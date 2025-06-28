İsrail saldırılarında İranlı 9 gazeteci yaşamını yitirdi

İran devlet televizyonunu, İsrail'in 13 Haziran'da İran'a başlattığı saldırılarda 9 gazetecinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Saldırılarda ölen gazeteciler: Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri'nin kızı da olan Fereşte Bakıri, İhsan Zakiri, Ali Tehmasebi, Muin Nezeri, Ramazan Ali Çubdari, Emir Hüseyin Tavusi, Muhammed Cevad Elvendi, Masume Azimi ve Nima Receppur.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Masume Azimi ve Nima Receppur, İsrail'in İran Radyo ve Televizyon Kurumuna (IRIB) 16 Haziran'da düzenlediği hava saldırısında yaşamını yitirmişti.

Ne olmuştu?

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, son yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 606, yaralı sayısının da 5 bin 332 olduğunu bildirdi. İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 28 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran günü İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi. İran ABD'nin saldırısına cevap olarak 23 Haziran günü, Katar'daki ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurdu. (TY)