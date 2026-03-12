ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 12.03.2026 11:32
 SG: Son Güncelleme: 12.03.2026 12:01
Okuma:  2 dakika

NYT ön soruşturma raporuna ulaştı: İran’daki okul saldırısının sorumlusu ABD

The New York Times’ın ulaştığı ön soruşturma raporu, Minab’daki kız okuluna düzenlenen saldırının ABD’nin "hedef belirleme hatasından" kaynaklandığını gösterdi. Uydu görüntüleri binanın uzun süredir okul olarak kullanıldığına işaret etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

NYT ön soruşturma raporuna ulaştı: İran’daki okul saldırısının sorumlusu ABD
Fotoğraf: AA

ABD ve İsrail ordularının 28 Şubat’ta İran’a başlattıkları saldırı dalgasının ilk gününde Hürmüzgan eyaletindeki Minab kentinde bulunan Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu hedef alındı, çok sayıda öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybetti.

İran Kızılayı’nın Hürmüzgan Eyaleti Genel Müdürü Muhtar Silahşor, Anadolu Ajansı’na verdiği bilgilerde, saldırı sırasında okulda 170 kız öğrencinin ve 26 öğretmenin bulunduğunu ve hayatını kaybedenlerden şu ana kadar 165 kişinin kimliğinin tespit edildiğini açıkladı.

İran savaşı: ABD-İsrail saldırılarının 12. gününde neler yaşandı?
İran savaşı: ABD-İsrail saldırılarının 12. gününde neler yaşandı?
11 Mart 2026

"Saldırının sorumlusu ABD"

The New York Times’ın ulaştığı ön soruşturma raporu, saldırının, ABD ordusunun "hedef belirleme hatası" sonucu gerçekleşmiş olabileceğini ortaya koydu.

Gazetenin haberine göre, ABD ordusu 28 Şubat’ta düzenlenen saldırılarda okul binasını değil, daha önce aynı alanın parçası olan bitişikteki İran askeri üssünü hedef almayı planladı. Ancak saldırı koordinatlarının, Savunma İstihbarat Teşkilatı tarafından sağlanan eski veriler kullanılarak belirlendiği ve bu nedenle okulun vurulduğu öne sürüldü.

İran Kızılayı: Okul 40 dakika arayla iki kez bombalandı
MİNAB KIZ OKULU KATLİAMI
İran Kızılayı: Okul 40 dakika arayla iki kez bombalandı
5 Mart 2026

"Binayı sivillerin kullandığı biliniyordu"

Times’ın yaptığı görsel inceleme de binanın uzun süredir sivil amaçla kullanıldığına işaret etti. Gazetenin incelediği uydu görüntülerine göre, okulun bulunduğu yapı 2013 ile 2016 yılları arasında askeri üsten çitlerle ayrıldı; çevredeki gözetleme kuleleri kaldırıldı, üç halka açık giriş açıldı, oyun alanları oluşturuldu ve bina duvarları mavi ile pembe renklere boyandı.

Haberde, Minab’daki okulun İran İslam Devrim Muhafızları Donanması’nın kullandığı yapılarla aynı blokta bulunduğu, ancak binanın artık okul olarak faaliyet gösterdiğine dair açık işaretler taşıdığı belirtildi.

Human Rights Watch (HRW) tarafından uydu görüntüleri ile hazırlanan haritada okulun bulunduğu alan gösteriliyor.
İran’da Minab okul saldırısında ölen çocuklar için cenaze töreni
İran’da Minab okul saldırısında ölen çocuklar için cenaze töreni
3 Mart 2026

"Hedeflemeyi yapay zeka değil, insan yaptı"

ABD’li yetkililere göre soruşturmada, okulun yanlışlıkla hedef alınmasında yapay zeka sistemleri, veri işleme programları ya da diğer teknik istihbarat araçlarının rol oynayıp oynamadığı da inceleniyor. Ancak ilk değerlendirmelerde, "hatanın" yeni bir teknolojiden çok insan kaynaklı bir yanlış hedefleme olabileceği ifade edildi.

The New York Times’ın haberinin ardından “ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı yetkilileri yorum yapmazken, Savunma İstihbarat Teşkilatı soruları Pentagon’a yönlendirdi. Pentagon ise olayın soruşturma altında olduğunu belirterek açıklama yapmaktan kaçındı.

(NÖ)

ilgili haberler
ILAN PAPPÉ YAZDI
Savaş peşinde
Bugün 12:15
/haber/savas-pesinde-317641
İran savaşı: ABD-İsrail saldırılarının 12. gününde neler yaşandı?
11 Mart 2026
/haber/iran-savasi-abd-israil-saldirilarinin-12-gununde-neler-yasandi-317619
ABD-İSRAİL’İN İRAN SALDIRILARINDA 11. GÜN
Pentagon: Bugün İran'daki en yoğun saldırı günümüz olacak
10 Mart 2026
/haber/pentagon-bugun-iran-daki-en-yogun-saldiri-gunumuz-olacak-317560
İran savaşı: Bombalar düşerken insan hakları
10 Mart 2026
/yazi/iran-savasi-bombalar-duserken-insan-haklari-317544
MİNAB KIZ OKULU KATLİAMI
İran Kızılayı: Okul 40 dakika arayla iki kez bombalandı
5 Mart 2026
/haber/iran-kizilayi-okul-40-dakika-arayla-iki-kez-bombalandi-317393
İran’da Minab okul saldırısında ölen çocuklar için cenaze töreni
3 Mart 2026
/haber/iranda-minab-okul-saldirisinda-olen-cocuklar-icin-cenaze-toreni-317302
