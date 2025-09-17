İsrail, karalama kampanyalarıyla Gazze'deki gazeteci cinayetlerini meşrulaştırıyor

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), İsrail’in Gazze’de Ekim 2023’ten bu yana Filistinli gazeteci cinayetlerini meşrulaştırmak kullandığı yöntemleri ifşa etti.

İsrail’in Gazze’deki gazetecilere yönelik tehdit ve iftiraların sistematik hale geldiği belirten RSF’ye göre İsrailli yetkililer, gazetecilerin itibarsızlaştırma kampanyalarında aktif rol oynuyor.

Gazeteciler, montajlı fotoğrafların yayınlanmasından, itibarsızlaştırmayı amaçlayan bir çevrimiçi platformun oluşturulmasına kadar aralıksız bir şekilde karalanıyor.

“Gazawood” veya “Pallywood” (Gazze, Filistin ve Hollywood kelimelerinin birleşimi) etiketiyle yayılan bu içerikler, gazetecilerin işini yapmasını zorlaştırıyor ve doğrudan hayatlarını tehlikeye atıyor.

İsrail bunları daha sonra gazetecilere yönelik hedefli saldırıları meşrulaştırmak için kullanılıyor.

RSF, bu karalama kampanyalarını örnek olarak öldürülen gazetecilerden Anas al-Sharif, Mohnad Qashta, Mohamed al-Sharif, Mohammed Deif, Moustafa Thuraya, Hamza al-Dahdouh ve Anas Zayed Fteiha’yı örnek gösterdi.

Sosyal medyada gazeteciyi öldürme kampanyası

11 Ağustos 2025’te Al Jazeera muhabiri Enes eş-Şerif, ölüm haberinden birkaç saat fotomontaj bir görseli yayımlandı. İsrailli Or Fialkov’un Telegram kanalında paylaştığı görselde, iki Filistinli gazetecinin fotoğrafları hedef işaretiyle birlikte sunularak “ortadan kaldırılmaları” çağrısı yapılıyordu.

RSF’nin ulaştığı Fialkov, “teröristlerin ortadan kaldırılması” çağrısını kabul etti ancak bunun “cinayet çağrısı” olmadığını savundu. Öne sürdüğü iddiaların kanıtı bulunmadığı halde gazeteciler Hamas ile ilişkilendirilmeye çalışıldı.

Aynı günlerde İsrail Diaspora ve Antisemitizmle Mücadele Bakanı Amichai Chikli tarafından tanıtılan Media Watch Legal adlı internet sitesi de “sahte muhabirleri ifşa etmek” iddiasıyla devreye sokuldu.

RSF’ye göre bu site, gazetecileri aile bağları ya da spekülatif ilişkiler üzerinden “teröristlere yakınlık”la suçluyor. İsrail merkezli +972 Magazine ve Local Call’un araştırmaları da, Gazze’deki gazetecileri Hamas’la ilişkilendirmek üzere özel bir askeri istihbarat biriminin kurulduğunu ortaya koymuştu.

RSF, Filistinli gazetecilerin sık sık “Gazawood” ya da “Pallywood” etiketiyle sahte haber üretmekle suçlandığı da bildiride yer aldı.

1 Ocak - 9 Nisan 2025 tarihleri ​​arasında Gazawood içeriği paylaşan en etkili 30 X hesabının haritası

Bild gazeteciyi hedef gösterdi

Mayıs 2025’te Ürdün kanalı Al Ghad TV muhabiri Mahmoud Abu Salama’nın, İsrail bombardımanı sırasında yardım etmesine ilişkin görüntüler, sosyal medyada “kurgulanmış sahne” diye hedef gösterildi. Bir süre sonra İsrail ordusunun Arapça resmi hesabı da bu iddiayı yaydı.

Bağımsız gazeteci Moamen Abu Alouf da bir yangında küçük bir kızı kurtarırken çektiği görüntüler nedeniyle aynı suçlamalara maruz kaldı. Abu Alouf, kısa süre sonra İsrail ordusunun saldırısında yaşamını yitirdi.

Anadolu Ajansı için çalışan foto muhabiri Anas Zayed Fteiha ise Almanya’nın tabloid gazetesi Bild tarafından “Hamas propagandası yapmakla” suçlandı. Ancak Fransa merkezli Libération ve İsrailli doğrulama kuruluşu Fake Reporter, görüntünün gerçek olduğunu ve BM’nin de doğruladığı kıtlık koşullarındaki gıda dağıtımını gösterdiğini ortaya koydu. Buna rağmen İsrail Dışişleri Bakanlığı, Fteiha’ya yönelik suçlamaları resmi hesaplarından yaydı.

"Bild" gazetesinde yer alan fotoğraf açıklamasında, "Gazzeli fotoğrafçı Anas Zayed Fteiha, Hamas'ı ve propagandasını desteklemek için Filistinlilerin gerçek acılarını dünyaya aktarıyor." ifadeleri yer aldı.

RSF: Gazetecilerin itibarsızlaştırılması, saldırıları meşrulaştırıyor

İtibar zedeleme kampanyalarının, nihayetinde Gazze'deki gazetecilerin öldürülmesini meşrulaştıran bir stratejinin parçası olduğunu söyleyen Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Genel Direktörü Thibaut Bruttin, Filistinli gazetecilerin itibarsızlaştırılmasına dönük bu süreçle ilgili haber medyasını ve sosyal medya kullanıcılarını dikkatli olmaya çağırdı:

“İsrail sivil ve askeri yetkililer tarafından teşvik edilen bu kampanyalar, terörist ve Hamas üyesi oldukları yönündeki doğrulanamayan iddialara, sahte suçlamalara ve utanç verici bağlantılara dayanmaktadır. Haber medyası ve sosyal medya kullanıcıları bu tuzağa düşmemelidir: Filistinli gazeteciler, dün Hamas'ın baskısına ve bugün İsrail silahlı kuvvetlerinin ateşine rağmen cesaretle ve profesyonellikle işlerini yapmaya çalışıyor. Eğer ortadan kaldırılırlarsa, bu propagandaya karşı propaganda olacaktır. Bunun kimseye yararı olmaz”.

RSF’nin verilerine göre Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de 210’dan fazla gazeteci İsrail tarafından öldürüldü. En az 56’sı hakkında İsrail ordusu tarafından doğrudan hedef alındıklarına dair kanıt bulunuyor.

(HA)