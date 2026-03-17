DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 17.03.2026 12:02 17 Mart 2026 12:02
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.03.2026 12:13 17 Mart 2026 12:13
Okuma Okuma:  2 dakika

İran'da "toplu tecavüzler" raporlara yansıdı

Sivil Toplum E-Öğrenme Enstitüsü (Tavaana)  ile İran İnsan Hakları Belgeleme Merkezi tarafından yayımlanan raporlara göre, söz konusu işkence hemşirelerde ciddi ve kalıcı fiziksel ve psikolojik hasarlara neden oldu.

BİA Haber Merkezi

Dağ eteklerindeki şehirde yükselen yoğun gri duman bulutu, patlama ya da yangın izlenimi veriyor; ön planda antenler ve binalar, sağda uçan bir kuş görünüyor.

İran’ın başkenti Tahran’da 28 Aralık 2025’te başlayan protesto eylemleri sırasında yaralananları tedavi ettikleri gerekçesiyle Rajaei Kalp Hastanesi’nin 7 hemşiresi 8 Ocak’ta gözaltına alındı.

İki kadın hemşireye erkeklerin tecavüz ettiği ortaya çıtkı. İki erkek hemşirenin ise cenazelerinin ise 9 Ocak’ta ailelerine teslim edildiği öğrenildi.

İran Sivil Toplum E-Öğrenme Enstitüsü (Tavaana)  ile İran İnsan Hakları Belgeleme Merkezi tarafından yayımlanan raporlara göre, söz konusu işkence hemşirelerde ciddi ve kalıcı fiziksel ve psikolojik hasarlara neden oldu.

MA'daki habere göre, İki hemşirenin gözaltı sırasında defalarca işkence ve tecavüze uğradığı belirtilen raporda, işkence sonucu hemşirelerde oluşan ağır yaramalar nedeniyle bağırsaklarının bir kısmının alınmak zorunda kaldığı ve şu anda kolostomi torbası ile yaşamlarını sürdürdükleri bilgisi paylaşıldı.

Raporda, bu ağır yaralanmaların doğrudan gözaltı sırasında uygulanan işkence ve tekrarlanan tecavüz sonucu olduğu kaydedildi. Tanıklar ve tıbbi kaynaklar da, hemşirelerin gözaltı süresi boyunca toplu tecavüze maruz kaldığını belirtti.

Ruhsal olarak çöktüler

Rapora göre, hemşirelerden birinin bağırsaklarının bir kısmı alındı. Aynı hemşirenin rahminin de ciddi biçimde yırtıldığı ve bugüne kadar birkaç kez ameliyat edildiği, doktorların rahmin tamamen alınmasının gerekebileceğini belirtildiği kaydedildi. Raporda, ayrıca hemşirelerin işkence ve toplu tecavüz nedeniyle ruhsal olarak çöktüğü yer aldı.

Gözaltında işkence ve tecavüze maruz kalan diğer hemşirenin de bağırsaklarının bir kısmının alındığı açıklanan raporda, ağır kanama nedeniyle hemşirenin rahminin tamamen alındığı bilgisi paylaşıldı.

Raporda, söz konusu hemşirenin bir güvenlik görevlisiyle “geçici evlilik”  (muta) baskısı yapıldığı ve hemşirenin serbest bırakılması için bir istihbarat görevlisine önemli miktarda para ödemek zorunda kaldığı da belirtildi.

İran’da Aralık Protestoları: Ölümler, gözaltılar ve açıklamalar
12 Ocak 2026

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Cinsel saldırı iran ambargosu İran cezaevlerinde işkence iran cezaevi İran protestoları 2025-2026 İran protestoları
ilgili haberler
İran'daki petrol yangınlarının sağlık faturası yıllarca ödenebilir
Papa, ABD, İsrail ve İran'a seslendi: Ateşi kesin
İran: "Enerji tesislerimiz hedef alınırsa, bölgedeki Amerikan şirketlerini hedef alacağız"
