İsrail saldırısında hayatını kaybeden Lübnanlı sağlık görevlileri toprağa verildi
İsrail ordusunun 2 Mart’ta Lübnan’a yönelik başlattığı saldırılar, 24. gününde (25 Mart) sürüyor.
İsrail’in, Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye iline bağlı Haruf kasabasına dün (24 Mart) düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden sağlık görevlileri Ali Cabir ve Cud Süleyman, bugün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlandı.
İsrail ordusunun Lübnan'a saldırıları sürüyor
Lübnan Sağlık Bakanlığı, Nebatiye Acil Servisi’nde görev yapan Cabir ve Süleyman’ın, dün (24 Mart) bir kurtarma görevini yerine getirmek üzere yola çıktıkları sırada düzenlenen İsrail hava saldırısında yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın aktardığına göre, bakanlık açıklamasında, saldırı sırasında Cabir ve Süleyman’ın resmî sağlık personeli üniformaları giydiği, kullandıkları motosikletin üzerinde acil durum amblemlerinin açıkça görüldüğü ve tepe lambalarının yandığı belirtildi.
En az 42 sağlık görevlisi öldürüldü
Bakanlık, saldırıyı kınayarak İsrail ordusunun 2 Mart’tan bu yana Lübnan’a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren sağlık görevlilerinin sayısının 42’ye çıktığını açıkladı. Açıklamada, bu saldırıların “insani yardım faaliyetlerinin kasten engellenmesi ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlali” olduğu vurgulandı.
Bakanlık, uluslararası kuruluşlara bu ihlallerin son bulması için kararlı bir tutum alma çağrısını yineleyerek, bu tür eylemlerin “denetimsiz şiddeti beslediği ve insani değerlerin ayakta kalan son temellerini de tehdit ettiği” uyarısında bulundu.
Af Örgütü, İsrail’in Lübnan’daki kasıtlı tahribatını belgeledi
