HABER
YT: Yayın Tarihi: 15.03.2026 13:38 15 Mart 2026 13:38
 ~  SG: Son Güncelleme: 15.03.2026 13:52 15 Mart 2026 13:52
Okuma Okuma:  2 dakika

İran: “Enerji tesislerimiz hedef alınırsa, bölgedeki Amerikan şirketlerini hedef alacağız”

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran’ın şu ana kadar bölgedeki hiçbir sivil veya yerleşim alanını hedef almadığını söyledi.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: Dışişleri Bakanlığı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin enerji tesislerinin hedef alınması halinde bölgedeki Amerikan şirketlerinin tesislerini hedef alacaklarını söyledi.

El-Arabi el-Cedid gazetesine konuşan İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD-İsrail'e karşı savaşı ve mevcut durumu değerlendirdi.

İran'ın bölgedeki ABD üsleri ve hedeflerine saldırılarına değinen Erakçi,"Saldırılarımız yalnızca bölgedeki Amerikan üslerini ve çıkarlarını hedef almaktadır. Bölge ülkeleriyle birlikte, saldırıya uğrayan hedefler hakkında bir soruşturma komitesi kurmaya hazırız." dedi.

Bununla birlikte bölgede İran'a atfedilen bazı saldırıların "sahte bayrak" operasyonu olabileceğine dikkati çeken Erakçi, şunları kaydetti:

"İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in belirli noktalardan Arap ülkelerine saldırılar düzenlediğine dair bilgiler aldı. Amerikalılar, 'Şahid' insansız hava aracımıza tamamen uyumlu ve Arap ülkelerindeki hedeflere yönelik saldırılar düzenleyen 'Lucas' adlı bir insansız hava aracı geliştirdiler. İsrail'in de bu ülkelerin İran ile ilişkilerini bozmak amacıyla Arap ülkelerindeki sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında olması mümkündür. Şu ana kadar bölgedeki hiçbir sivil veya yerleşim alanını hedef almadık."

Erakçi, bu bilgilerin şu anda soruşturulduğunu belirtti.

İranlı bakan, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın enerji tesislerini hedef alma yönündeki tehditlerine de değinerek, "Enerji tesislerimiz hedef alınırsa, biz de bölgedeki Amerikan şirketlerinin tesislerini hedef alacağız." ifadelerini kullandı.

Savaşın sona ermesine için bölgesel girişim

İran'ın savaşın sona erdirilmesine ilişkin girişimleri memnuniyetle karşıladığını belirten Erakçi, "Savaşı sona erdirmek için henüz somut bir girişimde bulunulmadı. Savaşın adil bir şekilde sona ermesine yol açacak her türlü bölgesel girişimi memnuniyetle karşılayacağız ancak savaşın sona ermesi, İran'a bir daha saldırılmasının önünü kesmeye ve tazminat ödenmesine bağlıdır." şeklinde konuştu.

"Devrim Lideri'nin sağlığı mükemmel"

ABD-İsrail'in saldırılarının ardından İran'ın bu ülkelerle bağlantılı gemilerin geçişine kapattığı Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin de bilgi veren Erakçi, Hürmuz Boğazı'nın İran tarafından kapatılmadığını ve Amerikan gemileri ve saldırganlara hariç herkese açık olduğunu aktardı.

İranlı Bakan, yeni lider Ayetullah Mücteba Hüseyni Hamaney'in de yaralandığına dair haberlerin sorulmasına üzerine "Devrim Lideri'nin sağlığı mükemmel ve durumu yönetiyor." dedi.

⁠ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, ABD-İsrail'in saldırılarında ülke genelinde 120 okul, 43 sağlık merkezi olmak üzere yaklaşık 43 bin sivil birimin hasar gördüğünü ve saldırılarda 223 kadının yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
İran 2026 ABD-İsrail'in İran saldırıları
