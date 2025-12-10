ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 10 Aralık 2025 16:49
 ~ Son Güncelleme: 10 Aralık 2025 19:28
1 dk Okuma

Meclis'ten çocuk istismarına ilişkin açıklama: 1 kişi uzaklaştırıldı, soruşturma sürüyor

TBMM Genel Sekreterliği, Meclis'te stajyer olarak çalışan çocuğun lokanta personeli tarafından istismara maruz bırakılması üzerine 1 kişinin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

ENRead in English

Görseli Büyüt
Meclis'ten çocuk istismarına ilişkin açıklama: 1 kişi uzaklaştırıldı, soruşturma sürüyor
Fotoğraf: Şehlem Kaçar / csgorselarsiv.org

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lokantasında çalışan lise öğrencisi stajyer kızların TBMM personeli tarafından istismara maruz bırakıldığı ortaya çıktı. İstismarın birkaç yıldır, sistematik olarak devam ettiği öne sürüldü. Bir ebeveynin şikâyeti üzerine Meclis Genel Sekreterliği devreye girdi ve soruşturma başlatıldı.

TBMM Genel Sekreterliği'nden yapılan basın duyurusunda istismara maruz bırakılan çocuğun ailesinin şikâyetçi olduğu doğrulanırken soruşturmanın devam ettiği ve bir çalışanın görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

"Aşçı olarak görev yapan personel uzaklaştırıldı"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Kurumumuzda 2024-2025 Eğitim Öğretim döneminde görev yapan bir stajyerin ailesi tarafından TBMM Genel Sekreterliğine 19.11.2025 tarihinde sunulan şikâyet dilekçesi üzerine vakit kaybetmeksizin 20.11.2025 tarihinde konuyla ilgili idari soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında dilekçede yer alan iddialar, titizlikle incelenmekte olup şu ana kadar aşçı olarak görev yapan bir kamu personeli 04.12.2025 tarihinde görevinden uzaklaştırılmıştır. Şikâyete tabi diğer kişiler hakkında soruşturma derinlemesine devam etmektedir.

12.12.2025 tarihine kadar soruşturmanın tamamlanması öngörülmekte olup ilgililer hakkında kamu görevinden çıkarılma/iş akdinin sonlandırılması da dahil olmak üzere gereken disiplin işlemleri uygulanacaktır. Mevcut soruşturma kapsamında elde edilen hususlar adli makamlar ile paylaşılacaktır.

(NÖ)

