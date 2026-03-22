DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 22.03.2026 12:00 22 Mart 2026 12:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.03.2026 12:10 22 Mart 2026 12:10
Okuma Okuma:  1 dakika

İsrail ordusunun Lübnan'a saldırıları sürüyor

Lübnan’da 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırıları nedeniyle en az 1024 kişi hayatını kaybederken, 1 milyondan fazla kişi de yerinden edildi.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
*İsrail ordusunun saldırısının ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Başura Mahallesi, 21 Mart 2026. (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

İsrail ordusunun 2 Mart’ta Lübnan’a yönelik başlattığı saldırılar, 21. gününde (22 Mart) sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları güneydeki Yukarı Nebatiye, Kefer Tebnit ve Nakura beldelerini hedef aldı.

İsrail, Lübnan'ın güneyine kara harekatı başlattı
16 Mart 2026

İsrail’e ait bir insansız hava aracı, Bint Cubeyl beldesindeki Şeyh Salah Gandur Hastanesi çevresine saldırı düzenledi.

Habbuş beldesi ile Nebatiye yolu üzerindeki bir bina da roket saldırısına maruz kaldı.

İsrail ordusu, ülkenin doğusundaki Mişgara beldesine de hava saldırısı gerçekleştirdi.

Nakura beldesi yakınındaki Labbuna Dağı ise topçu atışlarıyla hedef alındı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün (21 Mart) yaptığı açıklamada, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1024'e, yaralı sayısının ise 2 bin 740'a yükseldiğini belirtmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
2026 ABD-İsrail'in İran saldırıları lübnan israil ordusu Hizbullah-İsrail çatışması
ilgili haberler
İsrail, Lübnan’dan bildiren RT ekibine saldırdı
19 Mart 2026
/haber/israil-lubnandan-bildiren-rt-ekibine-saldirdi-317863
İsrail, Lübnan'ın güneyine kara harekatı başlattı
16 Mart 2026
/haber/israil-lubnan-in-guneyine-kara-harekati-baslatti-317753
Lübnan: İsrail ordusunun saldırılarında can kaybı 687’ye yükseldi
12 Mart 2026
/haber/lubnan-israil-ordusunun-saldirilarinda-can-kaybi-687ye-yukseldi-317653
"Lübnan’da son 24 saatte 100 bin kişi yerinden edildi"
10 Mart 2026
/haber/lubnanda-son-24-saatte-100-bin-kisi-yerinden-edildi-317579
ABD-İSRAİL’İN İRAN SALDIRILARINDA 3. GÜN
İsrail, Lübnan’da birçok noktaya hava saldırısı düzenledi
2 Mart 2026
/haber/israil-lubnanda-bircok-noktaya-hava-saldirisi-duzenledi-317241
