ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 25 Eylül 2024 15:50
 ~ Son Güncelleme: 25 Eylül 2024 15:55
2 dk Okuma

İsrail, Lübnan'da bir gazeteciyi daha öldürdü

Al Manar televizyonunun kameramanı Kamil Karaki, 23 Eylül'den bu yana süren İsrail saldırılarında hayatını kaybeden ikinci gazeteci oldu.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İsrail, Lübnan'da bir gazeteciyi daha öldürdü
Fotoğraf: Al-Manar

İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyine düzenlediği hava saldırısında Hizbullah’a ait Al Manar televizyonu kameramanı Kamil Karaki hayatını kaybetti.

Lübnan merkezli Al Manar televizyonunun sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, “Siyonistlerin güneydeki hava saldırısında hayatını kaybeden kameraman arkadaşımız Kamil Karaki’nin yasını tutuyoruz” denildi

Açıklamada, ülkenin güneyindeki Kantara beldesinden olan Karaki’nin 25 yılı aşkın süredir Al Manar televizyonu için çalıştığı belirtildi.

İsrail’in Lübnan saldırılarında üçüncü gün: 500 bin kişi yerinden edildi
İsrail’in Lübnan saldırılarında üçüncü gün: 500 bin kişi yerinden edildi
25 Eylül 2024

LPS: Gazetecileri hedef alan saldırıları kınıyoruz

Lübnan Gazeteciler Sendikası (LPS), İsrail’in gazetecileri hedef alan saldırılarını kınadı.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı’nın (NNA) aktardığına göre, açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İsrail’in Lübnan’ın tüm bölgelerinde sivillere karşı devam eden saldırılarını ve daha fazla masum insanı hedef alan soykırım niteliğindeki katliamlarının yaygınlaşmasını kınıyoruz. Gazeteciler ve kameramanlar da bu katliamlardan kurtulamadı. Son olarak Al Manar televizyonunun kameramanı Kamil Karaki, Kantara’daki beldesinde hedef alındı.”

İsrail ordusunun 23 Eylül sabahından bu yana yoğun hava saldırılarına hedef olan Lübnan’da, dün de Al Mayadeen televizyonu muhabiri Hadi es-Seyyid İsrail saldırısında hayatını kaybetmişti.

İsrail, Lübnan saldırılarında bir gazeteciyi öldürdü
İsrail, Lübnan saldırılarında bir gazeteciyi öldürdü
24 Eylül 2024

İsrail’in Lübnan saldırıları

İsrail ordusu, 23 Eylül sabah saatlerinden itibaren Lübnan’ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail’in 23 Eylül itibariyle ülkeye yönelik artan hava saldırılarında 581 kişi öldü.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut’a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, saldırılar nedeniyle 500 bin Lübnanlının yerinden edildiğini açıkladı. Bu durum, 5,49 milyonluk Lübnan nüfusunun yaklaşık yüzde 10’unun ülke içinde mülteci konumuna düştüğü anlamına geliyor.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
gazetecilere saldırı lübnan Hizbullah-İsrail Savaşı israil ordusu
ilgili haberler
İsrail saldırıları nedeniyle binlerce Lübnanlı 'güvenli' bölgelere kaçıyor
25 Eylül 2024
/haber/israil-saldirilari-nedeniyle-binlerce-lubnanli-guvenli-bolgelere-kaciyor-300037
RSF, İsrail'in Gazze'de öldürdüğü gazeteciler için bir kez daha UCM’ye gitti
25 Eylül 2024
/haber/rsf-israil-in-gazze-de-oldurdugu-gazeteciler-icin-bir-kez-daha-ucmye-gitti-300027
İsrail’den Lübnan’ın güneyindekilere “evlerinize dönmeyin” uyarısı
25 Eylül 2024
/haber/israilden-lubnanin-guneyindekilere-evlerinize-donmeyin-uyarisi-300025
İsrail, Lübnan saldırılarında bir gazeteciyi öldürdü
24 Eylül 2024
/haber/israil-lubnan-saldirilarinda-bir-gazeteciyi-oldurdu-300018
İsrail ordusu Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenledi
24 Eylül 2024
/haber/israil-ordusu-beyrut-un-guneyine-hava-saldirisi-duzenledi-300011
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
bu haberin uzantıları
İsrail’in Lübnan saldırılarında üçüncü gün: 500 bin kişi yerinden edildi
25 Eylül 2024
/haber/israilin-lubnan-saldirilarinda-ucuncu-gun-500-bin-kisi-yerinden-edildi-300026
ilgili haberler
İsrail saldırıları nedeniyle binlerce Lübnanlı 'güvenli' bölgelere kaçıyor
25 Eylül 2024
/haber/israil-saldirilari-nedeniyle-binlerce-lubnanli-guvenli-bolgelere-kaciyor-300037
RSF, İsrail'in Gazze'de öldürdüğü gazeteciler için bir kez daha UCM’ye gitti
25 Eylül 2024
/haber/rsf-israil-in-gazze-de-oldurdugu-gazeteciler-icin-bir-kez-daha-ucmye-gitti-300027
İsrail’den Lübnan’ın güneyindekilere “evlerinize dönmeyin” uyarısı
25 Eylül 2024
/haber/israilden-lubnanin-guneyindekilere-evlerinize-donmeyin-uyarisi-300025
İsrail, Lübnan saldırılarında bir gazeteciyi öldürdü
24 Eylül 2024
/haber/israil-lubnan-saldirilarinda-bir-gazeteciyi-oldurdu-300018
İsrail ordusu Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenledi
24 Eylül 2024
/haber/israil-ordusu-beyrut-un-guneyine-hava-saldirisi-duzenledi-300011
Sayfa Başına Git