al-Manar çalışanı Mohamed Sherri, 18 Mart sabahı Beyrut'un merkezindeki Zuqaq al-Blat mahallesinde ailesiyle birlikte yaşadığı binaya düzenlenen İsrail saldırısında hayatını kaybetmişti.

İsrail, Çarşamba günü Lübnan'ın güneyindeki köprüleri hedef alacağı konusunda açık bir tehdit yayınlamıştı. Bundan kısa bir süre sonra da Litani Nehri üzerindeki geçiş noktalarını vurmuştu. İsrail gerekçe olarak Hizbullah'ın güneye takviye birlikleri ve silah taşımasını engellemeyi göstermişti.

Lübnanlı yetkililer, Mart başından bu yana İsrail'in kara harekatı ve hava saldırıları nedeniyle 1 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini söylüyor.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
russia today İsrail lübnan
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
