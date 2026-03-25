DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 25.03.2026 16:25 25 Mart 2026 16:25
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.03.2026 16:26 25 Mart 2026 16:26
Okuma Okuma:  1 dakika

İsrail saldırısında hayatını kaybeden Lübnanlı sağlık görevlileri toprağa verildi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun ihlallerinin sona erdirilmesi amacıyla uluslararası insani yardım kuruluşlarını “kararlı bir tutum” almaya çağırdı.

BİA Haber Merkezi

İsrail ordusunun 2 Mart’ta Lübnan’a yönelik başlattığı saldırılar, 24. gününde (25 Mart) sürüyor.

İsrail’in, Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye iline bağlı Haruf kasabasına dün (24 Mart) düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden sağlık görevlileri Ali Cabir ve Cud Süleyman, bugün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Nebatiye Acil Servisi’nde görev yapan Cabir ve Süleyman’ın, dün (24 Mart) bir kurtarma görevini yerine getirmek üzere yola çıktıkları sırada düzenlenen İsrail hava saldırısında yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın aktardığına göre, bakanlık açıklamasında, saldırı sırasında Cabir ve Süleyman’ın resmî sağlık personeli üniformaları giydiği, kullandıkları motosikletin üzerinde acil durum amblemlerinin açıkça görüldüğü ve tepe lambalarının yandığı belirtildi.

Uluslararası insancıl hukuk, sağlık görevlileri, ambulanslar ve sağlık kuruluşlarının, çatışma dönemlerinde dahi, kasıtlı olarak hedef alınmasını yasaklıyor. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi başta olmak üzere çok sayıda uluslararası kuruluş da bu tür saldırıları açık ihlal sayıyor.
En az 42 sağlık görevlisi öldürüldü

Bakanlık, saldırıyı kınayarak İsrail ordusunun 2 Mart’tan bu yana Lübnan’a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren sağlık görevlilerinin sayısının 42’ye çıktığını açıkladı. Açıklamada, bu saldırıların “insani yardım faaliyetlerinin kasten engellenmesi ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlali” olduğu vurgulandı.

Bakanlık, uluslararası kuruluşlara bu ihlallerin son bulması için kararlı bir tutum alma çağrısını yineleyerek, bu tür eylemlerin “denetimsiz şiddeti beslediği ve insani değerlerin ayakta kalan son temellerini de tehdit ettiği” uyarısında bulundu.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
2026 ABD-İsrail'in İran saldırıları lübnan Hizbullah-İsrail çatışması israil ordusu Güney Lübnan
