İsrail, Gazze'de basını hedef alıyor: 254 gazeteci öldürüldü

İsrail, Gazze Şeridi'nde 8 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırımı belgeleyen ve Filistinlilerin sesini dünyaya duyuran basın mensuplarını doğrudan hedef alarak 250'den fazla gazeteciyi öldürdü.

Gazetecilere karşı kasıtlı ve sistematik saldırılar düzenleyen İsrail'in, soykırımın başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana görevi başındaki basın mensuplarına yönelik yüzlerce ihlali belgelendi.

Gazze'deki hükümetin açıkladığı son verilere göre, İsrail ordusu Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'nde medya kurumlarını bombaladı, 27'si kadın 254 gazeteciyi öldürdü, 433 gazeteciyi yaraladı, 48 gazeteciyi ise alıkoydu.

İsrail Gazze'de sadece gazetecileri değil, medya altyapısını da hedef aldı

Gazze'deki hükümetin Basın Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun son 2 yılda 12 yazılı basın organı, 23 dijital medya platformu ve 11 radyo ile 4'ü yerel, 12'si yurt dışı merkezli 16 televizyon kanalını hedef aldığını belirtti.

İsrail'in 5 büyük ve 22 küçük matbaayı hedef aldığını, 53 gazetecinin evlerini bombalandığını aktaran Sevabite, basın hak ve özgürlükleriyle ilgilenen 5 sendika ve mesleki-sivil toplum kuruluşunun da doğrudan İsrail saldırılarının hedefi olduğunu vurguladı.

Gazze’deki hükümetin verilerine göre, Gazze'de medya sektöründeki kaybın 800 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Tüm bu saldırılara rağmen 143 medya kuruluşu, ölüm ve yıkımın gölgesinde faaliyetlerini sürdürmeye çalışıyor.

İsrail'in gerçekleştirdiği soykırımı belgelemenin bedelini canlarıyla ödeyen gazetecilerin trajik hikayeleri, bölgede basın özgürlüğünü hedef alan insan hakları ihlallerini gözler önüne seriyor.

İsrail, Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda 5 gazeteciyi öldürdü

Independent Arabia ve AP'nin de aralarında bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dakka, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, ABD merkezli NBC News'te gazeteci olan Muaz Ebu Taha ile Husam el-Mısri ve Ahmed Ebu Aziz, 25 Ağustos 2025'te Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ne düzenlenen İsrail hava saldırısında hayatını kaybetti.

Tek evladını İsrail'in saldırıları sonrası Gazze dışına gönderen gazeteci Meryem Ebu Dakka, bölgedeki soykırımı dünyaya duyurmak için görevine devam ediyordu.

İsrail 6 gazeteciyi hastanede kaldıkları çadırda öldürdü

İsrail ordusu, 10 Ağustos 2025'te de Gazze'deki Şifa Hastanesi avlusunda gazetecilerin kaldığı çadırı bombaladı, Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka'nın da aralarında bulunduğu 6 gazeteciyi öldürdü.

Al Jazeera televizyonunun saha muhabiri Şerif, dünyanın tanıdığı az sayıdaki Filistinli gazeteciden biriydi. Şerif, Gazze'deki medya ablukasını kırarak açlık ve katliamları dünyaya duyurmuş, cesur haber dili sebebiyle İsrail ordusunun hedefi haline gelmiş ve aleyhinde kampanyalar yapılmıştı.

Kureyka ise Al Jazeera'da çalışmaya başlamadan önce birçok yerel basın kuruluşunda görev yaptı. 2024'te annesini İsrail'in Şifa Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda kaybeden Kureyka'nın, aynı dönemde oğlu Muhammed de İsrail tarafından alıkonulmuştu.

Bir günde 4 gazeteci öldürüldü

İsrail'in Haziran 2025'te Ehli Baptist Hastanesi'nin bahçesine düzenlediği saldırıda "Filistin El-Yevm" muhabiri Süleyman Haccac, "Filistin El-Yevm" kameramanı İsmail Bedah ve "Şems Haber Ajansı" çalışanı Semir er-Rıfai yaşamını yitirdi.

