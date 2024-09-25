İsrail, Lübnan'da bir gazeteciyi daha öldürdü

İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyine düzenlediği hava saldırısında Hizbullah’a ait Al Manar televizyonu kameramanı Kamil Karaki hayatını kaybetti.

Lübnan merkezli Al Manar televizyonunun sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, “Siyonistlerin güneydeki hava saldırısında hayatını kaybeden kameraman arkadaşımız Kamil Karaki’nin yasını tutuyoruz” denildi

Açıklamada, ülkenin güneyindeki Kantara beldesinden olan Karaki’nin 25 yılı aşkın süredir Al Manar televizyonu için çalıştığı belirtildi.

İsrail’in Lübnan saldırılarında üçüncü gün: 500 bin kişi yerinden edildi

LPS: Gazetecileri hedef alan saldırıları kınıyoruz

Lübnan Gazeteciler Sendikası (LPS), İsrail’in gazetecileri hedef alan saldırılarını kınadı.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı’nın (NNA) aktardığına göre, açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İsrail’in Lübnan’ın tüm bölgelerinde sivillere karşı devam eden saldırılarını ve daha fazla masum insanı hedef alan soykırım niteliğindeki katliamlarının yaygınlaşmasını kınıyoruz. Gazeteciler ve kameramanlar da bu katliamlardan kurtulamadı. Son olarak Al Manar televizyonunun kameramanı Kamil Karaki, Kantara’daki beldesinde hedef alındı.”

İsrail ordusunun 23 Eylül sabahından bu yana yoğun hava saldırılarına hedef olan Lübnan’da, dün de Al Mayadeen televizyonu muhabiri Hadi es-Seyyid İsrail saldırısında hayatını kaybetmişti.

İsrail, Lübnan saldırılarında bir gazeteciyi öldürdü

İsrail’in Lübnan saldırıları İsrail ordusu, 23 Eylül sabah saatlerinden itibaren Lübnan’ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail’in 23 Eylül itibariyle ülkeye yönelik artan hava saldırılarında 581 kişi öldü. Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut’a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor. Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, saldırılar nedeniyle 500 bin Lübnanlının yerinden edildiğini açıkladı. Bu durum, 5,49 milyonluk Lübnan nüfusunun yaklaşık yüzde 10’unun ülke içinde mülteci konumuna düştüğü anlamına geliyor.

(VC)