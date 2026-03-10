"ABD ve İsrail çocukları katletti, savaş suçu işledi"

ABD ve İsrail ordularının 28 Şubat’ta İran’a başlattıkları saldırı dalgasının ilk gününde Hürmüzgan eyaletindeki Minab kentinde bulunan Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu hedef alındı, çok sayıda öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybetti.

İran Kızılayı’nın Hürmüzgan Eyaleti Genel Müdürü Muhtar Silahşor, Anadolu Ajansı’na verdiği bilgilerde, saldırı sırasında okulda 170 kız öğrencinin ve 26 öğretmenin bulunduğunu ve hayatını kaybedenlerden şu ana kadar 165 kişinin kimliğinin tespit edildiğini açıkladı.

Roma statüsü hatırlatması

İran'ın Cenevre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Ofisi Daimi Temsilcisi ve Büyükelçisi Ali Bahreyni, İnsan Hakları Konseyi'nin 61. oturumunda şunları söyledi:

"Bugün İran halkı, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'ın toprak bütünlüğüne yönelik yasadışı saldırılarının ilk gününde vahşice katledilen 168 masum kız öğrencinin yasını tutuyor. İran'daki Minab okulunun 28 Şubat'ta acımasızca hedef alınması ve 7 ila 12 yaşları arasındaki kız çocuklarının katledilmesi, Roma Statüsü'nün 8. maddesi uyarınca yasaklanmış bir savaş suçu ve cinayettir."

Roma Statüsü'nün 8. maddesi, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) yetki alanına giren savaş suçlarını tanımlar. Cenevre Sözleşmeleri'nin ağır ihlalleri, uluslararası ve uluslararası olmayan silahlı çatışmalardaki insanlık dışı eylemler, sivillere yönelik saldırılar, mülkiyetin yasa dışı yok edilmesi ve çocuk asker kullanımı gibi eylemleri kapsar.

Ali Bahreyni / Fotoğraf: AA

"Çocukların hedef alınması kınanması gereken bir eylemdir"

Saldırının sorumlularının ABD ve İsrail olduğuna dikkat çeken Bahreyni "İran'a yönelik yasadışı saldırılar kınanmalıdır ve okullar ile çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin hedef alınması şiddetle kınanması gereken iğrenç bir eylemdir." ifadelerini kullandı.

Oturumda, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiser Yardımcısı, Genel Sekreter'in Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Özel Temsilcisi, Çocuk Hakları Komitesi Temsilcisi ve Kızılhaç Örgütü Temsilcisi okullara yönelik saldırıları kınadılar.

Demokrat senatörlerden açıklama

ABD'li Demokrat Senatörler Mark Warner, Brian Schatz, Patty Murray, Jeanne Shaheen, Jack Reed ve Chris Coons konuya ilişkin ortak açıklama yaptı.

Senatörler haberlerin "dehşet verici" olduğu belirterek "Bağımsız analizler, saldırının ABD güçleri tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini güçlü şekilde ortaya koyuyor. Eğer bu doğruysa, bu olay ABD'nin Orta Doğu'daki onlarca yıllık askeri faaliyetleri içinde sivillerin en fazla hayatını kaybettiği vakalardan biri olabilir." ifadeleri kullanıldı.

İran’da Minab okul saldırısında ölen çocuklar için cenaze töreni

Human Rights Watch (HRW) tarafından uydu görüntüleri ile hazırlanan harita

NYT "Tomahawk" görüntülerini doğruladı

The New York Times (NYT) gazetesinin, uydu görüntüleri ve teyitli videoların analizine dayandırdığı haberinde, İran Devrim Muhafızları Ordusunun kullandığı deniz üssüne düzenlenen hassas saldırılar sırasında yakındaki ilkokulun da ağır hasar gördüğü belirtmişti.

Buna göre, Mehr Haber Ajansının yayımladığı, NYT tarafından doğrulanan videoda, saldırı düzenlenen ilkokulun yanındaki deniz üssüne ABD yapımı "Tomahawk" seyir füzesinin isabet ettiği görülmüştü.

