İsmail Arı’nın ‘Menzil'in Kasası’ kitabına soruşturma

BirGün muhabiri İsmail Arı'nın Menzil Tarikatı'nın ticari ilişkileri ile kamudaki örgütlenmesini anlattığı ‘Menzil'in Kasası’ kitabına yeni bir soruşturma açıldı.

Tarikata bağlı Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) üyesi Eyüp Topal ile Kemal Tığlı kitabın yazarı Arı, basımını yapan Tekin Yayınevi’nin Genel Yayın Yönetmeni Elif Akkaya ile editörü Ayşegül Çakan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bunun üzerine polis Tekin Yayınevi'nin İstanbul Üsküdar’daki ofisine giderek Elif Akkaya'ya sorular sordu. Polis merkezine ifade vermeye çağırdı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Akkaya, "Bir yayınevi yöneticisi veya sahibinin bu şekilde, asayiş büro ekipleri tarafından ifadeye çağırılması memlekette görülmüş bir olay değildir. Basın Savcılığı'nın dosyasının Asayiş Büro'da ne işi var, anlamış değilim" dedi. Suç duyurusunda kendisi, Arı ve Çakan’ın cezalandırılmasının, kitabın da toplatılıp imha edilmesinin istendiğini söyledi.

İlk soruşturma değil

Gaçtiğimiz Haziran ayında da TÜMSİAD üyesi Kamil İnce İsmail Arı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da şikâyet üzerine Arı hakkında soruşturma açmıştı. Ünsal Tantan isimli bir kişi de Arı’yı sosyal medyadan tehdit etmişti.

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(HA)