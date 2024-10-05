‘Gerçeğin bedeli’: İsrail'in Gazze'de öldürdüğü Filistinli gazeteciler

İsrail'in 7 Ekim sonrası Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılar, yalnızca Hamas'ı değil, sivilleri ve savaşın tanıklığını yapan gazetecileri de hedef aldı.

Gazeteciler, savaşın ortasında görevlerini yaparken öldürüldü. Kimi yalnızdı, kimi meslektaşlarıyla, kimileri ise aileleriyle birlikte hayatını kaybetti.

Bazıları muhabirdi, bazıları fotoğrafçı, kameraman, sunucu ya da radyo çalışanıydı. Kimileri yayın yönetmeni veya yapımcıydı. Bazıları ise sadece habere giden muhabirleri taşıyan taksi şoförleriydi...

Görevleri başında, ellerinden geldiğince savaşı ve yaşanan yıkımı dünyaya aktarmaya çalıştılar. Katliam sahnelerini, nadir huzur anlarını, çektikleri fotoğraf ve videolarla haber veya sosyal medya paylaşımlarıyla duyurdular. Geride, kuşatma altındaki Filistinlilerin yaşamlarına dair derin bir iz bıraktılar.

Savaşın birinci yılında İsrail'in Gazze'de öldürdüğü gazetecileri ve onların dünyaya göstermek için hayatlarını feda ettikleri gerçeği hatırlıyoruz.

Mohammad Jarghoun - Muhabir (Smart Media) - 7 Ekim

Ibrahim Lafi - Foto muhabiri (Ain Media) - 7 Ekim

Mohammad Al Salhi - Foto muhabiri (Fourth Authority) - 7 Ekim

Said Al Tawil - Genel yayın yönetmeni/Editör (Al Khamisa) - 9 Ekim

Mohammed Sobboh - Foto muhabiri (Khabar) - 9 Ekim

Hisham Al Nawajha - Foto muhabiri (Khabar) - 9 Ekim

Ahmed Shehab - Yayın sorumlusu (Sowt Al-Asra Radyo) - 12 Ekim

Hossam Mubarak - Sunucu (Al Aqsa TV) - 13 Ekim

Yousef Dawwas - Serbest gazeteci - 14 Ekim

Abdul Hadi Habib - Muhabir (Al Aqsa TV) - 16 Ekim

Isam Bahar - Muhabir (Al Aqsa TV) - 17 Ekim

Mohammed Balousha - Muhabir (Palestine TV) - 17 Ekim

Samih Al Nadi - Yönetmen (Al Aqsa TV) - 18 Ekim

Khalil Abu Athra - Kameraman (Al Aqsa TV) - 19 Ekim

Muhammad Abu Ali - Yayıncı (Al Shabab Radyo) - 20 Ekim

Roshdi Sarraj - Yapımcı (Ain Media) - 22 Ekim

Ain Media'nın kurucu ortağı, film yapımcısı ve foto muhabiri olan Roshdi Sarraj, aynı zamanda Radio France gibi çeşitli uluslararası medya kuruluşlarına da destek veriyordu.

31 yaşındaydı ve öldürüldüğünde eşi ile kızı da yanındaydı.

Sarraj, 7 Nisan 2018'de Gazze'nin Han Yunus kentindeki protestoları takip ederken öldürülen Ain Media'nın diğer kurucularından Filistinli gazeteci Yaser Murtaja'nın çocukluk arkadaşıydı.

Fotoğrafçılığa duydukları ortak tutku, ikisini 2012'de Ain Media'yı kurmaya yönlendirmişti. Murtaja'nın ölümünün ardından Sarraj, şirketi yönetmeye ve Gazze ile ilgili haber yapmaya devam etti.

7 Ekim'de İsrail'in Gazze yönelik saldırıları başladığında Suudi Arabistan'da bulunan Sarraj, önce Katar'a geçti, ardından savaşı belgelemek için Gazze'ye döndü.

22 Ekim sabahı ailesiyle birlikte kahvaltı yapmak üzereyken, İsrail'in fırlattığı bir füze evlerine isabet etti ve Sarraj orada hayatını kaybetti.

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13 Ekim'de Facebook'taki son paylaşımında "Gitmeyeceğiz. Gazze'den gökyüzüne, sadece gökyüzüne çıkacağız." diye yazdı.

