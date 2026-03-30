Özel, tutuklu gazeteciler Arı ve Uludağ’ı ziyaret etti: Bu tablo, bütün gazetecilere gözdağı verme amacı taşıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Sincan Cezaevi’nde tutulan gazeteciler İsmail Arı ve Alican Uludağ’ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarına konuşan Özel, İsmail Arı’nın yaptığı haberler nedeniyle tutuklu bulunmasına tepki gösterdi.

Özel, Arı’nın Yunus Emre Vakfı’yla ilgili haberi nedeniyle açılan davada beraat ettiğini hatırlatarak, “Ben o haberi dile getirdim, mahkeme de bunun siyasetin ve kamuoyunun bilgilenme hakkının konusu olduğuna karar verdi. Kaynağı da İsmail Arı’nın haberiydi. İsmail Arı’yı siz bundan dolayı nasıl burada tutuyorsunuz?” dedi.

Gazeteciler Alican Uludağ 20 Şubat'tan, İsmail Arı 22 Mart'tan bu yhana tutuklu.

İlk gerekçe: Erdoğan ailesinin bağlantılı olduğu vakıflar

Özel, Erdoğan ailesinin farklı vakıflarda görev aldığına işaret ederek, bu vakıflarla ilgili haber yapılmasının gözaltı ve tutuklama gerekçesi haline getirildiğini savundu. Arı hakkında hazırlanan dosyada dört tweetin yer aldığını belirten Özel, ilk gerekçenin Erdoğan ailesinin bağlantılı olduğu vakıflarla ilgili haberler olduğunu söyledi.

Yunus Emre Vakfı’yla ilgili haberi ilk kez İsmail Arı’dan okuduğunu anlatan Özel, daha sonra aynı konuyu grup toplantısında gündeme taşıdığını ve bu nedenle hakkında dava açıldığını söyledi. Özel, mahkemenin söz konusu haberlerde kamu yararı bulunduğunu kabul ettiğini vurgulayarak, “Hakim, ortaya konulan bilgilerin kamu yararı taşıdığını, somut delillere dayandığını ve bunun siyasetin konusu olduğunu söyledi. Gazetecilik zaten kamu adına yapılan bir iştir” diye konuştu.

İsmail Arı’nın 9 gündür tutuklu olduğunu söyleyen Özel, yakın zamanda tutukluluğa itiraz edileceğini belirtti. Avrupa Konseyi Türkiye raportörü Nacho Sanchez’in de iki tutuklu gazetecinin durumunu sorduğunu aktaran Özel, “Ortada ceza alsa bile yatarı olmayacak bir iş var. Bu tablo, bütün gazetecilere gözdağı verme amacı taşıyor” dedi.

Etimesgut Belediyesi

Özel, Etimesgut Belediyesi’yle ilgili soruşturmaya da değindi. Belediyenin kendi açıklamasını yaptığını hatırlatan Özel, soruşturmanın belediye yönetiminin şikayeti üzerine başladığını söyledi. Belediyenin usulsüzlüğü fark edince suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Özel, “Bu konuda bizimle ilgili bir durum yok” dedi.

(EMK)