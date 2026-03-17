İran'da "toplu tecavüzler" raporlara yansıdı

İran’ın başkenti Tahran’da 28 Aralık 2025’te başlayan protesto eylemleri sırasında yaralananları tedavi ettikleri gerekçesiyle Rajaei Kalp Hastanesi’nin 7 hemşiresi 8 Ocak’ta gözaltına alındı.

İki kadın hemşireye erkeklerin tecavüz ettiği ortaya çıtkı. İki erkek hemşirenin ise cenazelerinin ise 9 Ocak’ta ailelerine teslim edildiği öğrenildi.

İran Sivil Toplum E-Öğrenme Enstitüsü (Tavaana) ile İran İnsan Hakları Belgeleme Merkezi tarafından yayımlanan raporlara göre, söz konusu işkence hemşirelerde ciddi ve kalıcı fiziksel ve psikolojik hasarlara neden oldu.

MA'daki habere göre, İki hemşirenin gözaltı sırasında defalarca işkence ve tecavüze uğradığı belirtilen raporda, işkence sonucu hemşirelerde oluşan ağır yaramalar nedeniyle bağırsaklarının bir kısmının alınmak zorunda kaldığı ve şu anda kolostomi torbası ile yaşamlarını sürdürdükleri bilgisi paylaşıldı.

Raporda, bu ağır yaralanmaların doğrudan gözaltı sırasında uygulanan işkence ve tekrarlanan tecavüz sonucu olduğu kaydedildi. Tanıklar ve tıbbi kaynaklar da, hemşirelerin gözaltı süresi boyunca toplu tecavüze maruz kaldığını belirtti.

Ruhsal olarak çöktüler

Rapora göre, hemşirelerden birinin bağırsaklarının bir kısmı alındı. Aynı hemşirenin rahminin de ciddi biçimde yırtıldığı ve bugüne kadar birkaç kez ameliyat edildiği, doktorların rahmin tamamen alınmasının gerekebileceğini belirtildiği kaydedildi. Raporda, ayrıca hemşirelerin işkence ve toplu tecavüz nedeniyle ruhsal olarak çöktüğü yer aldı.

Gözaltında işkence ve tecavüze maruz kalan diğer hemşirenin de bağırsaklarının bir kısmının alındığı açıklanan raporda, ağır kanama nedeniyle hemşirenin rahminin tamamen alındığı bilgisi paylaşıldı.

Raporda, söz konusu hemşirenin bir güvenlik görevlisiyle “geçici evlilik” (muta) baskısı yapıldığı ve hemşirenin serbest bırakılması için bir istihbarat görevlisine önemli miktarda para ödemek zorunda kaldığı da belirtildi.

(EMK)