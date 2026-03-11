Erdoğan'dan 'İran' açıklaması: Elin taşıyla elin kuşunu vurma oyununa gelmemeliyiz

AKP grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iç ve dış siyasetten ekonomiye bir çok başlıkta gündemi değerlendirdi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik devam eden saldırılarına dair konuşan Erdoğan, ABD'ye dair tek bir cümle kurmazken İsrail'e yönelik sert eleştirilerde bulundu. Erdoğan, bir kez daha "laiklik bildirisi" imzacılarını hedef alarak "Hiçbir dahili ve harici bedbahtın bu milleti sahte ve sanal korkularla esir almasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

"Üç beş kart yobaz"

AKP lideri Erdoğan, "laiklik bildirisi" imzacısı 168 ismi bu hafta da hedef aldı:

"Önceki hafta yaşanan süfli ve seviyesiz tartışmalar babında, yayımladıkları rezil bildirilerle devletimizin kurucu kodlarına ve milletin inanç değerlerine düşmanlık edenlerin İstiklal Marşı'mızı okumalarını, anlayana kadar tekrar okumalarını kendilerine tavsiye ediyorum. Nesli tükenmekte olan üç beş kart yobaz rahatsız oluyor diye bizi biz yapan kurucu değerlerimizi yok mu sayalım? Bugün Asya'dan Afrika'ya, Kafkaslardan Balkanlara kadar Türkiye denilince, Türk milleti denilince akla ilk neyin geldiği belli değil midir? Allah aşkına. Bu değişmez gerçeklere gözlerini kapamak, bu hakikatlere sırt çevirmek mümkün mü? Sırf birilerinin işine gelmiyor diye aslımızı, neslimizi, ruh kökümüzü inkar mı edelim? Asla. Kim ne derse desin, kim hangi bildiriyi yayımlarsa yayımlasın. Bizi biz yapan hasletlere sıkı sıkıya sarılacağız. Hiçbir dahili ve harici bedbahtın, hiçbir gücün bu hasretlere zarar vermesine, inancımızı ve irademizi kırmasına, bu milleti sahte ve sanal korkularla esir almasına müsaade etmeyeceğiz."

"Küresel ekonominin faturası kabaracak"

İran'a yönelik saldırıların İsrail tahrikiyle başlatıldığını iddia eden Erdoğan, ABD'yi anmadan şunları kaydetti: "Kuzeyimizden güneyimize mevcut çatışmalara yenisi ekleniyor. En son İsrail'in tahrikleriyle komşumuz İran'a karşı başlatılan savaş hem coğrafyamızda hem de küresel ekonomi üzerinde ağır bir tahribat yaratıyor. Bu anlamsız, kuralsız ve hukuksuz savaşın devam etmesi durumunda daha fazla can ve mal kaybı olacağını, küresel ekonominin faturasının daha da kabaracağını şimdiden görüyoruz."

"Son derece temkinli yaklaşıyoruz"

Ateşten korunmak için meseleye "son derece temkinli" yaklaştıklarını söyleyen Erdoğan, "Yeniden masaya ve müzakereye dönülmesi, diplomasinin devreye alınması için girişimlerimizi sabırla sürdürüyoruz; çok dikkatli konuşuyor, kelimelerimizi özenle seçiyoruz, son derece temkinli hareket ediyoruz. Bölgemizde sahnelenmek istenen kanlı senaryolara karşı da gerekli tedbirleri alıyoruz. Dün Milli Savunma ve Dışişleri Bakanlarımız gazi Meclisimizi kapalı oturumla bilgilendirdi" diye konuştu.

"Bizim Sünnilik, Şiilik gibi bir dinimiz yok"

Mezhep farklılıklarına dair de konuşan Erdoğan, "Biz, kardeş İran halkına bu Şii'dir, bu Sünni'dir, bu Türk'tür, bu Kürt'tür diye hiçbir zaman bakmadık ve bakmıyoruz. Bizim Sünnilik, Şiilik gibi bir dinimiz yok, bizim tek bir dinimiz var; o da İslam. Ortak paydamız İslam. Hz. Ali bizim, Hz. Ömer de bizim; Hz. Osman, Hz. Hasan ve Hüseyin de bizimdir. Hz. Ayşe validemiz ve Hz. Zeynep annemiz de bizimdir" ifadelerini kullandı.

