HABER
YT: Yayın Tarihi: 10.03.2026 11:04 10 Mart 2026 11:04
 ~  SG: Son Güncelleme: 10.03.2026 11:20 10 Mart 2026 11:20
Okuma Okuma:  1 dakika

ABD'lilerin yüzde 74'ü İran'a kara harekatına karşı

ABD’de Trump’ın İran politikasını eleştiren kesimin oranı yüzde 57'yi buldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
ABD'lilerin yüzde 74'ü İran'a kara harekatına karşı
Fotoğraf: Fatemeh Bahrami / AA

ABD'deki Quinnipiac Üniversitesi, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları hakkında yaptığı kamuoyu yoklamasının sonuçlarını paylaştı.

Ankete göre, ABD'li seçmenlerin yüzde 74'ü İran'a karşı kara birlikleri gönderilmesine karşı çıkıyor.

Katılımcıların yüzde 62'si İran'a saldırıların gerekçesinin net şekilde sunulmadığını düşünüyor, ayrıca yüzde 59'u Başkan Donald Trump'ın Kongre onayı alması gerektiğini belirtiyor.

Seçmenlerin yüzde 57'si Trump'ın görevini yürütme şeklini onaylamazken, İran politikasını eleştiren kesimin oranı da yüzde 57'yi buldu. Dış politika ve ekonomi yönetimi de seçmenlerce olumsuz değerlendirildi.

ABD'lilerin yüzde 32'si saldırıların birkaç ay, yüzde 13'ü yaklaşık 1 yıl, yüzde 26'sı da 1 yıldan uzun sürebileceğini düşünüyor. Ayrıca, seçmenlerin yüzde 74'ü çatışmaların enerji fiyatlarını artıracağı konusunda kaygılı.

ABD-İsrail ilişkisi konusunda ise katılımcıların yüzde 44'ü ABD'nin İsrail'e aşırı destek verdiği görüşünde.

Öte yandan katılımcıların yüzde 47'si Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun görevini yürütme şeklini onaylamazken, yüzde 52'si de Savunma Bakanı Pete Hegseth'in performansını beğenmiyor.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

(HA)

2026 ABD-İsrail'in İran saldırıları
ilgili haberler
ABD-İSRAİL’İN İRAN SALDIRILARINDA 11. GÜN
İran: ABD'yle müzakereler gündemimizde değil
Bugün 11:00
/haber/iran-abd-yle-muzakereler-gundemimizde-degil-317560
Trump: İran'la savaş çok yakında bitebilir
Bugün 09:30
/haber/trump-iran-la-savas-cok-yakinda-bitebilir-317550
Trump'tan İran'a Hürmüz tehdidi
Bugün 08:57
/haber/trump-tan-iran-a-hurmuz-tehdidi-317545
İran savaşı: Bombalar düşerken insan hakları
Bugün 07:16
/yazi/iran-savasi-bombalar-duserken-insan-haklari-317544
"Trump, onların gözlerine bak"
9 Mart 2026
/haber/trump-onlarin-gozlerine-bak-317512
İspanya’nın cesur ‘hayır’ı Trump’ı durdurabilir mi?
6 Mart 2026
/yazi/ispanyanin-cesur-hayiri-trumpi-durdurabilir-mi-317415
