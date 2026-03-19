DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 19.03.2026 09:30 19 Mart 2026 09:30
 ~  SG: Son Güncelleme: 19.03.2026 09:56 19 Mart 2026 09:56
Okuma Okuma:  1 dakika

İran misilleme saldırılarında en az 10 ABD ve müttefik radar tesisini vurdu

Uydu görüntüleri, İran güçlerinin ABD ve müttefiklerine ait erken uyarı sisteminin temelini oluşturan füze savunma altyapısını hedef aldığını ortaya koyuyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İran misilleme saldırılarında en az 10 ABD ve müttefik radar tesisini vurdu
*İran'dan İsrail'e atılan füzeler, 18 Mart 2026. (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

ABD ve İsrail ordularının 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırılar ile İran’ın İsrail’e ve bölgedeki ABD üslerine yönelik misilleme saldırıları 20. gününde (19 Mart) sürüyor.

ABD merkezli televizyon kanalı ABC News’ün, uydu görüntüleri ve teyitli videoların analizine dayandırdığı haberinde, İran güçlerinin, ABD ve müttefiklerinin erken uyarı sisteminin temelini oluşturan füze savunma altyapısını hedef aldığı belirtildi.

*İran'ın misilleme saldırılarında Ürdün, Irak, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan 10 radar tesisi hedef alındı. (Harita: ABC News)
*İran'ın misilleme saldırılarında Ürdün, Irak, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan 10 radar tesisi hedef alındı. (Harita: ABC News)

Habere göre, mevcut görüntüler, 28 Şubat’tan bu yana ABD ve müttefiklerine ait en az 10 radar tesisinin İran’a ait insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle vurulduğunu ortaya koydu.

Nadir bileşenlere dayanan ve yüz milyonlarca dolara mal olan radar sistemlerinde hasar oluştuğu belirtilen haberde, verilere erişimde yaşanan kısıtlamalar nedeniyle hasarın boyutunun kesin olarak doğrulanamadığı aktarıldı.
*Uzmanlar, 3 Mart 2026'da Katar'ın Umm Dahal kentindeki AN/FPS-132 radar sisteminde meydana gelen hasarı uydu görüntüleri üzerinden tespit etti. (Görsel: Planet Labs/ABC News)
*Uzmanlar, 3 Mart 2026'da Katar'ın Umm Dahal kentindeki AN/FPS-132 radar sisteminde meydana gelen hasarı uydu görüntüleri üzerinden tespit etti. (Görsel: Planet Labs/ABC News)

En az 25 nokta vuruldu

ABC News, Ortadoğu’da ABD askerlerinin bulunduğu üslerde yer alan, aralarında lojistik yapılar, hangarlar ve yakıt depolama alanlarının da bulunduğu en az 25 noktanın vurulduğunu teyit etti.

*Bahreyn'de ABD 5. Filosu'nun bulunduğu üssün radar kubbesindeki hasarı gösteren uydu görüntüleri, 28 Şubat 2026.
*Bahreyn'de ABD 5. Filosu'nun bulunduğu üssün radar kubbesindeki hasarı gösteren uydu görüntüleri, 28 Şubat 2026.

İran’ın en az beş ülkede radar sistemlerini hedef aldığı belirtilen haberde, bunlar arasında THAAD füze savunma sistemlerini destekleyen AN/TPY-2 radar bileşenlerinin de bulunduğu belirtildi.

*Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nde bulunan AN/TPY-2 radar sistemindeki hasarı gösteren uydu görüntüsü.
*Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nde bulunan AN/TPY-2 radar sistemindeki hasarı gösteren uydu görüntüsü.

Uzman görüşlerine yer verilen haberde, radar sistemlerinin devre dışı bırakılmasının füze savunma kapasitesini tamamen ortadan kaldırmasa da sistemleri “kısmen kör hale getirdiği” ve böylece erken uyarı ve müdahale kabiliyetini zayıflatabileceği ifade edildi.

Haberde ayrıca, radarların “yüksek maliyetli, hassas ve savunmasız” sistemler olduğuna dikkati çekilerek, bu tür hedeflerin İran açısından öncelikli olduğu değerlendirmesi yapıldı.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat’ta İran’a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney’in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında can kaybı sayısı 1348’i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
2026 ABD-İsrail'in İran saldırıları İran körfez ülkeleri abd ordusu abd üsleri
ilgili haberler
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Ateşkesi kabul etmiyoruz
18 Mart 2026
/haber/iran-disisleri-bakani-arakci-ateskesi-kabul-etmiyoruz-317828
ABD Terörle Mücadele Merkezi Başkanı istifa etti: “İran’da yakın tehdit yoktu“
18 Mart 2026
/haber/abd-terorle-mucadele-merkezi-baskani-istifa-etti-iranda-yakin-tehdit-yoktu-317804
İran: “Enerji tesislerimiz hedef alınırsa, bölgedeki Amerikan şirketlerini hedef alacağız”
15 Mart 2026
/haber/iran-enerji-tesislerimiz-hedef-alinirsa-bolgedeki-amerikan-sirketlerini-hedef-alacagiz-317739
NYT: İran, ABD tesislerinin yarısını vurdu
13 Mart 2026
/haber/nyt-iran-abd-tesislerinin-yarisini-vurdu-317700
Trump ve Netanyahu'nun İran'a saldırısı yasadışı bir saldırganlık eylemi
4 Mart 2026
/haber/trump-ve-netanyahu-nun-iran-a-saldirisi-yasadisi-bir-saldirganlik-eylemi-317368
ilgili haberler
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Ateşkesi kabul etmiyoruz
18 Mart 2026
/haber/iran-disisleri-bakani-arakci-ateskesi-kabul-etmiyoruz-317828
ABD Terörle Mücadele Merkezi Başkanı istifa etti: “İran’da yakın tehdit yoktu“
18 Mart 2026
/haber/abd-terorle-mucadele-merkezi-baskani-istifa-etti-iranda-yakin-tehdit-yoktu-317804
İran: “Enerji tesislerimiz hedef alınırsa, bölgedeki Amerikan şirketlerini hedef alacağız”
15 Mart 2026
/haber/iran-enerji-tesislerimiz-hedef-alinirsa-bolgedeki-amerikan-sirketlerini-hedef-alacagiz-317739
NYT: İran, ABD tesislerinin yarısını vurdu
13 Mart 2026
/haber/nyt-iran-abd-tesislerinin-yarisini-vurdu-317700
Trump ve Netanyahu'nun İran'a saldırısı yasadışı bir saldırganlık eylemi
4 Mart 2026
/haber/trump-ve-netanyahu-nun-iran-a-saldirisi-yasadisi-bir-saldirganlik-eylemi-317368
