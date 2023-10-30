RSF, Lübnan sınırında gazetecilere yönelik saldırıdan açıkça İsrail’i sorumlu tuttu

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), 13 Ekim’de Lübnan-İsrail sınırında Reuters muhabiri Issam Abdallah’ın öldüğü, Agence France-Press’den (AFP) Christina Assi ile Dylan Collins’in, Al-Jazeera’dan Elie Brakhya ile Carmen Joukhadar’ın ve Reuters’tan Maher Nazeh’in yaralandığı saldırıyla ilgili yürüttüğü soruşturmada yeni bulgular paylaştı.

“Soruşturmanın ilk bulguları, muhabirlerin silahlı saldırının ikincil mağdurları olmadığını gösteriyor” diyen RSF’ye göre Lübnan'ın güneyindeki Alma el-Chaab’ta Hizbullah’la İsrail arasındaki çatışmaları izleyen gazetecilere yönelik, yaklaşık 30 saniye aralıkla iki saldırı oldu. Farklı yoğunluktaki saldırılar tam olarak gazetecilerin durduğu noktaya isabet etti.

İlk saldırıdan daha güçlü olan ve yaklaşık 3 kg TNT’ye eşdeğer ikinci saldırı gazetecilerin yanında durduğu araca isabet etti. Bu saldırıda Al Jazeera gazetecileri Carmen Joukhadar ve Elie Brakhya ile AFP meslektaşları Dylan Collins'i yaraladı.

"Kesin bir hedeflemeyi gösteriyor"

Atışlar gazetecilerin bulunduğu yerin doğusundan yani İsrail sınırı yönünden geldi. RSF olayla ilgili “Bu kadar kısa bir süre içinde aynı yere, aynı yönden yapılan iki saldırı, kesin bir hedeflemeyi açıkça gösteriyor” dedi.

Gazetecilerin bir saatten fazla süredir aynı noktada durduğuna işaret eden RSF, habercilerin savaşçılarla karıştırılmış olmasının da mümkün olmadığını savundu.

RSF “Gazeteciler net bir görüş alanına sahip olmak için bir saatten fazla bir süredir açıkta, bir tepenin üzerindeydiler. Kask ve kurşun geçirmez yelek giyiyorlardı, üzerlerinde ‘basın’ yazıyordu. Görgü tanıklarına göre arabaları da tavanındaki bir işaret sayesinde ‘basın’ olarak tanımlanmıştı” diye belirtti.

RSF ayrıca, 16.45 sularında ve saldırıdan birkaç saniye önce bölgenin üzerinde bir İsrail helikopterinin uçtuğunu, dolayısıyla saldırıdan önce İsrail’in gazetecileri tespit edebileceğini ifade etti.

RSF bu olaydan beş gün önce yani 9 Ekim'de de Al Jazeera muhabirlerinin Lübnan'ın güneyindeki Dhayra köyünde benzer bir saldırıya maruz kaldığını, bir İsrail helikopterinin gazetecilerin üzerlerinden uçtuğunu, ardından 13 Ekim'de bombalamayla benzer şekilde araçlarının yanına bir füze düştüğünü hatırlattı.

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(HA)