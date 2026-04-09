İsrail, Gazze ve Lübnan'da bir günde 3 gazeteciyi öldürdü

İsrail, Çarşamba günü hem Gazze'de hem de Lübnan'da düzenlediği saldırılarda gazeteciler Muhammed Samir Washah, Ghada Dayekh ve Suzan Khalil'i öldürdü.

Katar merkezli Al Jazeera Mubasher muhabiri Washah, Gazze’de aracına düzenlenen İsrail insansız hava aracı saldırısında öldürüldü. Washah Gazze’nin güneybatısındaki Reşid Caddesi'nde aracı ile hareket halindeydi. 1986 doğumlu olan Washah, gazetecilik kariyerine 2006’da başlamış ve Gazze Şeridi’nde önemli saha gelişmelerini takip ediyordu.

Lübnan'da ise ayrı ayrı İsrail saldırılarında Sawt Al-Farah sunucusu Dayekh ve Al-Manar TV ve Al-Nour Radyosu muhabiri ve sunucusu Khalil öldürüldü.

Bu ölümler, İran, İsrail ve ABD arasında ilan edilen ateşkesin üzerinden saatler geçtikten sonra, Lübnan genelinde yoğunlaşan İsrail bombardımanının ortasında gerçekleşti. İsrail ateşkes ilanlarına rağmen dakikalar içinde 100'den fazla saldırı düzenlendi.

İsrail sistematik olarak gazetecileri hedef alıyor

Muhammed Samir Washah , Ghada Dayekh ve Suzan Khalil'in ölümleri İsrail’in medya profesyonellerini sistematik olarak hedef almasının bir parçası.

Gazetecileri Koruma Komitesi’ne (CPJ) göre İsrail’in Gazze’de yürüttüğü savaş, gazeteciler için kaydedilen dünya üzerindeki en ölümcül dönem.

CPJ’in belgelediğine göre Ekim 2023'ten bu yana öldürülen gazeteci sayısı en az 260'a ulaştı. 28 Şubat 2026'da İran savaşının başlamasından bu yana da yalnızca Lübnan'daki kayıp sayısı 7’ye ulaştı.

CPJ Bölge Direktörü Sara Qudah, “Gazeteciler, dünyanın vicdanını sarsacak bir hız ve ölçekte öldürülüyor. Bunlar münferit trajediler değil; uluslararası hukuk uyarınca sivil gazetecilere sağlanması gereken en temel korumaların sistematik olarak yerine getirilmemesini yansıtıyorlar” dedi.

Qudah CPJ’in, hesap verebilirlik olmadan bu saldırıların artmaya devam edeceği konusunda uyarıda bulunduğunu kaydetti. “Cezasızlık bağımsız haberciliği şiddet yoluyla susturmaya çalışanları cesaretlendiriyor” diye ekledi.

CPJ de yazılı açıklamasında “Bugün Gazze ve Lübnan'da gazetecilerin öldürülmesi tesadüfi değil; basın özgürlüğüne yönelik daha geniş bir saldırının parçasıdır. Uluslararası toplum bunu durdurmak için şimdi harekete geçmelidir.” çağrısı yaptı.

