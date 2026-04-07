Trump’tan İran’a tehdit: Bu gece koca bir medeniyet yok olacak

ABD ve İsrail güçlerinin İran’a yönelik saldırıları 39. gününde sürerken (7 Nisan), ABD Başkanı Donald Trump, İran’da bu gece “medeniyetin yok olacağını” savundu.

Trump, Truth Social sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak” ifadelerini kullandı.

Bu durumun “daha zeki ve daha az radikalleşmiş zihinlerin hakim olduğu bir ortamda belki de devrim niteliğinde harika bir şey olabileceğini” öne süren Trump, “Bunu bu gece, dünyanın uzun ve karmaşık tarihinin en önemli anlarından birinde öğreneceğiz. 47 yıllık gasp, yolsuzluk ve ölüm nihayet sona erecek. Tanrı, İran’ın yüce halkını korusun.” paylaşımı yaptı.

Daha önce Hürmüz Boğazı’nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran’ı tehdit eden ABD Başkanı Trump, 5 Nisan’daki sosyal medya paylaşımında “Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00’de (Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00)” ifadesine yer vermişti.

JD Vance: “Bu savaş çok yakında sona erecek”

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD’nin İran’la ilgili askeri hedeflerini büyük ölçüde gerçekleştirdiğini belirterek “Halen yapmak istediğimiz bazı şeyler var. Örneğin, İran’ın silah üretme kapasitesi konusunda askeri olarak biraz daha çalışmak istediğimiz noktalar var ancak temelde, ABD’nin askeri hedefleri tamamlandı. Bu da şu anlama geliyor, Başkan Trump’ın söylediği gibi, bu savaş çok yakında sona erecek.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, JD Vance, 12 Nisan’da genel seçime gidecek olan Macaristan’da Başbakan Viktor Orban’la Budapeşte’de bir araya gelmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Trump yıkıcı saldırı için mühleti 8 Nisan'a uzattı, İran ateşkesi reddetti

Sonucun nasıl olacağının İranlılara bağlı olduğunu dile getiren JD Vance, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gerçekten iki yol olduğunu düşünüyorum ve bunu biraz basitleştiriyorum ama bence birinci yol, İranlıların normal bir ülke olmaya karar vermesi, artık terörü finanse etmemesi, dünya ticaret ve değişim sisteminin bir parçası olmasıdır. Bu da ekonomik olarak onlar için çok daha iyi şeyler anlamına gelecek. Dünya barışı ve güvenliği için daha iyi olacak ve gezegenin dört bir yanındaki birçok insan için çok sayıda olumlu sonuç doğuracaktır. B seçeneği ise İranlıların müzakere masasına gelmemesi ve teröre, komşularını terörize etmeye bağlı kalmaya devam etmesidir. Sadece İsrail’i değil, elbette Arap komşularını da. Bu durumda, İran’daki ekonomik durum çok ama çok kötü olmaya devam edecek.”

