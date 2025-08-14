"Filistinli meslektaşlarımızla birlikte gerçekler de ölüyor, mezara giriyor"

İsrail’in Gazze’ye yaptığı son saldırıda altı gazetecinin öldürülmesini kınamak ve uluslararası toplumu harekete geçmeye davet etmek için basın-yayın-yazar meslek örgütleri bugün Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Burhan Felek Konferans Salonu’nda bir basın toplantısı düzenledi.

Meslek örgütü temsilcileri İsrail’in insanlık dışı saldırılarında 238 gazetecinin öldüğüne, 480 gazetecinin yaralandığına, 112 medya kuruluşunun binasının yıkıldığına dikkat çekerek uluslararası toplumu harekete geçmeye davet etti.

İsrail, Gazze’de 6 gazeteciyi daha öldürdü

Toplantıya altı meslek örgütünün temsilcisi katıldı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Munyar, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Sekreteri Banu Tuna, DİSK Basın İş Denetim Kurulu Üyesi Alparslan Aydın, PEN Yazarlar Derneği Başkanı Zeynep Oral, Türkiye Yayıncılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Akpınar ile Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Sekreteri Tahir Şilkan toplantıda görüşlerini paylaştı.

Toplantıda Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı Adnan Özyalçıner, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Genel Sekreteri Sibel Güneş, Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Yabancı Medya Derneği’nden Jennifer Hattam, TGC Balotaj Kurulu Üyesi Haşmet Levent Yavuz, TGC Üyeleri, Şekip Gümüşkanatlı, Cengiz Tokgöz, İsmet Arslan ve gazeteciler katıldı.

Toplantıda meslek örgütleri temsilcileri görüşlerini şunları söyledi:

Vahap Munyar: Şiddet sistematik

“Dünyada silahlı çatışma bölgelerinde görev yapan gazetecilerin korunması insan hakları, evrensel hukuk ve halkın haber alma hakkı açısından çok önemlidir. Bu konuda gazetecilerin evrensel kriterlere göre dokunulmazlığı olması gerekirken, çatışmacı taraflar gazetecileri çoğu zaman özellikle hedef almaktadır. Bunun en sıcak örneği İsrail’in Gazze’ye saldırılarını dünyayla paylaşan muhabir ve kameramanlara yönelik sistematik şiddetidir.

Gazetecileri terör faaliyetinde bulunmakla suçlayan İsrail ordusu son olarak 10 Ağustos 2025’te Gazze’deki El Şifa Hastanesi yakınında gazetecilerin bulunduğu bir çadırı vurdu. Saldırıda aralarında El Cezire muhabirlerinin de yer aldığı altı gazeteci öldürüldü. İsrail Ordusu’nun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısı 238’i buldu.

İsrail’in bu insanlık ve hukuk dışı, basın özgürlüğünü özellikle hedef alan saldırısını kınıyoruz. Son saldırıda hayatını kaybeden gazetecilerin ailelerine, arkadaşlarına, meslektaşlarına başsağlığı diliyoruz. 238 meslektaşımızın anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. En kısa sürede barışın sağlanmasını, İsrail Ordusu’nun masum sivillere, sağlık çalışanlarına ve gazetecilere yönelik saldırılarının bir an önce son bulmasını diliyoruz. İsrail’in uluslararası yardım kuruluşlarının ve medya temsilcilerinin Gazze’ye girişine izin vermesini istiyoruz. Uluslararası toplumu, İsrail’in insan haklarını, hukuku ve basın özgürlüğünü hiçe sayan saldırılarına karşı harekete geçmeye çağırıyoruz.”

Banu Tuna: Soykırımların üç aktörü var; failler, kurbanlar ve seyirci kalanlar

“Gazze’de 10 ve 11 Ağustos’ta İsrail tarafından öldürülen meslektaşlarımızın isimlerini anarak başlamak isterim. Mohammed Al-Khaldi, Anas al-Sharif, Mohammed Qreiqeh, Ibrahim Zaher, Moamen Aliwa, Mohammed Noufal. 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de 238 basın çalışanı vahşice öldürüldü, 480 meslektaşımız yaralandı, 112 basın kuruluşunun binası yok edildi. Medyanın bu toplu yok edilişi ancak tek bir şeyi ifade eder: Bir soykırımı. Bir soykırımın belgelenmesinin engellenmeye çalışıldığını. Soykırımların üç aktörü vardır: Failler, kurbanlar ve seyirci kalanlar. Bize düşen bu çaresiz rolü, seyirci kalmayı reddediyoruz. Filistinli meslektaşlarımızla birlikte gerçekler de ölüyor, mezara giriyor.