Kürt grupların İran yönetimine karşı harekete geçirilmesine yönelik basına yansıyan iddialara dair de konuşan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bölgedeki tüm kardeşlerimizi dikkatli olmaya çağırıyorum. Menşei bundan 13-14 asır öncesine uzanan muhataralı meselelerin bugün tekrar gündeme getirilmesi asla tesadüf değildir. Kardeşlik hukukumuza zarar veren tartışmalardan uzak durulmalıdır. Şiiler, Sünniler olarak; Araplar, Türkler, Kürtler ve Farslar olarak bütün farklılıklarımıza rağmen yüzlerce yıldır bir arada yaşıyoruz. İnşallah bu çatışma ve savaşlar bittikten sonra da yine bir arada barış içinde yaşamaya, aynı coğrafyayı ve kaderi paylaşmaya devam edeceğiz. Bölge halkları olarak zaten mağduru olduğumuz bir çatışmanın daha büyük yaralar açmasına müsaade etmemeliyiz. Siyonist katliam çetesinin elin taşıyla elin kuşunu vurma oyununa kesinlikle gelmemeliyiz."

Erdoğan, "Türkiye'ye eli uzananın eli, dili uzananın dili yanar. Topraklarımıza göz diken ve dahi heyecan arayan olursa ona da hodri meydan demekten çekinmeyiz" dedi.

Sosyal medya düzenlemesi sinyali

Erdoğan, sosyal medyaya yaş kısıtlaması getiren ve "sansür" eleştirilerine neden olan yasa tasarısına dair de şunları dile getirdi:

"Çocuklarımızın şiddet, müstehcenlik, zorbalık ve istismar gibi içeriklere bu kadar kolay bir şekilde ulaşabilmesi kabul edilemez. Bizim amacımız çocuklarımızı tehlikelerle dolu bu dünyada güvenli bilinçli ve güçlü bireyler olarak var edebilmektir. Devletin, toplumun ve ailenin görevi de esasen budur. Dijital dünyada çocuklarımızı korumayı amaçlayan, çocuğun üstün yararını esas alan önleyici ve koruyucu bir anlayışla hazırladığımız yasa teklifimizi biliyorsunuz. Geçtiğimiz hafta Meclisimize sunduk. Düzenleme ile sosyal medya platformlarına gerçek ve güvenilir yaş doğrulama mekanizmalarını uygulama zorunluluğu getirmeyi hedefliyoruz. Bu teklifin Meclisimizin değerli katkıları ve önerileriyle yasalaşacağına inanıyorum."

"Türkiye iç cephesini güçlendirmiştir"

Diğer yandan Erdoğan, içerde devam eden çözüm sürecine dair şu mesajları verdi:

"Bugünün Türkiye'si dünden çok farklıdır. Türkiye iç cephesini güçlendirmiştir. Türkiye, 'Terörsüz Türkiye' projesiyle gücüne güç katmıştır. Savunma sanayindeki atılımlarla ordumuzun caydırıcılığı daha da artmıştır. Türkiye edilgen konumdan çıkmış, bölgesinde denklem kurucu, oyun kurucu rol üstlenmiştir. Türkiye'ye el uzatanın eli yanar. Türkiye'ye dil uzatanın dili yanar. Tekrar söylüyorum, biz macera peşinde değiliz. Gerilim peşinde asla değiliz. Biz bölgemizin her karışında ve köşesinde sulhu sükunun hakim olmasından yanayız. Biz savaşlardan bitap düşmüş, bıkmış, yorulmuş Ortadoğu'nun bir an önce hasretini çektiği kalıcı barışa ve istikrara kavuşmasından yanayız. Suriye'nin, geçmişte Irak'ın toprak bütünlüğünü savunduğumuz gibi bugün de İran'ın, Lübnan'ın, bölgedeki tüm ülkelerin toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Bizim gerek ülkemiz içinde, gerek bölgemizde adaletten, huzurdan, barıştan başka hiçbir gayemiz yok. Kim olursa olsun, hiçbir ülkenin egemenliğinde, topraklarında gözümüz yok. Ama topraklarımıza göz diken, egemenliğimize kasteden ve dahi macera arayan olursa evelallah ona da 'hodri meydan' demekten çekinmeyiz."

İkramiyeler bayramdan önce yatacak

Erdoğan, milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesi ve aylık ödemesi hakkındaki haberi 'müjde' diyerek duyurdu. Emeklilere seslenen Erdoğan, "Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini bayram öncesi hesaplara yatıyoruz. Bu ayki emekli maaş ödemelerini öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz" dedi.

