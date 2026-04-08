İsrail Konsolosluğuna saldırı sonrası video soruşturması: 8 gözaltı, Gratis’te işten çıkarma

İsrail’in Levent'teki İstanbul Konsolosluğu yakınındaki polis noktasına yönelik silahlı saldırının ardından sosyal medyada paylaşılan bir video nedeniyle bir soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırı sırasında görev yapan polislere yönelik alaycı ifadeler kullanıldığını iddia ederek 8 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Öte yandan Gratis de videoyu kayda aldığı öne sürülen çalışanları işten çıkardığını duyurdu.

Söz konusu videoda Yapı Kredi Plaza’nın yanındaki merdivenlerden inerek çatışma alanına giden üç polis kayda alınmıştı. Bu sırada videoyu çeken kişilerin polislere hitaben “Şu an koordine ediyor. Sen sağ bek ben sol bek… Aşağıya koş koş koş…” sözleri duyuluyordu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı videoya “Türk Polis Teşkilatı'na yönelik aşağılayıcı ve alaycı ifadeler kullandığı” iddiasıyla soruşturma başlattı.

Polisin devletin güvenliğini, kamu düzenini sağlamak ve vatandaşların can güvenliğini temin etmek amacıyla görev yaptığını belirten Başsavcılık, "Sen sağ bek, ben sol bek." şeklinde ifadelerin emniyet güçlerinin ciddiyeti küçümsendiğini ve kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırdığını savundu.

İfadelerin, yalnızca bireysel bir saygısızlık olarak değerlendirilemeyeceği, aynı zamanda toplumun önemli bir kesimini tahkir ederek kamu düzenini bozmaya elverişli nitelik taşıdığını iddia etti.

Kimliği tespit edilen 8 kişiyi “Devletin kurum ve organlarını aşağılamak (TCK 301/2” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik (TCK 216/1) suçlamasıyla gözaltına aldırdı.

Soruşturmanın odağındaki görüntülerin, konsolosluğun bulunduğu Levent’teki Yapı Kredi Plaza’daki Gratis Genel Merkezi’nden kaydedildiği belirtilirken, şirket de konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Saldırıyı kınayan Gratis, video içeriğinin oluşumuna dahil olan dört kişinin iş akitleri feshetti. Diğer isimleri ise savcılığın soruşturması tamamlanana kadar görevlerinden uzaklaştırdı.

Gratis açıklama metninde milli değerlerin öncelikleri olduğunu ve polisin her zaman yanında olduklarını belirtti.

Ne olmuştu?

Beşiktaş’ta, İsrail’in İstanbul Konsolosluğu yakınındaki polis noktasına dün (7 Nisan) üç kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerinde yaptığı açıklamada saldırının polis noktasına yönelik olduğunu belirterek, bir saldırganın öldürüldüğünü, ikisinin yaralı olarak yakalandığını ve iki polisin de hafif yaralandığını söyledi.

Gül, açıklamasında konsolosluğun yaklaşık 2,5 yıldır faaliyette olmadığını da vurguladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çitfçi de saldırganların “dini istismar eden örgüt” irtibatı olduğunu açıkladı.

Saldırının ardından İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan inceleme sonucunda saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin kimlikleri tespit edilmiş, İzmit’ten araç kiralayarak İstanbul’a geldikleri belirlenmiştir. Ölü olarak ele geçirilen Yunus E. S.’nin dini istismar eden terör örgütüyle irtibatı olduğu, yaralı olarak ele geçirilen Onur Ç. ve Enes Ç. isimli diğer iki teröristin kardeş olduğu ve Onur Ç.’nin uyuşturucu kaydı bulunduğu bilgisine ulaşılmıştır. Etkisiz hale getirilen 3 terörist arasında yoğun dijital haberleşme tespit edilmiş olup yaralı teröristlerin sorgusu devam etmektedir.”

Serbestiyet’ten Oğuzhan Keskin’in haberine göre, çatışmada öldürülen Yunus E. S., 2018’de Adana’da aile içinde çıkan bıçaklı kavgaya ilişkin davada ‘yaralama’ suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası aldı; 2021’de ise IŞİD üyeliği gerekçesiyle mal varlığı üç yıl süreyle donduruldu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.