Aynı gün 31 Mayıs'taki saldırıda yaralanan "Ulusal Haber Ajansı" çalışanı Yusuf en-Nehhale de hayatını kaybetti.

AA'nın kameramanı "gazeteciler gününde" keskin nişancının hedefi oldu

Anadolu Ajansı’nın (AA) Gazze'deki serbest kameramanı Said Ebu Nebhan, Ocak 2025'te Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki görevi sırasında İsrail keskin nişancısının açtığı ateşle öldürüldü.

Ebu Nebhan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde haber takibi sırasında İsrail saldırısında hayatını kaybetti.

Naaşı parçalanan Filistinli kameraman, ancak saçlarından teşhis edilebildi

Aralarında AA'nın da olduğu birçok basın kuruluşunda serbest kameramanlık yapan Hasan Hamad, Ekim 2024'te Gazze'nin kuzeyinde görevi başındayken İsrail bombardımanında öldürüldü.

Filistinli gazetecinin kardeşi Muhammed Hamad, vücut bütünlüğü bozulan kardeşini üzerinde kalan basın yeleği ve saçlarından ancak tanıyabildi.

İsrail, Gazze'nin sembol ismi Vail ed-Dahduh'un kendisi gibi gazeteci oğlu Hamza'yı öldürdü

Gazze'deki gazeteciler arasında sembol isimlerden biri olan Al Jazeera muhabiri Vail ed- Dahduh'un kendisi gibi gazeteci oğlu Al Jazeera muhabiri Hamza ed-Dahduh ve meslektaşı Mustafa Surayya da Ocak 2024'te Han Yunus’ta gazetecilere ait bir araca düzenlenen bombardımanda öldürüldü.

Hamza ed-Dahduh, 25 Ekim 2023'te Gazze'nin kuzeyindeki saldırıda annesi, babası ve kardeşleri dahil ailesinden çok sayıda kişiyi kaybetmişti.

Yaralı gazeteci, İsrail engeli nedeniyle 6 saat sonra kan kaybından öldü

Al Jazeera Gazze Bürosu Müdürü Dahduh, 15 Aralık 2023'te Han Yunus'ta düzenlenen saldırıda elinden ve karnından yaralandı, aynı saldırıda kameramanı Samir Ebu Dakka (47) ise ağır yaralandı ve kan kaybından öldü.

Al Jazeera kameramanı 4 çocuk babası Ebu Dakka, İsrail güçlerinin ambulans ve kurtarma ekiplerinin kendisine ulaşmasını engellemesi sonucu uzun süre kan kaybetti ve yaşamını yitirdi.

Ailesi Belçika'da ikamet eden Ebu Dakka, görevini yapmak ve soykırımı dünyaya duyurmak için Gazze'de kalmayı tercih etmişti.

AA foto muhabiri Muntasır es-Savvaf ve gazeteci kardeşi öldürüldü

2014'ten beri AA için çalışan foto muhabiri iki çocuk babası Muntasır es-Savvaf (35) ve bir çocuk babası kardeşi gazeteci Mervan, Aralık 2023'te Gazze'de İsrail saldırısında öldürüldü.

Gazeteci kardeşlerin ölümünden birkaç hafta önce annesi, babası ve kardeşleri evlerine düzenlenen İsrail saldırısında hayatını kaybetmiş, Muntasır es-Sevvaf ise gözünden ve burnundan yaralanmasına rağmen görevine devam etmişti.

İsrail, gazeteci Bilal Cadallah'ın aracını doğrudan hedef aldı

Kasım 2023'te Gazze'de aracı doğrudan hedef alınarak öldürülen Bilal Cadallah (47) da "Basın Evi" adlı kuruluşun başkanıydı.

Cadallah, Filistin'de gazetecilerin korunması için uluslararası işbirlikleri yürütüyordu.