17 Ekim'de ise X platformunda (eski adıyla Twitter) şu paylaşımı yaptı: "12'den fazla gazetecinin öldürülmesi, bombalamalar, elektrik ve internet kesintileri nedeniyle Gazze'de haber yapılamadı. Ancak yine de direniyor ve dünyanın Gazze'deki İsrail suçlarını görebilmesi için haberciliği sürdürmeye çalışıyoruz."

Washington Post, Sarraj'ın ölümünden birkaç gün önce Gazze'deki gazetecilerin güvenliği için uluslararası çağrıda bulunduğunu ve ekim ayında gazeteye gönderdiği bir sesli mesajda, "Uluslararası korumaya ihtiyacımız var" dediğini aktardı.

UNESCO Genel Müdürü Audrey Azoulay, 9 Kasım'da yaptığı açıklamada, "Sarraj'ın öldürülmesini kınıyorum. Çatışma durumlarında gazetecilerin, medya çalışanlarının ve ilgili personelin sivil olarak korunmasına ilişkin BM Güvenlik Konseyi Kararı 2222/2015'e saygı gösterilmesi çağrımı yineliyorum ve ölümünün koşullarının tam olarak araştırılmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sarraj ayrıca, birçok medya kuruluşu, sivil toplum örgütü ve BM’nin yardım kuruluşu UNRWA için fotoğrafçı ve görüntü düzenleyici olarak çalıştı; Al Araby ve Al Jazeera gibi platformlarda belgeseller hazırladı.

Mohammed Imad Labad - Muhabir (Al Resalah) - 23 Ekim

Saed Al Halabi - Muhabir (Al Aqsa TV) - 25 Ekim

Ahmed Abu Mahadi - Muhabir (Al Aqsa TV) - 25 Ekim

Jamal Al Faqawi - Muhabir (Mithaq Media Network) - 25 Ekim

Duaa Sharaf - Sunucu (Al Aqsa Radyo) - 26 Ekim

Gazeteciler için tarihin en ölümcül dönemi İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, son dönemlerin en büyük yıkımlarından birine yol açtı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın 4 Ekim 2024 tarihli verilerine göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda 41 bin 802 kişi hayatını kaybetti, 96 bin 844 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bini kadın. Gazeteciler de saldırıların hedefi. Filistin Gazeteciler Sendikası'nın (PJS) verilerine göre, saldırılar sonucunda en az 167 gazeteci hayatını kaybetti. New York merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) ise bu ölümlerden 111'ini teyit edip belgeledi. En az 16'sı kadındı ve en az 2'si hamileydi. Bu durum, CPJ'nin 1992'de veri toplamaya başlamasından bu yana gazeteciler için en ölümcül dönem olarak kayıtlara geçti. Ancak bu dönem sadece modern çağın değil, tarihin en ölümcül dönemi olarak da kabul ediliyor. Karşılaştırıldığında, altı yıl süren İkinci Dünya Savaşı'nda 69, 20 yıl süren ABD'nin Vietnam Savaşı'nda 63 ve üç yıl süren Kore Savaşı'nda 17 gazeteci hayatını kaybetti. Gazze'deki ölen gazeteci sayısı, ABD'nin Afganistan'daki yirmi yıllık işgali, Irak Savaşı ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı sırasında ölen gazetecilerin sayısını da aşmış durumda. Gazze’de savaş: Gazeteciler için tarihin en ölümcül dönemi

Mohammad Fayez Al Hassan - Yayın yönetmeni (Rawasi) - 26 Ekim

Yasser Abu Namous - Muhabir (Al Sahel Media) - 27 Ekim

Nazmi Al Nadim - İdari personel (Palestine TV) - 30 Ekim

Majed Kashko - Medya destek çalışanı (Palestine TV) - 31 Ekim

Imad Wahidi - Muhabir (Palestine TV) - 31 Ekim

Majd Fadl Arandas - Fotoğrafçı (Al Jamahi) - 1 Kasım

Filistinlilerin yaşamlarını belgelemek isteyen bir fotoğrafçıydı. 29 yaşındaydı. Savaştan önce yaptığı bir fotoğraf serisinde büyükannesinin hayatını anlatmaya odaklanmıştı.

Savaş başladıktan sonra, İsrail bombardımanı ve kuşatmasına rağmen, yemek yiyen insanları ve oyun oynayan çocukları fotoğraflamaya devam etti. Bu kareler, savaşın yıkıcı etkisine rağmen gündelik yaşamın direncini yansıtan güçlü sahnelerdi.

