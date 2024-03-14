BM: İsrail gazeteci Abdallah'ı öldürerek uluslararası hukuku çiğnedi

Bir Birleşmiş Milletler (BM) soruşturması, geçen yıl Lübnan'da bir gazeteciyi öldüren, altı gazeteciyi de yaralayan İsrail tankının, uluslararası hukuku ihlal ettiği ortaya koydu.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) hazırladığı rapora göre, İsrail'in iddiasının aksine İssam Abdallah'ın öldürülmesinden önce sınırda herhangi bir çatışma olmadı. Üstüne İsrail tankı "açıkça tanımlanabilen bir grup gazeteciye" 120 mm'lik iki mermi attı.

27 Şubat tarihli yedi sayfalık raporda UNIFIL, Güvenlik Konseyi'nin kararına atıfta bulunularak, "Sivillere, yani bu örnekte kimliği açıkça belli olan gazetecilere ateş açılması, UNSCR 1701 (2006) ve uluslararası hukukun ihlali anlamına gelir" dedi.

Sonrasında da "Olay sırasında Mavi Hat üzerinde herhangi bir ateş teatisi olmadığı değerlendirilmektedir. Gazetecilere yönelik saldırıların nedeni bilinmemektedir" diye ekledi.

İsrail ile Hizbullah arasındaki savaşa son vermek amacıyla 2006'da kabul edilen 1701 sayılı karar uyarınca, BM’nin barış gücü askerleri İsrail ile Lübnan arasındaki 120 km'lik sınır hattı ya da Mavi Hat boyunca ateşkesi izlemek üzere görevlendirilmişti.

İsrail'in olayla ilgili bir soruşturma yürütmesini ve bir daha tekrarlanmaması için o dönemdeki prosedürlerini tümüyle gözden geçirmesini isteyen UNIFIL ayrıca İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) soruşturmanın bulgularının kendileriyle paylaşmasını istedi.

UNIFIL raporu 28 Şubat'ta Birleşmiş Milletler'in New York'taki merkezine gönderildi. Ayrıca Lübnan ve İsrail tarafıyla paylaştı.

UNIFIL’in bulguları, Agence France-Presse, Al Jazeera ve Reuters'ten yedi gazetecinin bilerek hedef alındığını gösteren Reuters araştırmasını destekliyor.

Reuters, muhabiri İssam Abdullah’ın İsrail ateşiyle öldürüldüğünü kanıtladı

Reuters Genel Yayın Yönetmeni Alessandra Galloni ise, Abdullah'ın ölümüne neden olan saldırının nasıl gerçekleşmiş olabileceğini açıklaması ve sorumlulardan hesap sorması için İsrail'e çağrıda bulundu.

İsrail üzüntü duyuyormuş

UNIFIL raporuyla ilgili olarak İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) sözcüsü Nir Dinar, Hizbullah'ın 13 Ekim'de Hanita yakınlarında IDF'ye saldırdığını iddia etti.

Dinar, tehdidi ortadan kaldırmak için topçu ve tank ateşiyle karşılık verdiklerini, ardından da gazetecilerin yaralandığı yönünde bir rapor aldıklarını söyledi. Dinar, "IDF olaya karışmayan tarafların yaralanmasından üzüntü duymaktadır ve gazeteciler de dahil olmak üzere sivillere kasıtlı olarak ateş açmamaktadır" dedi. Genelkurmay Başkanlığı'nın olayı incelemeye devam edeceğini ekledi.

(HA)