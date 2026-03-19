İran misilleme saldırılarında en az 10 ABD ve müttefik radar tesisini vurdu
ABD ve İsrail ordularının 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırılar ile İran’ın İsrail’e ve bölgedeki ABD üslerine yönelik misilleme saldırıları 20. gününde (19 Mart) sürüyor.
ABD merkezli televizyon kanalı ABC News’ün, uydu görüntüleri ve teyitli videoların analizine dayandırdığı haberinde, İran güçlerinin, ABD ve müttefiklerinin erken uyarı sisteminin temelini oluşturan füze savunma altyapısını hedef aldığı belirtildi.
ABD Terörle Mücadele Merkezi Başkanı istifa etti: “İran’da yakın tehdit yoktu“
Habere göre, mevcut görüntüler, 28 Şubat’tan bu yana ABD ve müttefiklerine ait en az 10 radar tesisinin İran’a ait insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle vurulduğunu ortaya koydu.
ABD’de NTE krizi: Havacılık ve çip sektöründe tedarik daralıyor
En az 25 nokta vuruldu
ABC News, Ortadoğu’da ABD askerlerinin bulunduğu üslerde yer alan, aralarında lojistik yapılar, hangarlar ve yakıt depolama alanlarının da bulunduğu en az 25 noktanın vurulduğunu teyit etti.
İran’ın en az beş ülkede radar sistemlerini hedef aldığı belirtilen haberde, bunlar arasında THAAD füze savunma sistemlerini destekleyen AN/TPY-2 radar bileşenlerinin de bulunduğu belirtildi.
NYT: İran, ABD tesislerinin yarısını vurdu
Uzman görüşlerine yer verilen haberde, radar sistemlerinin devre dışı bırakılmasının füze savunma kapasitesini tamamen ortadan kaldırmasa da sistemleri “kısmen kör hale getirdiği” ve böylece erken uyarı ve müdahale kabiliyetini zayıflatabileceği ifade edildi.
Haberde ayrıca, radarların “yüksek maliyetli, hassas ve savunmasız” sistemler olduğuna dikkati çekilerek, bu tür hedeflerin İran açısından öncelikli olduğu değerlendirmesi yapıldı.
ABD-İsrail’in İran’a saldırıları
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat’ta İran’a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney’in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında can kaybı sayısı 1348’i, yaralı sayısı 17 bini aştı.
(VC)