Ölümünün ardından, meslektaşı Mohamed Somji, Arandas’ın "İnsanların hatırlamasını istediğim fotoğraflar bunlar" dediğini aktardı. Arandas’a göre, "mutluluk dolu anları paylaşmak, bir direniş biçimi"ydi.

Arkadaşları, Arandas'ın Nuseyrat mülteci kampındaki evinin yakınında, İsrail'in düzenlediği bir saldırı sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

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Mohammed Abu Hatab - Muhabir (Palestine TV) - 2 Kasım

Mohammed Bayyari - Muhabir (Al Aqsa TV) - 2 Kasım

Iyad Matar - İdari personel (Al Aqsa TV) - 2 Kasım

Mohammed Al Jajeh - Muhabir (Press House) - 6 Kasım

Mohammad Abu Hasira - İdari personel (WAFA) - 7 Kasım

Yahya Abu Munie - Muhabir (Al Aqsa Radyo) - 7 Kasım

Ahmed Al Qara - Serbest foto muhabiri - 10 Kasım

Mousa Al Barsh - Yönetici (Namaa Radyo) - 12 Kasım

Ahmed Fatmah - Foto muhabiri (Al Qahera News) - 13 Kasım

Yacoub Bursh - Yayın yönetmeni (Namaa Radyo) - 14 Kasım

Moseab Ashour - Foto muhabiri - 18 Kasım

Mustafa Al-Sawaf - Gazeteci ve yazar - 18 Kasım

Amr Abu Haya - Yayın departmanı (Al Aqsa TV) - 18 Kasım

Saary Mansour - Yönetici (Quds News Network) - 18 Kasım

Hassouneh Isleem - Fotoğrafçı (Quds News Network) - 18 Kasım

Abdelhalim Awad - Şoför (Al Aqsa TV) - 18 Kasım

Bilal Jadallah - Genel yayın yönetmeni (Press House) - 19 Kasım

Gazze'de gazeteciliğin "baba figürü" olarak anılırdı. 45 yaşındaydı ve Filistin medyasının gelişimini destekleyen, kâr amacı gütmeyen medya kuruluşu Press House’un kurucusu ve yöneticisiydi.

Gazeteci olmak isteyenlere eğitim bursları ve kurslar sağladı, aynı isimle bir haber ajansı kurdu ve gazetecilere basın yelekleri ile kasklar dağıttı. Filistin’de gazetecilik alanında önemli bir destek merkezi haline gelen Press House, onun liderliğinde büyüdü.

CPJ'nin Mayıs 2023'te, Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin (Shireen Abu Akleh) İsrail ordusu tarafından öldürülmesinin birinci yıl dönümünde yayımladığı "Ölümcül Kalıp" isimli rapora büyük katkı sağladı. Bu rapor, İsrail’in son 22 yıl boyunca 20 gazeteciyi öldürdüğünü ve bu ölümlerin çoğunun cezasız kaldığını ortaya koyuyordu.

CPJ'den yeni rapor: İsrail 22 yılda 20 Filistinli gazeteciyi öldürdü

Filistin Gazeteciler Sendikası, İsrail’in Jadallah'ı kasıtlı olarak hedef almış olabileceğini açıkladı.

Press House’un kurucularından ve yakın arkadaşı Hikmat Yousef, “Belal, hayatını bağımsız bir medya ortamı inşa etmeye adadı” dedi. Yousef, Jadallah’ın Gazze’nin güneyine tahliye olmayı planladığını ancak İsrail’in topçu ateşi sonucu arabasında hayatını kaybettiğini aktardı.

Jadallah’ın son Facebook gönderisi, İsrail’in saldırısında hayatını kaybeden meslektaşı Mohamed Al Jaja içindi: “Sana ve ailene acı gidişin için duyduğum üzüntüyü kelimelerle anlatamam.”

Ayat Khadoura - Dijital yayıncı ve serbest muhabir - 20 Kasım

Ayat Khadoura, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya'daki evine düzenlediği bir hava saldırısında hayatını kaybetti.

