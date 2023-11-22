İsrail’in öldürdüğü Lübnanlı iki gazeteci, son yolculuğuna uğurlandı

İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybeden Lübnanlı iki gazeteci, başkent Beyrut'ta bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolcuğuna uğurlandı.

Beyrut merkezli El-Meyadin TV'nin binası önünde muhabir Farah Ömer ve kameraman Rabih el-Me'mari için yakınları, meslektaşları, Hizbullah yetkilileri ve Şii din adamlarının katılımıyla cenaze töreni düzenlendi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, İsrail'in hava saldırısında ölen gazeteciler için çalıştıkları televizyon binası önünde önce bir karşılama töreni yapıldı ardından cenaze namazı kılındı.

Törende gözyaşını tutmayan sevenleri, iki gazetecinin tabutlarına sarıldı.

Törenin ardından gazetecilerin naaşları, defnedilmek üzere, ambulanslarla Beyrut ve Bekaa vilayetindeki mezarlıklara uğurlandı.

İsrail'in 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güney bölgelerine yönelik düzenlendiği saldırılarda şu ana kadar 3 gazeteci hayatını kaybetti.

İsrail’in Lübnan’a yönelik hava saldırısında 2 gazeteci öldü

(VC)