Daha geçen ay Srebrenitsa Soykırımı’nın 30. yıldönümüydü ve yine mezarların başında ‘Bir Daha Asla’ ezberi tekrarlandı. İnsanlığa ve gelecek nesillere verilmiş bu söz, anlamını yitirmiş bir retorik artık. Çünkü İkinci Dünya Savaşı’nın bitişinden bu yana soykırımlar dört bir yanda ne yazık ki devam ediyor. Bizim adımıza konuşması için seçtiğimiz hükümetler susuyor, bizi de duyulmaz kılıyor. Bir yandan Filistin halkı için ağıtlar yakılırken, diğer yandan İsrail ile ticari ilişkiler sürdürülüyor.

Bugün artık kimse, Gazze’de yaşananların bir soykırım olduğundan şüphe etmiyor. Uluslararası basını engelleyen İsrail, Filistinli gazetecileri öldürerek bu büyük insanlık suçunun belgelenmesini engellemeye çalışıyor. Bugün tüm dünyanın en büyük derdi, ilk gündemi Gazze olmalı. Uluslararası basının Gazze’ye girmesine izin verilmeli. İsrail’i durdurmak için küresel çapta harekete geçilmeli. TGS olarak Gazze’de hayatlarını her an tehlikeye atarak çalışan meslektaşlarımızla dayanışma duygumuzu bir kez daha dile getiriyoruz.”

Alparslan Aydın: Barbarlığa karşı ses yükseltiyoruz

“Gazetecilerin haklarını savunma mücadelesinde, her zaman ezilenin yanında, ezenin ise karşısında olduk. Gazze’deki meslektaşlarımız, canları pahasına, siyonist vahşeti dünyaya duyuruyor. Onların kalemleri, kameraları, sesleri, insanlığın onurudur. Bizler, burada, onların mücadelesini sahipleniyor, seslerini çoğaltıyor ve bu barbarlığa karşı dayanışmamızı yükseltiyoruz.”

Zeynep Oral: İsrail bunu bile isteye yapıyor

“İsrail’in Gazze’ye karşı uyguladığı soykırım, katliam ve saldırılarına son dönemde gazetecileri de eklemesi; Gazze şehrinde Şifa Hastanesi çevresinde gazetecilere ait bir çadırı hedef alarak, altı sivil gazeteciyi öldürmesi; bunu bile isteye yapıldığını açıklaması; Gazze şehrinin içinden haber verebilen yegâne gazetecileri karalama ve tahrik kampanyalarıyla terörist ilan etmesi, her gün artan savaş suçlarına yenilerini eklemiştir. PEN Türkiye olarak savaş koşullarında dahi gazetecilerin ve sivillerin öldürülmesini kınıyoruz.”

Erkan Akpınar: Gazetecilerin korunmasını zorunlu

“Uluslararası hukuk ve basın etik ilkeleri, çatışma bölgelerinde gazetecilerin korunmasını zorunlu kılar. Ancak Gazze’de, özellikle son dönemde yaşananlar, bu temel ilkelerin sistematik olarak ihlal edildiğini ortaya koymaktadır. İşgalin ve savaşın tüm vahşetine ek olarak, yaşananları dünyaya aktarmaya cesurca devam eden, savaş bölgesindeki en savunmasız gruplardan biri olan gazetecilerin hedef alınması; ifade özgürlüğünün ve halkın haber alma hakkının açık ve tartışmasız biçimde ihlalidir. Savaşın başlangıcından bu yana Gazze’de 238 gazeteci öldürülmüştür.

Yalnızca mesleğini icra eden ve özelikle savaş koşullarında korunması gereken basın mensuplarına yönelik bu sistematik şiddetin derhal sona erdirilmesi için, uluslararası toplumu ve ilgili tüm kurumları acilen harekete geçmeye çağırıyoruz.”

Tahir Şilkan: İsrail katliamların dünyaya duyurulmaması için gazetecilere saldırıyor

“Gazeteci-kameraman-muhabir İsrail ayrım gözetmeden basın çalışanlarını hedefleyerek öldürmeye devam ediyor. ABD emperyalizminin Ortadoğu'yu yeniden dizayn etme amacı doğrultusunda, Gazze'nin tamamen işgalini amaçlayan İsrail, bölgeye insani yardımları engelleyerek kıtlık, açlık, ilaçsızlık, tedavi engellemesi yoluyla gerçekleştirdiği katliamların dünyaya duyurulmaması için basın emekçilerine-gazetecilere saldırıyor.

İsrail Suriye'de işgalini genişleterek ABD emperyalizminin desteğinde Ortadoğu'nun mutlak egemeni olmayı amaçlıyor. Türkiye Yazarlar Sendikası olarak İsrail'in Gazze'de Filistin halkına yönelik katliamcı politikalarını kınıyor, halka ve gazetecilere yönelik saldırıların durdurulması için ülkemiz kamuoyuna ve tüm Dünya'ya duyarlık çağrısı yapıyoruz.”

(HA)