Khadoura, sosyal medyada Gazze'deki durumu belgeleyen videolar paylaşıyordu. Bu videolar arasında, "Dünyaya son mesajım" dediği 6 Kasım tarihli bir video da vardı. O videoda, "Büyük hayallerimiz vardı ama şimdiki hayalimiz tek parça halinde öldürülmek ve böylece kim olduğumuzu bilsinler" diyordu.

Kız kardeşi Yasmin, Ayat ile birlikte diğer bazı kardeşlerinin de saldırıda hayatını kaybettiğini söyledi. Ayrıca, akrabalarının Ayat’ı gömemediğini çünkü cesedinin parçalandığını anlattı.

Yasmin, "Ayat, büyük bir gazeteci olmayı, daha fazla okumayı ve film ekipmanı edinmeyi arzuluyordu. Hayalleri vardı" dedi. Ancak, kardeşinin son günlerinde kendisine, "Artık hiçbir şey istemiyorum. Sadece savaşın bitmesini istiyorum" dediğini de ekledi.

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Khamis Salem Deab - Editör (Al Quds Radyo) - 20 Kasım

Jamal Hanieh - Editör (Amwaj Sports Media Network) - 21 Kasım

Mohamad Nabil Al Zaq - Sosyal medya yöneticisi (Quds TV) - 22 Kasım

Assem Al Barsh - Ses mühendisi (Palestinian Al Ray Radyo) - 22 Kasım

Muhammad Moin Ayyash - Foto muhabiri - 23 Kasım

Mustafa Bakir - Kameraman (Al Aqsa TV) - 24 Kasım

Nader Al Nazli - Teknisyen (Palestine TV) - 25 Kasım

Abdallah Darwish - Foto muhabiri (Al Aqsa TV) - 1 Aralık

Muntaser Al Sawaf - Foto muhabiri (Anadolu Ajansı) - 1 Aralık

33 yaşındaydı. Meslektaşlarının anlattığına göre, bisikletiyle Gazze'deki yıkıntılar arasında dolaşarak binaların harabelerini ve savaşın izlerini fotoğraflıyordu. Bir fotoğrafının altına, "Dün burada bir sokak, evler, çocuklar ve hayaller vardı" diye yazmıştı.

Son Instagram paylaşımları arasında, anne babası ve iki kardeşinin öldüğü bir bombardımandan sağ kurtulduktan sonra çektiği yaralı yüzünün bir özçekimi de yer alıyordu. O saldırıda 45 kişi hayatını kaybetmişti. Kaybettiği iki kardeşiyle birlikte tüm çocuklarının da yaşamları sona ermişti.

Günler sonra Anadolu Ajansı, Al Sawaf’ın İsrail saldırısında bir kardeşiyle birlikte hayatını kaybettiğini bildirdi. AA Ortadoğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, “Son anına kadar pes etmedi” dedi.

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Marwan Al -Sawaf - Foto muhabiri (Alef Media) - 1 Aralık

Adham Hassouna - Serbest gazeteci - 1 Aralık

Hassan Farajallah - Yönetici (Al Quds TV) - 3 Aralık

Shaima Jazzar - Serbest gazeteci - 4 Aralık

Ala Atallah - Serbest gazeteci - 9 Aralık

Mohamed Abu Samra - Foto muhabiri - 9 Aralık

Duaa Jabbour - Serbest gazeteci (Eyes Media Network) - 9 Aralık

Narmeen Qawwas - Stajyer (Russia Today) - 11 Aralık

Abdul Karim Odeh - Serbest gazeteci - 13 Aralık

Samer Abu Daqqa - Kameraman (Al Jazeera) - 15 Aralık

45 yaşındaydı. Al Jazeera Arapça muhabiriydi ve İsrail’in Gazze'nin Han Yunus kentinde düzenlediği bir insansız hava aracı (İHA) saldırısında hayatını kaybetti.

Abu Daqqa, çalıştığı kanalın Gazze büro şefi Wael Al Dahdouh ile birlikte, İsrail’in Birleşmiş Milletler’in yerinden edilmiş Gazzeliler için açtığı bir okula yönelik saldırısını haberleştiriyordu. Saldırı sırasında ağır yaralandı, ancak hastaneye kaldırılamadı. İsrail askerleri, okulu kuşatmıştı ve yaralıların tahliyesine izin vermiyordu. Al Jazeera'ya göre, Abu Daqqa "okulda beş saat boyunca ölüme terk edildikten sonra" kan kaybından hayatını kaybetti.

