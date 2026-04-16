Iğdır’daki istismar davasında cezalara "geleceğini etkiler" indirimi

Iğdır’da 14 yaşındaki bir çocuğun maruz kaldığı istismara ilişkin davada yargılanan 6 sanık hakkında mahkeme kararını verdi. Sanıklara, çocuğa yönelik nitelikli cinsel istismar suçundan alt sınırdan cezalar uygulanırken, çeşitli gerekçelerle bu cezalarda indirim yapıldı.

Ayrıca konut dokunulmazlığını ihlal suçundan verilen kısa süreli hapis cezalarında da indirime gidildi ve bu cezalar için hükmün açıklanması ertelendi.

Iğdır 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamaya konu olan olay, 2023’te B.A.’nın Iğdır Emniyet Müdürlüğü’ne yaptığı suç duyurusuyla ortaya çıktı. B.A., şikayet ve yargılama sürecindeki ifadelerinde B.Y. ile arkadaş olduklarını, ancak B.Y.’nin görüntülerini başkalarıyla paylaşmasının ardından tehdit ve şantajla yaklaşık 5 ay boyunca sistematik istismara maruz kaldığını anlattı.

B.A., ifadelerinde görüntülerin ailesine gönderileceği tehdidiyle baskı altına alındığını ve zorlandığını belirtti. Ailesinin bir çocuklarının hastalığı nedeniyle evde bulunmadığı bir dönemde, 6 kişinin tehdit ve baskıyla eve gelerek istismarı sürdürdüğünü söyledi.

Bu beyanlar üzerine başlatılan soruşturmada B.Y., M.A., O.B., A.B., F.A. ve V.G. tutuklandı. Savcılık, şüpheliler hakkında “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” ve “konut dokunulmazlığının ihlali” suçlarından iddianame hazırladı.

İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte sanıkların yargılanmasına başlandı. 21 Şubat 2024’te görülen duruşmada sanıklar tahliye edildi, ancak yapılan itirazlar üzerine yeniden tutuklandılar. Yargılama sonunda mahkeme tüm sanıkları nitelikli cinsel istismar suçundan mahkûm etti. Dosya, tarafların itirazı üzerine istinafa taşındı.

Üst mahkeme, konut dokunulmazlığına ilişkin eksiklik nedeniyle kararı bozdu. Yeniden görülen davada bu suçtan da ceza verildi, ancak kısa süreli hapis cezalarında indirim uygulanarak hükmün açıklanması geri bırakıldı. Mahkeme, B.Y.’ye nitelikli cinsel istismar suçundan önce 16 yıl, ardından zincirleme suç kapsamında 20 yıl hapis cezası verdi.

Ancak yasal sınırlamalar ve cezanın geleceğine etkisi dikkate alınarak bu ceza 10 yıla indirildi. Konut dokunulmazlığının ihlali suçundan verilen ceza da indirildi ve ertelendi.

Diğer sanıklardan M.A. ve O.B.’ye verilen cezalar artırımlar sonrası indirimle 16 yıl 8 aya düşürüldü. A.B. ve F.A.’ya verilen 16 yıllık cezalar ise indirimle 13 yıl 4 aya indirildi.

V.G.’nin cezası ise eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle önce 12 yıla, ardından yapılan indirimle 10 yıla düşürüldü. Konut dokunulmazlığına ilişkin verilen cezaların büyük kısmında da indirim uygulanarak hükmün açıklanması geri bırakıldı ya da cezalar ertelendi.

Mahkeme, tüm sanıkların tahliye taleplerini reddederek tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

