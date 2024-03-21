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HABER
Yayın Tarihi: 21 Mart 2024 17:11
 ~ Son Güncelleme: 21 Mart 2024 17:37
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BirGün’den Kayhan Ayhan ve İsmail Arı’ya soruşturma

Kayhan Ayhan ve İsmail Arı yaptıkları haberler nedeniyle ifadeye çağrıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
BirGün’den Kayhan Ayhan ve İsmail Arı’ya soruşturma

BirGün editörü Kayhan Ayhan ve BirGün muhabiri İsmail Arı hakkında yaptıkları haberler nedeniyle soruşturma başlatıldı.

İsmail Arı’ya soruşturma MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal ile eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün şikâyetiyle açıldı.

Arı’nın 19 Ocak’taki “Servet değerindeki araziyi MHP’li kaptı”, 15 Şubat’taki “Dolandırıcılığı ödüllendirdiler”, 16 Şubat’taki “Gül gibi vurgun” ve 11 Mart’taki “MHP’li vekil Sırbistan vatandaşıymış” başlıklı haberler ile Artı TV’de katıldığı “Yakın Takip” programı gerekçe gösterildi.

Söz konusu haberler MHP’li Uysal’ın şikâyetiyle erişime engellenmişti.

Ayhan ifade verdi

Kayhan Ayhan hakkında ise Bursa’da jandarmanın köylülere yönelik kötü muamele iddialarını haberleştirdiği için soruşturma başlatıldı.

BirGün’de 2 Aralık 2023’te "Köylülere 2,5 saat şiddet" başlığıyla yayınlanan haberde Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Göllüce köyünde yaşayan yurttaşlar, jandarma tarafından şiddet ve tacize uğradıklarını iddia etmişti.

Darp raporu alan köylüler söz konusu jandarma personelleri ve karakol komutanı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da iddiaları Meclis'te gündeme getirmişti.

Ayhan ifadesinde "Demokratik bir toplum için kolluk kuvvetlerinin keyfi davranışlarını ve hukuki olmayan fiillerde bulunmalarının engellenmesi gerekir. Basının kamuoyu gözcüsü görevi kapsamında böyle iddiaların haberleştirilmesi bir hak olduğu gibi aynı zamanda gazetecinin bir görevidir. Yaptığım haber günceldir ve görünürdeki gerçekliğe uygundur. Yayınlanmasında kamu yararı bulunmaktadır. Herhangi bir suç işlediğimi düşünmüyorum. Bir milletvekilinin konuşmalarını haberleştirdim" dedi.

(HA)

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