Al Jazeera, Abu Daqqa'nın ölümünden sonra İsrail'i sistematik olarak muhabirlerini hedef almakla suçladı ve durumu Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşıdı.

İsrail ise CNN'in sorusu üzerine yaptığı açıklamada, Abu Daqqa'ya yardım için gönderilen ambulansın "yolda hasara uğradığını" ve bu nedenle olay yerine zamanında ulaşamadığını belirtti.

The Intercept'in yaptığı bir araştırma, İsrail güçlerinin bir gazetecinin acil tıbbi yardıma ihtiyacı olduğunu bilmelerine rağmen, saatlerce acil durum ekiplerine güvenli geçiş izni vermediğini tespit etti.

1978 doğumlu Abu Daqqa, eşi ve dört çocuğuyla birlikte Belçika'da yaşıyordu. 2004 yılında Al Jazeera'ya katıldı ve daha sonra Gazze’ye yerleşti.

Meslektaşları, Abu Daqqa'yı Gazze'nin hikayesini dünyaya anlatmaya adanmış deneyimli bir kameraman ve her daim gülümseyen biri olarak nitelendirdi.

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Assem Kamal Moussa - Muhabir (Palestine Now) - 16 Aralık

Haneen Ali Al-Qashtan - Muhabir (Sawt Al Watan Radyo) - 17 Aralık

Abdallah Alwan - Yorumcu (Al Jazeera/Midan) - 18 Aralık

Mohammad Nasser Abu Hweidy - Foto muhabiri (Al Istiqlal) - 22 Aralık

Ahmad Jamal Madhoun - Haber müdürü (Al Rai) - 23 Aralık

Mohammad Saidi Khalifa - Yönetmen (Al Aqsa TV) - 24 Aralık

Mohammad Abdul Khaleq Al Ghuf - Foto muhabiri ( Al Rai) - 24 Aralık

Huthaifa Lulu - Yayın mühendisi (Prisoners Radyo) - 24 Aralık

Mohammad Khair Al Din - Arşiv görevlisi (Al Aqsa TV) - 28 Aralık

Ahmad Khair Al Din - Foto muhabiri (Al Aqsa TV) - 28 Aralık

Jaber Abu Hedrous - Muhabir (Al Quds TV) - 29 Aralık

Yabancı gazeteciler Gazze'ye giremiyor Gazze'deki katliamlar, internet kesintileri, medya ofislerine yönelik saldırılar ve iletişim ağlarındaki hasarlar, savaşın gerçeklerini dünyaya duyurmayı zaten zorlaştırırken, İsrail'in yayın ekipmanlarına güç sağlamak için gereken yakıtın girişine getirdiği kısıtlamalar bu zorlukları daha da artırıyor. Savaşın başlamasının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen, yabancı gazetecilerin Gazze'ye girmesine hala izin verilmedi. Gazze sınırını kontrol eden İsrail, yabancı basın mensuplarının bölgeye girişine engel oluyor. Mısır üzerinden Gazze'ye geçiş ise yine yasaklanmış durumda. Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünden Anne Boccandé, İsrail'in Gazze'yi "bir bilgi kara deliğine dönüştürdüğü" yönünde sert eleştirilerde bulunmuştu.

Akram Al Shafei - Muhabir (SAFA Haber Ajansı) - 5 Ocak

Hamza Al-Dahdouh - Muhabir (Al Jazeera) - 7 Ocak

Mustafa Thuraya - Serbest video muhabiri (AFP) - 7 Ocak

Heba Al Abdallah - Serbest gazeteci - 9 Ocak

Ahmad Bdeir - Yazar - Hadaf News - 10 Ocak

Mohammed Jamal Sabahi Al Thalathin - Muhabir (Al Quds TV) - 11 Ocak

Yazan Al Zuweidi - Foto muhabiri (Al Ghad TV) - 15 Ocak

Iyad Ahmed Al -Ruwahi - Muhabir ve sunucu (Al Aqsa Radyo) - 26 Ocak

Mohamed Abdel El Fatah Atta Allah - Editör (Al Risala) - 29 Ocak

Nafez Abdel Jawad - Yönetmen (Palestine TV) - 8 Şubat

Alaa Al Hams - Muhabir (Filistin Haber Ajansı SND) - 12 Şubat

35 yaşındaydı. Ayrıca hamileydi. İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde düzenlediği hava saldırısı sırasında evindeydi. İlk saldırıda omurgası kırıldı, ağır yaralandı. Doğmamış çocuğunu ve ailesinden 11 kişiyi kaybetti. İkinci hava saldırısında ailesinin geri kalamı öldürüldü. Alaa'nın da bacağı kesildi. Ancak kurtarılamadı. Aileden hayatta kalan tek kişi 10 yaşındaki oğlu.

