İsrail saldırısında hayatını kaybeden Lübnanlı sağlık görevlileri toprağa verildi

En az 42 sağlık görevlisi öldürüldü

Bakanlık, saldırıyı kınayarak İsrail ordusunun 2 Mart’tan bu yana Lübnan’a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren sağlık görevlilerinin sayısının 42’ye çıktığını açıkladı. Açıklamada, bu saldırıların “insani yardım faaliyetlerinin kasten engellenmesi ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlali” olduğu vurgulandı.

Bakanlık, uluslararası kuruluşlara bu ihlallerin son bulması için kararlı bir tutum alma çağrısını yineleyerek, bu tür eylemlerin “denetimsiz şiddeti beslediği ve insani değerlerin ayakta kalan son temellerini de tehdit ettiği” uyarısında bulundu.

Af Örgütü, İsrail’in Lübnan’daki kasıtlı tahribatını belgeledi

