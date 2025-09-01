Dünya medyası İsrail'in Gazze'de öldürdüğü gazeteciler için ekran kararttı

Dünya genelinde 250’den fazla medya kuruluşu, İsrail ordusunun Gazze’de gazetecileri öldürmesini protesto etmek için bugün ana sayfalarını ve yayın akışlarını kararttı.

Uluslararası basın tarihinde bir ilk olan eylemi, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) ve küresel kampanya hareketi Avaaz organize etti.

Fransa’dan Almanya’ya, Brezilya’dan Güney Kore’ye, İsrail/Filistin’den Lübnan’a kadar 70’ten fazla ülkeden basın kuruluşları, ana sayfalarını siyaha boyayarak, yayınlarını keserek ve internet sitelerinde karartmalar yaparak ortak bir mesaj verdi:

“Gazze’de gazetecilerin öldürülmesine son verilsin, uluslararası basına serbest erişim sağlansın.”

‘Gerçeğin bedeli’: İsrail'in Gazze'de öldürdüğü Filistinli gazeteciler

"Bu sadece Gazze’ye karşı değil, gazeteciliğe karşı da bir savaş"

RSF Genel Direktörü Thibaut Bruttin, gazetecilerin hedef alınmasının sadece basın özgürlüğüne değil, tüm toplumların bilgi alma hakkına yönelik bir saldırı olduğunu söyledi:

“Gazze’de gazeteciler bu hızla öldürülmeye devam ederse, yakında dünyayı bilgilendirecek kimse kalmayacak. Bu sadece Gazze’ye karşı bir savaş değil, gazeteciliğe karşı da bir savaş. Gazeteciler hedef alınıyor, öldürülüyor, itibarsızlaştırılıyor. Onlar olmadan kıtlığı kim belgeleyebilir, savaş suçlarını kim açığa çıkarabilir, soykırımları kim gösterebilir?”

Avaaz Kampanya Direktörü Andrew Legon ise, Gazze’nin “gazeteciler için bir mezarlığa dönüştürüldüğünü” söyleyerek, “Eğer son tanıklar da susturulursa, öldürmeler durmayacak, sadece görünmez olacak” dedi.

IFJ Genel Sekreteri Anthony Bellanger ise her öldürülen gazetecinin geride meslektaşlarını, ailelerini ve gerçeği anlatma çabasını bıraktığını belirterek, Birleşmiş Milletler çatısı altında gazetecilerin güvenliği ve bağımsızlığına dair uluslararası bir sözleşme çağrısı yaptı.

Tüm dünyadan basın özgürlüğü kuruluşları, gazeteler ve gazeteciler İsrail’e seslendi

Gazze’de en az 220 gazeteci öldürüldü

RSF’nin verilerine göre son 23 ayda en az 220 gazeteci İsrail ordusu tarafından öldürüldü. Sadece Ağustos ayında iki ayrı saldırıda 11 gazeteci yaşamını yitirdi. 10 Ağustos’ta Al Jazeera muhabiri Enes eş-Şerif ile birlikte altı gazeteci, 25 Ağustos’ta ise Han Yunus’taki Nasser Hastanesi yakınlarında Reuters ve Associated Press çalışanlarının da aralarında bulunduğu beş gazeteci İsrail bombardımanında öldürüldü.

İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırılar sırasında yabancı basının Gazze’ye girişini engelliyor. Yaklaşık iki yıldır uluslararası gazeteciler sahaya alınmazken, ağır bombardıman altındaki tek bilgi kaynağı Filistinli gazeteciler oluyor.

Uluslararası medya kuruluşlarının talepleri

Eyleme katılan medya kuruluşları ve ifade özgürlüğü örgütleri dört temel talep açıkladı:

Gazze’deki Filistinli gazetecilerin korunması ve öldürülmelerin cezasız kalmaması,

Uluslararası basının Gazze’ye bağımsız erişiminin sağlanması,

Gazze’den çıkmak isteyen gazetecilerin acil tahliye edilmesi,

BM Güvenlik Konseyi’nin, İsrail ordusunun gazetecilere yönelik saldırılarını durduracak güçlü adımlar atması.

Gazze’de gazeteci olmak: Kaybedilen yakınlar, yaşanan zorluklar

Katılan medya kuruluşları

Karartmaya katılan yayın organları arasında Al Jazeera (Katar), The Independent (İngiltere), Mediapart (Fransa), +972 Magazine (İsrail/Filistin), InfoLibre (İspanya), Der Freitag (Almanya), RTVE (İspanya), L’Humanité (Fransa), The New Arab (İngiltere), Daraj (Lübnan), Intercept Brasil (Brezilya), Le Soir (Belçika), La Libre (Belçika) gibi pek çok gazete, televizyon ve bağımsız medya platformu yer aldı.

