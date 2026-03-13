HABER
YT: Yayın Tarihi: 13.03.2026 22:06 13 Mart 2026 22:06
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.03.2026 22:12 13 Mart 2026 22:12
Okuma Okuma:  1 dakika

İran'dan İncirlik açıklaması

İran, Türkiye hava sahasında tespit edilen ve İncirlik üssü üzerinde imha edilen füzenin İran'dan atıldığını kabul etmedi.

BİA Haber Merkezi

İncirlik NATO üssüne yönelik füze saldırısı ile ilgili İran'dan açıklama yapıldı. İran İslam Cumuriyeti Ankara Büyükelçiliği saldırının İran tarafından yapılmadığını açıkladı ve konunun incelenmesi için ortak ekip kurulmasını önerdi.

İran İslam Cumuriyeti Ankara Büyükelçiliği basın bildirisinde

Türkiye’nin hava sahasına giren mühimmatların tespit edildiğine dair haberlerin yayımlanmasının ardından şu hususu vurgulmak isteriz: İran’dan Türkiye’ye doğru hiçbir mühimmat fırlatılmamıştır. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı arasında gerçekleşen son görüşme ve iki ülkenin dışişleri bakanları arasındaki temaslar dikkate alındığında, İran İslam Cumhuriyeti, herhangi bir belirsizliği gidermek amacıyla bu konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için ortak bir teknik ekip oluşturulmasına hazır olduğunu bildirmiştir. Daha önce de belirtildiği üzere, İran İslam Cumhuriyeti dost ve komşu ülke olan Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymaktadır.

denildi.

İncirlik'e yönelik füzeyi NATO engelledi
Bugün 15:14

(Mİ)