Alaa Al Hams, hayatta kalan oğluyla

Angham Ahmed Adwan - Muhabir (February TV/Libya) - 12 Şubat

Mohammad Yaghi - Foto muhabiri - 23 Şubat

Ibrahim Mahamid - Sunucu ve kameraman (Al Salam TV ve Al Shaab TV)- 1 Mart

Mohammed Khader Ahmad Salama - Sunucu (Al Aqsa TV) - 5 Mart

Abdel Rahman Saima - Fotoğrafçı ve yapımcı (Raqmi TV) - 15 Mart

Mohammed Al Rifi - Foto muhabiri - 15 Mart

Saher Akram Rayyan - Muhabir (WAFA) - 25 Mart

Mohammed Abu Sakhil - Editör ve grafik tasarımcı (Shams) - 28 Mart

Tariq Al Sayed Shakil - Editör (Al Quds Radyo) - 28 Mart

Mohammed Basam Al Jamal - Muhabir (Palestine Now) - 25 Nisan

Mustafa Ayyad - Serbest foto muhabiri (Al Jazeer) - 6 Mayıs

Baha Akasha - Foto muhabiri (Al Aqsa TV) - 11 Mayıs

Hael Al Najjar - Muhabir (Al Aqsa TV) - 15 Mayıs

Mahmoud Jahjouh - Foto muhabiri (Palestine Post Network) - 17 Mayıs

Ola Al Dahdouh - Editör ve sunucu (Sawt Al Watan Radyo) - 31 Mayıs

28 yaşındaydı. Ekim ayında Gazze'nin Shejaiya semtindeki evi İsrail bombardımanıyla yıkıldı. Eşi ve çocuğuyla yerinden edildi. Yine Gazze'nin Al Jalaa semtinde eşinin amcasına ait bir eve göç etmek zorunda kaldı.

Burada yine İsrail israil bombardımanına yakalandı ve hayatını kaybetti. Kardeşi Mohannad, Facebook sayfasında yaptığı bir paylaşımda , Ola'nın herhangi bir ön uyarı olmaksızın gerçekleşen hava saldırısında öldürüldüğünü söyledi. Ayrıca aynı saldırıda eşi Abdelrahman Helles ve oğlu Karam yaralandı. Eşinin amcası öldü.

Sawt Al Watan'ın yayın yönetmeni Wissam Zaghba CPJ'ye, Ola'yı "2017'de henüz öğrenciyken buraya geldi. 2019'da mezun olduktan sonra da çalışmaya başladı. Önce editör sonra sunucu oldu. Burada parladı. Programı sabahın çok erken saatlerinde olmasına rağmen dakikliğiyle tanınıyordu” diye anlattı.

Ölümünden önce Facebook sayfasında Hamas'a yönelik eleştirel görüşler paylaşmış, savaşın sona ermesi çağrısında bulunmuştu.

Mohammad Abu Sharia - Genel Yayın Yönetmeni (Shams Haber Ajansı) - 1 Temmuz

Mohammad Al Sakni - Yönetmen (Al Quds TV) - 5 Temmuz

Saadi Madoukh - Kameraman (Deep Shot Media) - 5 Temmuz

Rizq Abu Shakyan - Gazeteci ve editör (Palestine Media Agency) - 6 Temmuz

Wafa Abu Dabaan - Program yapımcısı ve sunucu (İslam Üniversitesi Radyosu) - 6 Temmuz

28 yaşındaydı. İslam Üniversitesi Radyosu'nda program yapımcılığı ve sunuculuk yapıyordu. Ayrıca Belçika merkezli Avrupa Eğitim ve Gelişim Enstitüsü'nde (EUTD) çalışıyordu. İkinci çocuğuna beş aylık hamileydi. Eşi Amjad Juhjouh ile birlikte, 6 Temmuz 2024 Cumartesi sabahı İsrail'in düzenlediği bir hava saldırısında öldürüldü.

