İsrail Konsolosluğu’na yönelik saldırıda gözaltına alınan 12 şüpheli adliyede

İstanbul Beşiktaş'ta, İsrail Konsolosluğu’nun bulunduğu Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik saldırıda gözaltına alınan şüphelilerden 12'si adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından 12 zanlı, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Saldırganlar Onur Çelik ve Enes Çelik'in tedavileri sürerken, diğer 3 zanlının da emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İsrail Konsolosluğu’na yönelik saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 14’e yükseldi

