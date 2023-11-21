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DÜNYA
Yayın Tarihi: 21 Kasım 2023 15:42
 ~ Son Güncelleme: 21 Kasım 2023 15:56
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İsrail’in Lübnan’a yönelik hava saldırısında 2 gazeteci öldü

Saldırıda, El-Meyadin muhabiri Farah Omar ve kameraman Rabih Me'mari hayatını kaybetti. Haber kanalı çalışanlarının kasten hedef alındığı yönünde açıklama yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/21/israilin-lubnana-yonelik-hava-saldirisinda-2-gazeteci-oldu.jpeg

İsrail, Lübnan'ın güneyinde Teyr Harfa beldesi yakınlarında gazetecilerin bulunduğu noktaya hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda haber kanalı El-Meyadin muhabiri Farah Ömer ve kameraman Rabih el Mamari ile bir sivil hayatını kaybetti.

Ömer ve El Mamari, İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik son bombardımanına ilişkin güncel gelişmeleri aktaran canlı yayını sabah 10.00 sularında bitirmişti.

El-Meyadin: Kasten hedef alındı

El-Meyadin Yönetim Kurulu Başkanı Gassan Bin Ceddu, saldırının ardından internet sitesi üzerinden bir açıklama yayımladı.

Meslektaşları Ömer ve Mamari'nin öldürülmesinden dolayı derin üzüntü duyduklarını belirten Ceddu, " El-Meyadin ekibi kesinlikte kasıtlı ve direkt hedef alındı" dedi.

Ceddu, İsrail'in ölümcül saldırılarına rağmen susmayacaklarını ve bölgedeki gelişmeleri önceden olduğu gibi aktarmaya devam edeceklerini aktardı.

El-Meyadin İsrail’de yasaklı

İsrail, geçtiğimiz hafta El-Meyadin’in ülkedeki ofisini kapatma ve internet sitesini engelleme kararı almıştı.

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Qurei, El-Meyadin’in İsrail ve işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında faaliyetlerine son verilmesini öngören bir kararname imzalamıştı.

Binyamin Netanyahu da, El-Meyadin’i kapatma kararının, ‘kanalın İsrail’in güvenlik çıkarlarına zarar vermek ve savaş zamanı düşmanın hedeflerine hizmet etmek için çaba sarf etmesinden’ kaynaklandığını söylemişti.

En az 50 gazeteci kaybı

Gazetecileri Koruma Komitesi'nin (CPJ) verilerine göre İsrail, Filistin’le savaşın başladığı 7 Ekim’den bu yana Gazze'de 45, Lübnan'da 1 gazeteciyi öldürdü. Filistinli grupların saldırılarında ise İsrail'de 4 gazeteci hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA ise Gazze'de 62 gazetecinin hayatını kaybettiğini belirtiyor.

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(HA)

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