Basında çıkan haberlere ve CPJ'ye konuşan kaynaklara göre, 9 aylık oğlu ve birkaç aile üyesi Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı yakınlarında evlerini vuran saldırıda öldürülmüştü.

Amjad Al Jahjouh - Muhabir (Palestine Now) - 6 Temmuz

Mohammad Manhal Abu Armanah - Fotorafçı (Palestine Now) - 13 Temmuz

Mohammed Abu Jasser - Muhabir (Al-Risala ve Felesteen) - 20 Temmuz

Mohammad Majid Abu Daqa - Fotoğrafçı, muhabir, yazar (Al-Hadath) - 29 Temmuz

İsmail Al Ghoul ve Rami Al Refee - Muhabir ve Kameraman (Al Jazeera Arabic) - 31 Temmuz

İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki Şati Mülteci Kampı'nda seyir halindeki bir araca düzenlediği saldırıda öldüler.

İran'da suikasta uğrayan Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İsrail saldırıları sonucu yıkılmış evinin görüntülerini almak için Şati Mülteci Kampı'nda bulunuyordu.

Çekim sırasında İsrail'in yakınlardaki bir binayı vurması üzerine, bölgede çalışan gazeteci grubu güvenlikleri için ayrılmaya karar verdi. Aynı günün ilerleyen saatlerinde Al Ahli Hastanesi'nden bildiren Al Jazeera'nın kuzey Gazze muhabiri Anas Al Sharif gazetecilerin bölgeden ayrıldıktan yaklaşık beş dakika sonra İsrail'in hedefi olduğunu söyledi.

CPJ'ye konuşan Al Araby muhabiri Islam Badr de "Bunun kasıtlı bir hedef alma olduğu açık. Çünkü İsmail Heniyye'nin evinin bulunduğu sokakta, İsmail ve Rami'nin durduğu yerin yanındaki bina ilk önce İsrail insansız hava aracından gelen füzeyle vuruldu. Füze saldırısı gazetecileri dağıtmak için bir uyarıydı. Hemen tahliye ettiler, hızla arabaya bindiler... Hemen ardından da arabaları doğrudan hedef alındı” dedi.

Al Jazeera, saldırının hemen ardından yaşananların ve iki ismin cesedinin araçtan çıkartılışının görüntüsünü yayınladı. Ayrıca cinayeti "gazeteciler ve ailelerine yönelik sistematik hedef almanın bir parçası" olarak nitelendirdi.

İsrail ise Al Ghoul'u bir hava saldırısında öldürdüğünü doğruladı ve onun Hamas'ın askeri kanadının bir üyesi olduğunu iddia etti ancak hiçbir kanıt sunmadı. Al Jazeera ise, iddiayı İsrail'in iki gazetecinin kasıtlı olarak öldürülmesini meşrulaştırmak amacıyla ortaya attığını belirtti ve sert bir dille reddetti.

Hemen ardından, IDF sözcüsü Avichay Adraee, Gazze'de Hamas bilgisayarlarında ele geçirdiklerini söylediği bir belgeyi yayınladı. Belgeye göre 1997 doğumlu Al Ghoul 2007'de, yani 10 yaşındayken Hamas'ta askeri rütbe almıştı.

İsrail ayrıca Al Refee'nin Al Ghoul'a eşlik ettiğinin farkında olup olmadıkları ve gazetecilerin aracına ateş ettiklerinde Al Refee'nin de hedef olup olmadığı konusunda CPJ'nin yorum talebine yanıt vermedi.

Al Ghoul, 620 binden fazla Instagram takipçisine sahipti ve Al Jazeera'daki görünümleriyle tanınıyordu.

İsrail, Gazze’de Al Jazeera muhabiri ve kameramanını öldürdü

Tamim Muammar - Editör (Filistin Yayın Kurumu ve Filistin'in Sesi Radyosu) - 9 Ağustos

İbrahim Muhareb – Serbest fotoğrafçı, muhabir, yazar - 18 Ağustos

Hamza Murtaja -Kameraman, fotoğrafçı, yayıncı (Record Media) - 20 Ağustos

Hossam Manal Al Dabbaka - Foto muhabiri (Al Quds TV) - 22 Ağustos

Mohammad Abed Rabbo - Teknisyen (Al Manar) - 28 Ağustos

Wafa Aludaini - Gazeteci, yazar (Middle East Monitor ve Al-Thuraya Medya) - 30 Eylül

(HA/EMK/VC)