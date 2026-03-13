İran Dışişleri: "Müçteba Hamaney yaralı ama iyi"

Hamaney'in "yaralı" olduğunu İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Corriere della Sera'ya, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar ve bunlarla ilgili gelişmelere ilişkin demeç veren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi açıkladı.

Bekayi, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in "yaralı ama iyi" olduğunu ifade etti.

AA'nın haberine göre, ABD ve İsrail'in saldırısını "utanç verici" olarak nitelendiren Bekayi, İsviçre'nin Cenevre kentinde yürütülen nükleer müzakerelerin 3. turunu tamamlamış oldukları sırada haziran 2025'ten sonra bir kez daha diplomatik sürecin ihanete uğradığını söyledi.

Bekayi, liderlik için üç veya dört isim olduğunu "ancak Uzmanlar Meclisinin çoğunluğunun Anayasa'ya uygun olarak [Müçteba Hamaney'i] seçti[ğini]" söyledi.

Bekayi, "İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in durumu"yla ilgili soruyu da "Yaralı ama iyi. İlk konuşmasını ne zaman yapacağını bilmiyorum." diye yanıtladı.

Okula saldırı

Bekayi, İran'ın Minab kentindeki kız ilkokuluna yapılan saldırıyı hatırlatarak, "Minab'da bir katliam yaptılar. İki Tomahawk füzesi kullandılar. Amaç sadece mümkün olduğu kadar çok sivilin ölmesini sağlamaktı. Çoğu çocuk olmak üzere yaklaşık 170 masum insanı öldürdüler. (İtalya Başbakanı) Giorgia Meloni'nin saldırıyı kınamasından memnunuz." dedi.

Bekayi, komşu ülkelere karşı hiçbir düşmanlık beslemediklerini ancak ABD'nin bölgedeki askeri varlığının "büyük bir güvensizliğe yol açtığını" belirtti.

İran'ın misillemelerinin komşu ülkelerde tepki doğurduğunun hatırlatılması üzerine Bekayi, "Hoşlarına gitmediğini anlıyorum. Onlarla yakın temas halindeyiz. Ancak bu kez liderimizi ve en önemli komutanlarımızı öldürdüler. Böylesine zengin bir medeniyete, egemen bir devlete sahip bir ulusun, böyle korkunç bir saldırı karşısında hiçbir şey yapmadan kalmasını mı bekliyorsunuz?"diye sordu ve komşularından ABD'nin topraklarını kötüye kullanmasına izin vermemelerini istediklerini belirtti.

Petrol fiyatları

Avrupalıların petrol fiyatlarının Hürmüz Boğazı'nın kapanması dolayısıyla yükselmesinden duydukları kaygıyı da anladığını söyleyen Dışişleri Sözcüsü buna "Halkımız katlediliyor ve Avrupalıların büyük bir sorumluluğu var," yanıtını verdi.

Bekayi, sözlerini "[Avrupalılar] ABD ve İsrail'i memnun etmeye çalışmamalılar. Bu adaletsizliğe karşı çıkacak kadar cesur olmalılar. Eğer bunu yaparlarsa, onları arabulucu rolünde görmekten memnun oluruz." diyerek tamamladı.

