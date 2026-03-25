Meslek örgütlerinden AKP’ye: Gazetecileri susturmak için yasaları araçsallaştırmaktan vazgeçin

Basın ve ifade özgürlüğü alanında faaliyet yürüten okuz meslek örgütü, BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı’nın tutuklanmasına ilişkin ortak açıklama yayımladı.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), PEN Norveç, ARTICLE 19, Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), DİSK Basın-İş Sendikası, Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) ve Punto24 Bağımsız Gazetecilik Derneği (P24) Arı’nın derhal ve koşulsuz serbest bırakılması talep ederken, hükümete “gazetecileri susturmak amacıyla ceza mevzuatını araçsallaştırmaktan vazgeçmesi” çağrısı yaptı:

“Soruşturma dosyasının İsmail Arı'nın sosyal medya paylaşımları, haber içerikleri ve katıldığı kamuya açık etkinlikler üzerine kurulması; rutin gazetecilik faaliyetlerinin suç unsuru olarak değerlendirildiğini açıkça ortaya koymaktadır. Haber takibi yapmak, kaynaklarla görüşmek ve kamuoyunu ilgilendiren konuları araştırmak suç değildir.

Bu tutuklama, gazetecilik faaliyetlerinin kriminalize edilmesine yönelik süregelen sistematik politikanın bir parçasıdır. İfade özgürlüğünü hedef alan bu tür uygulamalar yalnızca gazetecileri değil, halkın haber alma hakkını da zedelemektedir. Yetkilileri, gazetecileri susturmak amacıyla ceza mevzuatını araçsallaştırmaktan vazgeçmeye davet ediyor; İsmail Arı'nın bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Demokratik bir toplum için özgür basın şarttır.”

BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı tutuklandı

(HA)