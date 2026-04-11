ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 11.04.2026 11:09 11 Nisan 2026 11:09
 ~  SG: Son Güncelleme: 11.04.2026 11:13 11 Nisan 2026 11:13
Okuma Okuma:  1 dakika

İsrail Konsolosluğu’na yönelik saldırıda gözaltına alınan 12 şüpheli adliyede

İki saldırganın hastanedeki tedavileri, üç şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İsrail Konsolosluğu’na yönelik saldırıda gözaltına alınan 12 şüpheli adliyede
Fotoğraf: Saffet Azak / AA

İstanbul Beşiktaş'ta, İsrail Konsolosluğu’nun bulunduğu Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik saldırıda gözaltına alınan şüphelilerden 12'si adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından 12 zanlı, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Saldırganlar Onur Çelik ve Enes Çelik'in tedavileri sürerken, diğer 3 zanlının da emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İsrail Konsolosluğu’na yönelik saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 14’e yükseldi
İsrail Konsolosluğu’na yönelik saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 14’e yükseldi
9 Nisan 2026

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
İsrail Konsolosluğu
ilgili haberler
İsrail Konsolosluğu’na yönelik saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 14’e yükseldi
9 Nisan 2026
/haber/israil-konsolosluguna-yonelik-saldiriya-iliskin-gozalti-sayisi-14e-yukseldi-318539
İsrail Konsolosluğuna saldırı sonrası video soruşturması: 8 gözaltı, Gratis’te işten çıkarma
8 Nisan 2026
/haber/israil-konsolosluguna-saldiri-sonrasi-video-sorusturmasi-8-gozalti-gratiste-isten-cikarma-318496
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırı: Gözaltı sayısı 12'ye yükseldi
8 Nisan 2026
/haber/israil-konsoloslugu-onundeki-saldiri-gozalti-sayisi-12-ye-yukseldi-318469
İstanbul’daki İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 1 ölü
7 Nisan 2026
/haber/istanbuldaki-israil-konsoloslugu-onunde-catisma-1-olu-318443
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İsrail Konsolosluğu’na yönelik saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 14’e yükseldi
9 Nisan 2026
/haber/israil-konsolosluguna-yonelik-saldiriya-iliskin-gozalti-sayisi-14e-yukseldi-318539
İsrail Konsolosluğuna saldırı sonrası video soruşturması: 8 gözaltı, Gratis’te işten çıkarma
8 Nisan 2026
/haber/israil-konsolosluguna-saldiri-sonrasi-video-sorusturmasi-8-gozalti-gratiste-isten-cikarma-318496
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırı: Gözaltı sayısı 12'ye yükseldi
8 Nisan 2026
/haber/israil-konsoloslugu-onundeki-saldiri-gozalti-sayisi-12-ye-yukseldi-318469
İstanbul’daki İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 1 ölü
7 Nisan 2026
/haber/istanbuldaki-israil-konsoloslugu-onunde-catisma-1-olu-318443
Sayfa Başına Git