ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 09.04.2026 13:58 9 Nisan 2026 13:58
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.04.2026 14:09 9 Nisan 2026 14:09
Okuma Okuma:  2 dakika

İsrail, Gazze ve Lübnan'da bir günde 3 gazeteciyi öldürdü

Gazeteciler Muhammed Samir Washah, Ghada Dayekh ve Suzan Khalil, İsrail’in savaş bölgesinde hedef aldığı son medya profesyonelleri oldu. Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), uluslararası kamuoyunun harekete geçmesi için çağrı yaptı. Hesap verebilirlik istedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta Muhammed Samir Washah'ın sedye üstünde kefene sarılı cenazesi gözüküyor. Üzerine Press yazılı yelek bırakılmış. Bir kadın ve bir erkek cenazenin başına çökmüş Washah'ya veda ediyor.
Fotoğraf: Abdalhkem Abu Riash / AA

İsrail, Çarşamba günü hem Gazze'de hem de Lübnan'da düzenlediği saldırılarda gazeteciler Muhammed Samir Washah, Ghada Dayekh ve Suzan Khalil'i öldürdü.

Katar merkezli Al Jazeera Mubasher muhabiri Washah, Gazze’de aracına düzenlenen İsrail insansız hava aracı saldırısında öldürüldü. Washah Gazze’nin güneybatısındaki Reşid Caddesi'nde aracı ile hareket halindeydi. 1986 doğumlu olan Washah, gazetecilik kariyerine 2006’da başlamış ve Gazze Şeridi’nde önemli saha gelişmelerini takip ediyordu.

Lübnan'da ise ayrı ayrı İsrail saldırılarında Sawt Al-Farah sunucusu Dayekh ve Al-Manar TV ve Al-Nour Radyosu muhabiri ve sunucusu Khalil öldürüldü.

Bu ölümler, İran, İsrail ve ABD arasında ilan edilen ateşkesin üzerinden saatler geçtikten sonra, Lübnan genelinde yoğunlaşan İsrail bombardımanının ortasında gerçekleşti. İsrail ateşkes ilanlarına rağmen dakikalar içinde 100'den fazla saldırı düzenlendi.

5 Ekim 2024

İsrail sistematik olarak gazetecileri hedef alıyor

Muhammed Samir Washah , Ghada Dayekh ve Suzan Khalil'in ölümleri İsrail’in medya profesyonellerini sistematik olarak hedef almasının bir parçası.

Gazetecileri Koruma Komitesi’ne (CPJ) göre İsrail’in Gazze’de yürüttüğü savaş, gazeteciler için kaydedilen dünya üzerindeki en ölümcül dönem.

CPJ’in belgelediğine göre Ekim 2023'ten bu yana öldürülen gazeteci sayısı en az 260'a ulaştı. 28 Şubat 2026'da İran savaşının başlamasından bu yana da yalnızca Lübnan'daki kayıp sayısı 7’ye ulaştı.

CPJ Bölge Direktörü Sara Qudah, “Gazeteciler, dünyanın vicdanını sarsacak bir hız ve ölçekte öldürülüyor. Bunlar münferit trajediler değil; uluslararası hukuk uyarınca sivil gazetecilere sağlanması gereken en temel korumaların sistematik olarak yerine getirilmemesini yansıtıyorlar” dedi.

Qudah CPJ’in, hesap verebilirlik olmadan bu saldırıların artmaya devam edeceği konusunda uyarıda bulunduğunu kaydetti. “Cezasızlık bağımsız haberciliği şiddet yoluyla susturmaya çalışanları cesaretlendiriyor” diye ekledi.

CPJ de yazılı açıklamasında “Bugün Gazze ve Lübnan'da gazetecilerin öldürülmesi tesadüfi değil; basın özgürlüğüne yönelik daha geniş bir saldırının parçasıdır. Uluslararası toplum bunu durdurmak için şimdi harekete geçmelidir.” çağrısı yaptı.

16 Haziran 2025

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
gazeteci ölümleri Gazze İsrail al jazeera
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git