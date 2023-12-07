Reuters, muhabiri İssam Abdullah’ın İsrail ateşiyle öldürüldüğünü kanıtladı

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, 13 Ekim’de Lübnan-İsrail sınırında muhabiri İssam Abdullah’ın öldüğü, Agence France-Press’den (AFP) Christina Assi ile Dylan Collins’in, Al-Jazeera’dan Elie Brakhya ile Carmen Joukhadar’ın ve Reuters’tan Maher Nazeh’in yaralandığı saldırıyla ilgili yeni bir araştırma yayımladı.

Maya Gebeily, Anthony Deutsch ve David Clarke imzalı araştırma İssam Abdullah’ın bir İsrail tankının açtığı ateş sonucu öldüğünü ortaya koydu.

Araştırmaya göre bir İsrail tank mürettebatı, gazeteciler Lübnan’ın Alma al-Chaab köyünde çekim yaparken sınır ötesi bombardıman gerçekleştirdi. Art arda iki top atışı yaparak bir Reuters gazetecisini öldürdü AFP fotoğrafçısı Christina Assi’yi de ağır yaraladı.

Reuters, olayla ilgili araştırmasında 30'dan fazla hükümet ve güvenlik yetkilisi, askeri uzman, adli tıp müfettişi, avukat, sağlık görevlisi ve tanıkla görüştü.

Haber ajansı, o sırada bölgede bulunan sekiz medya kuruluşunun saatler süren video görüntüleri ile yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri de dahil olmak üzere saldırı öncesi ve sonrasına ait yüzlerce fotoğrafı inceledi.

Reuters, araştırmanın bir parçası olarak olay yerinden ve Reuters aracından saplanan şarapnel parçaları, üç kurşun geçirmez yelek, bir kamera, tripod ve büyük bir metal parçası da dahil olmak üzere deliller topladı.

Kanıtlar Lahey'deki laboratuarlarda incelendi

Toplanan delilleri mühimmat ve silahları test ve analiz eden bağımsız araştırma enstitüsü olan Hollanda Uygulamalı Bilimsel Araştırma Organizasyonu (TNO), Lahey'deki laboratuarlarında inceledi.

TNO, olay yerinden alınan metal parçasının, gazetecilerden 1,34 km uzakta İsrail’den ateşlenen 120 mm'lik bir tank mermisinin kuyruk yüzgeci olduğu yönünde görüş bildirdi.

Reuters bunun üzerine İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) tank mermisinin İsrail içinden atıldığına dair bulgularını sundu. IDF’ye İsrail askerlerinin gazetecilere ateş açtıklarını bilip bilmedikleri de dahil olmak üzere sorular yöneltti.

Ancak IDF'nin uluslararası sözcüsü Yarbay Richard Hecht "Biz gazetecileri hedef almayız" demekle yetindi. Daha fazla yorum yapmadı.

Reuters, AFP ve Al Jazeera sorumlular için soruşturma istedi

Reuters Genel Yayın Yönetmeni Alessandra Galloni bunun üzerine "Kanıtlar, meslektaşımız İssam Abdullah'ın bir İsrail tank mürettebatı tarafından öldürüldüğünü gösteriyor" dedi.

Galloni "Issam'ın öldürülmesini kınıyoruz. İsrail'i bunun nasıl gerçekleşmiş olabileceğini açıklamaya ve Issam'ın ölümünden, diğer gazetecilerinden yaralanmasından sorumlu olanlardan hesap sormaya çağırıyoruz" dedi.

AFP de Reuters tarafından bir araya getirilen kanıtların olayla ilgili kendi analizlerini doğruladığını açıkladı. AFP Küresel Haber Direktörü Phil Chetwynd "İsrail'in yaşananlarla ilgili net bir açıklama yapması kesinlikle elzemdir. Medya mensubu oldukları açıkça belli olan bir grup gazetecinin hedef alınması hem açıklanamaz hem de kabul edilemez" dedi.

Al Jazeera'nin Uluslararası İletişim Müdürü Ihtisham Hibatullah ise "13 Ekim saldırısına ilişkin Reuters soruşturması, İsrail'in haberciyi susturmak amacıyla gazetecileri kasıtlı olarak hedef alma yönündeki endişe verici tutumunun altını çiziyor” diye konuştu.

İsrail, UCM imzacısı değil

Saldırıdan sonraki günlerde İsrail ordusu olup biteni incelediğini söyledi, ancak herhangi bir bulguyu kamuoyuna açıklamadı.

Gazeteciler sivillere tanınan tam koruma kapsamına sahip. Bu nedene askeri hedef olarak kabul edilemez. Uluslararası insani hukuk gazetecilere yönelik saldırıları yasaklıyor.

Sivilleri veya sivil nesneleri doğrudan hedef almak, Birleşmiş Milletler’e (BM) üye ülkeler tarafından onaylanan 1949’da imzalanan Cenevre Sözleşmeleri gibi silahlı çatışma yasaları uyarınca yasak.

Ancak İsrail, 124 üye devletin savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırımın kovuşturulmasında yargı yetkisini kabul ettiği Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin imzacısı değil.

Reuters araştırmasının tamamını okumak için tıklayın

RSF, Lübnan sınırında gazetecilere yönelik saldırıdan açıkça İsrail’i sorumlu tuttu

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(HA)